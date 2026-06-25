CLOU Electronics presenta soluciones de almacenamiento de energía en The Smarter E Europe 2026 en Alemania

(Información remitida por la empresa firmante)

- Midea Energy – CLOU Electronics presenta sus soluciones integrales de almacenamiento de energía en The Smarter E Europe 2026 en Alemania

MÚNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ha dado comienzo en Múnich, Alemania, la feria The Smarter E Europe 2026. Junto a Midea Energy, CLOU expuso en un expositor conjunto y demostró sus sólidas soluciones integrales de almacenamiento de energía adaptadas a Europa mediante productos de vanguardia, innovaciones propias y ofertas energéticas integradas todo en uno.

Dirigido al segmento de almacenamiento de energía a gran escala, CLOU dio a conocer el Aqua-C3.0 Ultra, que ofrece una capacidad de 5,154 MWh en un contenedor compacto de más de 10 pies, con un peso total del sistema inferior a 39 toneladas. En comparación con los sistemas en contenedores de 20 pies, el producto logra el equilibrio óptimo entre capacidad, dimensiones y peso, reduciendo significativamente los costes logísticos, el espacio requerido y la complejidad de la instalación.

Para aplicaciones en los sectores comerciales e industriales (C&I), CLOU ha presentado el Aqua-E261, ideal para grandes usuarios C&I en Europa gracias a su alta seguridad, alta rentabilidad y facilidad de operación y mantenimiento. El dispositivo utiliza celdas de batería de 314 Ah con una capacidad de gabinete único de 261 kWh, logrando una diferencia de temperatura general de la celda de ≤2,5°C mediante refrigeración equilibrada a nivel de paquete y de celda.

En la exposición, Midea Energy presentó su solución energética integrada para centros de datos de IA. Como plataforma central de esta solución, CLOU combina las fortalezas de Midea en refrigeración, fabricación inteligente y cadenas de suministro globales con su propia experiencia en electrónica de potencia y almacenamiento de energía. Al integrar sistemas de almacenamiento de energía, HVDC, SST, BBU y enfriadoras de refrigeración líquida por levitación magnética de Midea, la solución proporciona una arquitectura energética integral para centros de supercomputación de próxima generación.

Al mismo tiempo que los sistemas de almacenamiento de energía evolucionan hacia celdas de gran capacidad de 500 Ah o más, incluso pequeñas desviaciones en la consistencia entre las celdas se traducen en mayores diferencias de energía real. Para abordar este problema, CLOU publicó el Libro Blanco sobre la Tecnología de Transferencia de Energía CC-CC a Nivel de Celda. Esta tecnología establece un canal de programación de energía bidireccional entre las celdas de la batería para admitir corrientes de hasta 5 A, logrando la gestión continua en línea de la consistencia de las celdas y aumentando los ingresos recurrentes durante todo el ciclo de vida en aproximadamente un 4%.

Esta exposición es una parte importante de la presencia oficial de Midea Energy en el extranjero. Como principal ejecutor de la estrategia internacional de Midea Energy, CLOU ha implementado proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en varios países europeos, incluidos Grecia, Bulgaria, Rumania y Macedonia del Norte, y cuenta con más de 50 instalaciones de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial en Europa, incluidos el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. En relación al futuro, CLOU seguirá aprovechando los recursos integrales y la capacidad de entrega global del Grupo Midea para ser un socio a largo plazo en la transición energética de Europa.

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