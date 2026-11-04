CJ BIO presenta NewtriSolution™, una plataforma para reducir los riesgos en la formulación de piensos

(Información remitida por la empresa firmante)

-CJ BIO presenta NewtriSolution™, una plataforma basada en datos para reducir los riesgos en la formulación de piensos

Desde el análisis de ingredientes hasta la formulación de piensos y la evaluación de la rentabilidad: estreno mundial en EuroTier 2026

SEUL, Corea del Sur, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- CJ BIO presentará NewtriSolution™ en EuroTier 2026, una plataforma de consultoría en nutrición animal basada en la web, diseñada para abordar la variabilidad de las materias primas, la volatilidad de los precios y las crecientes exigencias medioambientales.

Desarrollado a partir de la investigación y la experiencia de CJ BIO en nutrición basada en aminoácidos, NewtriSolution™ integra la evaluación de ingredientes, la formulación de piensos, la nutrición de precisión y la evaluación de la rentabilidad. Ayuda a los clientes a ir más allá de la simple formulación al menor coste, permitiéndoles considerar de forma conjunta el valor de los ingredientes, el rendimiento animal, el impacto medioambiental y los resultados económicos.

Cinco soluciones integradas en tres áreas clave: diseño de piensos, rentabilidad y análisis.

1. Diseño de piensos

FeedXplorer | Optimización de la formulación y análisis de carbono

Su Simulador de Menor Coste (LCS) respalda formulaciones de piensos rentables, mientras que el Simulador de Emisiones de Carbono (CES) estima las huellas de carbono relacionadas con los ingredientes utilizando datos de origen y transporte.

REQ | Requerimientos precisos de aminoácidos

Basado en investigaciones globales, REQ recomienda los requerimientos de aminoácidos para los cerdos en las distintas etapas de crecimiento y según los objetivos de producción, incluidos la ganancia diaria de peso y la relación entre la ganancia de peso y el consumo de pienso.

2. Rentabilidad

BCAA Calculator | Equilibrio de nutrientes y simulación económica

La herramienta evalúa los niveles de valina e isoleucina en relación con la leucina, estima los posibles efectos sobre el rendimiento del crecimiento y simula resultados económicos para orientar las estrategias de formulación.

ROI Simulator | Evaluación de rentabilidad nutricional

El simulador compara el rendimiento animal y los resultados económicos con distintos niveles de inclusión de nutrientes, lo que ayuda a los clientes a evaluar el posible retorno de sus estrategias nutricionales.

3. Análisis

InsightLab | Análisis de ingredientes y aditivos para piensos

InsightLab realiza evaluaciones de laboratorio sobre el procesamiento de piensos, la digestión gastrointestinal, la microbiota intestinal y las respuestas celulares, con el fin de determinar la calidad y el valor funcional de los ingredientes.

En conjunto, estas cinco soluciones respaldan la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso de formulación: desde el conocimiento de las materias primas hasta la selección de los niveles de nutrientes y la evaluación del rendimiento y la rentabilidad. Más allá de ofrecer herramientas de cálculo aisladas, NewtriSolution™ integra servicios técnicos en un proceso de consultoría coordinado. Asimismo, la plataforma facilita el intercambio de datos y la comunicación bidireccional entre CJ BIO y sus clientes, conectando herramientas digitales con una consultoría técnica práctica.

Dr. Jaecheol Kim, director del AN Tech Solution Center en CJ BIO, comentó:

"La clave para una formulación eficaz de piensos no reside simplemente en generar datos, sino en aplicar conocimientos científicos para lograr mejoras significativas en el rendimiento animal y en los resultados económicos".

"Basada en la investigación científica, los datos y la experiencia de CJ BIO en la nutrición mediante aminoácidos, NewtriSolution™ está diseñada para actuar como un socio técnico de confianza, ayudando a los clientes a tomar decisiones más informadas y seguras".

https://cjbio.net/newtrisolution

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