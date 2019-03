CleanEquity® Monaco 2019 - Compañías y Colaboraciones

Publicado 12/03/2019 20:53:45 CET

LONDRES, 12 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, el foro de innovación de tecnología sostenible, cofundado por Su Alteza Serena, el Príncipe Alberto II de Monaco & Mungo Park, presidente de Innovator Capital, comienza el 13 de marzo.

El octavo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, abrirá la conferencia sobre las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el papel crucial que debe desempeñar la innovación.

El equipo de CleanEquity® de Innovator Capital ("ICL"), el banco de inversiones especializado con sede en Londres, ha revisado más de 600 tecnologías para este 12 ° aniversario; Y aquí están algunas de las empresas, que han sido seleccionadas para presentar:

Aerobotics ZA --- Arborea UK --- BayoTech US --- BBOXX UK --- BLIXT SE --- Breathe Sciences IN --- Dearman UK --- Econic Technologies UK --- Edenworks US --- eggXYt IL --- Green Harvest One US --- Intelligent Power Generation UK --- Novihum DE --- P2 Science US --- Pera Complexity BR --- SunCulture KE --- Sun Mobility IN --- Superdielectrics UK --- Taronis Technologies US --- TieBam TW --- Valori Transnational UK --- Waste2Tricity UK ---

ICL se complace en asociarse nuevamente con la firma especializada de búsqueda de ejecutivos Hobbs & Towne:

Steve Kyryk, Socio Senior dijo:

"Nuestra firma ha estado trabajando con inversionistas de impacto y sostenibilidad y las compañías de su cartera durante más de 20 años proporcionando soluciones de talento y servicios de asesoría a la comunidad global de innovación. Utilizando nuestra extensa red de ejecutivos y líderes de opinión, HTI está entregando resultados para una variedad mundial de organizaciones excepcionales de Inversionistas de capital de riesgo (VC), de Capital Privado(PE), oficina familiar (Family Office) y organizaciones respaldadas por corporaciones de capital de riesgo. Estamos muy contentos de continuar con nuestro patrocinio de CleanEquity y apoyar a los inversionistas y empresarios en sus esfuerzos por desarrollar y comercializar negocios sostenibles y de impacto".

Cranfield University está regresando, por un quinto año. ICL agradece el apoyo continuo y al Profesor Tom Stephenson FREng, Vicerrector de Investigación - Investigación e Innovación en Cranfield, quien comentó:

"Cranfield está encantada de volver a ser parte de CleanEquity Monaco 2019. Brinda oportunidades inigualables para que las compañías de tecnología de próxima generación seleccionadas para presentar sus productos y conectarse con inversionistas financieros y representantes de la industria.

"La Universidad está comprometida a apoyar la innovación para ayudar a las pequeñas empresas con alto potencial de crecimiento para realizar sus ambiciones. Recientemente, hemos abierto Eagle Lab en el campus de Cranfield, junto con Barclays, que ofrece un paquete de apoyo intensivo para empresarios aeroespaciales y de aviación".

Para obtener más información sobre cómo asistir a CleanEquity® 2019, use los detalles de contacto a continuación o visite el sitio de internet de la conferencia: www.cleanequitymonaco.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2393675-1&h=8382165&u=http%3A%2F%2Fwww.cleanequitymonaco.com%2F&a=www.cleanequitymonaco.com]

