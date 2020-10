El Co-Op Marketing Program de Sojern se amplía a Europa y Oriente Medio

LONDRES, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ --Sojern [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940282-1&h=1967454010&u...], proveedor de soluciones de marketing digital para viajes, ha anunciado hoy su Co-Op Marketing Program diseñado para ayudar a las Destination Marketing Organisations (DMOs) a impulsar la demanda de viajeros. Los comerciantes de destinos y sus socios pueden llegar a los clientes directamente con la publicidad digital de múltiples canales por medio del video, pantalla, nativo, Facebook e Instagram.

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto enorme en los viajes y el turismo. Este programa permite la colaboración entre DMOs, hoteles y atracciones para apoyar la recuperación de mercado con campañas de marketing digitales. Sin tener en cuenta el objetivo de la campaña o los objetivos específicos de cada uno de los participantes, Sojern encontrará a viajeros e influirá sobre ellos para visitar el hotel, la atracción o el destino.

Uno de los adoptadores primarios, Linn Totland, responsable de marketing B2C de Fjord Norway, destacó: "Como DMO, buscamos una solución que pudiera hacer que estemos mejor equipados para evaluar el impacto directo del marketing de destino en la línea más baja de los negocios de turismo de nuestra región. La industria del turismo se ha visto afectada de forma masiva por la Covid-19, y ahora, más que nunca, necesitamos estar seguros de que nuestro presupuesto de marketing se gasta de forma sabia y que genera un ROAS positivo. El co-op program de Sojern es un enorme paso hacia la dirección correcta de nuestra industria en términos de; decisions de impulso de datos, colaboraciones efectivas entre DMOs y nuestros socios (hoteles, atracciones) y evaluaciones".

"Sabemos cuándo alguien busca poder viajar e influir entre ellos. Hemos suministrado más de 11.000 millones de euros en reservas para más de 10.000 marcas de viajes mundiales, incluyendo destinos, atracciones, hoteles, aerolíneas, operadores de cruceros y mucho más. En este programa dedicado al co-op marketing, hemos eliminado la complejidad operativa de ejecutar y evaluar las campañas conjuntas de marca y rendimiento, proporcionando medios con descuentos para los participantes de tipo co-op. Ahora, se puede impulsar el turismo local con nuestra publicidad de tipo todo en uno en la publicidad y paquete analítico", explicó Chris Blaine, vicepresidente de APAC y EMEA en Sojern.

A principios de este año, Sojern fue nominado por la UNWTO [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940282-1&h=42803123&u=h...] como semi-finalista de su premio 'Healing Solutions for Tourism'.

Aprenda más acerca del marketing co-op: "Co-Op Marketing for Destinations: The Path Forward for Covid-19 Recovery [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940282-1&h=3352374173&u...]". Aprenda más acerca de las soluciones de Sojern en: www.sojern.com/destinations/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2940282-1&h=3399982122&u...].

Acerca de SojernSojern proporciona soluciones de marketing digital para la industria de los viajes. Utilizando la inteligencia artificial y construida gracias al análisis de más de una década de datos de intención de viajes, las actividades de Sojern de marca de múltiples canales y sus soluciones de marketing de rendimiento impulsan la demanda directa. Más de 10.000 hoteles, atracciones, consejos de administración de turismo y comerciantes de viajes se basan en Sojern para dirigirse y convertir a los viajeros de todo el mundo.

