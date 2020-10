CleanEquity® Monaco 2020 - Se presentan las compañías y las nuevas colaboraciones (1)

LONDRES, 19 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- CleanEquity®, foro de innovación de tecnología sostenible, fundado de forma conjunta por Su Alteza Serena el Príncipe Alberto II de Mónaco y Mungo Park, presidente de Innovator Capital, se pondrá en marcha el 22 de octubre.

Se emitirá en directo en EarthX TV [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2953109-1&h=3829539704&u...].

La consejera delegada de Climate-KIC, la doctora Kirsten Dunlop, abrirá la rueda de prensa y hablará acerca del papel crucial que la innovación debe desempeñar en la descarbonización y cómo los mercados financieros deben adaptarse y desempeñar su parte.

Innovator Capital's ("ICL"), banco especializado en inversiones con sede en Londres, y el equipo de CleanEquity® revisaron más de 600 tecnologías para su 13 aniversario. Estas son las 22 compañías que han sido seleccionadas para estar presentes:

Biomass Controls US --- C-Power US --- CarbonCure CA --- CRDC CR --- eleXsys Energy AU --- energyOS AU --- Enginuity Power Systems US --- envelio DE --- First Light Fusion UK --- GoodHout NL --- Lightyear NL --- MaaS Global FI --- Metron FR --- Olombria UK --- OrganoClick SE --- Origen UK --- OXTO Energy UK --- Polystyvert CA --- Raycatch IL --- SteriSpace US --- StoreDot IL --- Vertoro NL ---

ICL anunció a dos nuevos patrocinadores como colaboradores para el año 2020, Climate-KIC y Taronis Fuels.

Scott Mahoney, consejero delegado de Taronis Fuels, explicó:

"Taronis Fuels se compromete a producir productos de combustible fósil socialmente responsable y de nivel mundial. Es un honor unirnos a CleanEquity Monaco 2020 y conocer a los principales innovadores de la industria y empresarios que comparten nuestra pasión por el progreso de la tecnología sostenible. Por medio de la ampliación de nuestros centros de red de ventas de gas industrial en Estados Unidos, damos servicio a un amplio abanico de clientes del mercado completo. Nuestra tecnología ofrece una alternativa completa para los combustibles basados en carbono de legado perjudicial. Producimos productos de combustible basados en hidrógeno que son medioambientalmente respetuosos a una parte del coste del acetileno y propileno. Nuestros productos son funcionalmente muy superiores. Somos únicos en lo que respecta a que nuestras soluciones no llegan con el compromiso o detrimento en el comercio. Simplemente desplegamos una alternativa que es más limpia, segura, inteligente y barata. Estamos impacientes por compartir nuestra visión empresarial, nuestro deseo impacta de forma positiva en el medioambiente, y nuestra tecnología completa ayuda a las compañías e inversores".

Kirsten Dunlop, consejera delegada de Climate-KIC, indicó:

"Los retos a los que nos enfrentamos por medio del cambio climático realizado por los humanos en la actualidad no tienen precedentes. Tenemos aún una década, según los expertos de IPCC, para descarbonizar nuestras formas de vida y hacer negocios, y buscar una adaptación climática seria y estrategias de resiliencia. Sin un avance en la forma en la que innovamos y en las formas en las que financiamos la innovación no podríamos conseguirlo. Nuestra obsesión con los retornos a largo plazo en los mercados financieros son uno de los obstáculos más sustanciales a los que nos enfrentamos, y deben ser sustituidos con el capital de paciente diseñado para cumplir por completo con el valor de los beneficios sociales y medioambientales de la inversión. El cambio climático necesita de mucho más que soluciones tecnológicas; insta a infinitas innovaciones en el propio sistema financiero. Un buen punto de arranque sería avanzar desde la banca en los activos de hilos de la economía de fósil de carbono inspiradora y las inversiones en las carteras de los modelos de negocios que integran las soluciones sostenibles dentro de la economía real. En EIT Climate-KIC, trabajamos para acelerar la transición hacia cero carbono y un mundo resiliente al permitir la transformación de los sistemas. Reunimos a más de 400 socios de los sectores de los negocios, academia y sector público y sin ánimo de lucro para crear redes de experiencia, por medio de los que se desarrollan productos innovadores, servicios y sistemas, se llevan al mercado y hacen que crezca para su impacto".

Otros de los socios y patrocinadores incluyen a la Prince Albert II of Monaco's Foundation, BP Ventures, Cision, Climate-KIC, Covington & Burling, Cranfield University, Earth Capital, Edufront, the Monaco Economic Board, Parkview y Taronis Fuels.

Si desea más información acerca de CleanEquity(®) 2020, utilice los detalles de contacto que se muestran a continuación o visite la página web de la conferencia en: www.cleanequitymonaco.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2953109-1&h=1287069193&u...]

CleanEquity está disponible en: EarthX TV [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2953109-1&h=3829539704&u...], LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2953109-1&h=1811381910&u...] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2953109-1&h=602437386&u=...]

