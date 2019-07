CODA Agency, con sede en Reino Unido, se convierte oficialmente en Paradigm

Publicado 22/07/2019 14:01:58 CET

"Hemos conseguido lo imposible: encontramos a unos estadounidenses con los que verdaderamente nos llevamos bien". - Alex Hardee, CODA

LOS ÁNGELES, 22 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Paradigm, hogar de una diversa lista de artistas y creadores reconocidos a nivel internacional, ha anunciado hoy que CODA Agency, con sede en Londres, va a fusionarse con Paradigm tras cinco exitosos años de colaboración. CODA Agency toma el nombre de Paradigm de forma oficial ahora que las dos empresas se integran plenamente para centrarse en el desarrollo de los artistas y la creación de carreras longevas, así como para amplificar aún más su filosofía compartida de colocar a los artistas y el arte que crean en el centro de su negocio.

Los socios de CODA Alex Hardee, Tom Schroeder, James Whitting y Dave Hallybone continuarán dirigiendo la oficina de Londres, ahora bajo el estandarte de Paradigm, con un énfasis especial en estos valores centrales: un servicio al cliente inteligente y atento, una representación centrada en el artista con un foco mundial, una respuesta flexible ante una industria en evolución, la conciliación entre la vida personal y familiar, y la igualdad de género.

Entre la lista de artistas musicales representados en todo el mundo por Paradigm, destacan Halsey, Imagine Dragons, Janet Jackson, Billie Eilish, Kacey Musgraves, Tiësto, Liam Gallagher, Missy Elliott, Shawn Mendes, Sia, Normani, Zedd, Kenny Chesney, Jess Glynne, Above & Beyond, Machine Gun Kelly, Disclosure, Bob Weir, Years & Years, Charli XCX, Estate of Johnny Cash, Bastille, Louis Tomlinson, Alan Walker, Sturgill Simpson, Buddy Guy, Old Dominion y Hayley Kiyoko. Con la fusión de la lista de CODA en la de Paradigm, la agencia también gestiona ahora la representación internacional fuera de América del Norte de Bon Iver, Ellie Goulding, FKA twigs, Lewis Capaldi, Liam Payne, Mark Ronson, Pusha T, Rag'n'Bone Man, Rita Ora, Robyn y Take That. Antes de convertirse en una única agencia, Paradigm y CODA compartieron más de 500 clientes.

Paradigm adquirió primeramente una participación en CODA a principios de 2014, momento en que las empresas unieron sus fuerzas para combinar su experiencia y recursos a escala mundial. La asociación prosperó a medida que ambas agencias crecieron, con CODA desarrollando unos eventos corporativos y equipos de colaboración de marcas de categoría mundial, así como creando la agencia deportiva CODA Independent Sports el año pasado.

"CODA y Paradigm han tenido un éxito tremendo a lo largo de estos cinco años de colaboración, durante los que han creado oportunidades y han propiciado carreras duraderas para una lista de talentos excepcionales", dijo Sam Gores, presidente ejecutivo y consejero delegado de Paradigm. "Estamos deseando adentrarnos en el próximo capítulo como una sola empresa internacional, impulsada por agentes que comparten un enfoque firme en los artistas a los que representamos y el arte que crean".

"El éxito de la asociación de Paradigm con CODA ha demostrado que ya no existen fronteras dentro de la industria de la música mundial, ni dentro de nuestras dos empresas", dijo Marty Diamond, director de Música Internacional de Paradigm. "Ahora, como una única empresa, continuaremos haciendo uso de nuestro enfoque integrado en todo lo que hacemos".

"Hemos conseguido lo imposible: encontramos a unos estadounidenses con los que verdaderamente nos llevamos bien", bromeó Alex Hardee, socio de CODA. Su socio Tom Schroeder añadió: "Somos líderes en A&R (artistas y repertorio), y desarrollamos planes creativos para nuestros clientes en una industria que se encuentra en un estado de cambio constante. La integración con Paradigm nos permite evolucionar y desafiar a un mercado muy dinámico. Con esta mayor plataforma Paradigm, podemos abarcar el mundo sin perder nuestra personalidad, ambición, individualismo y enfoque innovador".

A principios de este mes, CODA anunció una asociación exclusiva en el Reino Unido con Instrumental, un negocio de descubrimiento de talentos basado en IA que ofrecerá al equipo de agentes una información y unos datos revolucionarios sobre el mundo del desarrollo de los talentos musicales. La iniciativa continuará como parte de Paradigm. De forma independiente, la relación estratégica previamente formada entre CODA e Independent Talent Group seguirá adelante bajo el liderazgo de nuestros socios londinenses.

Recientemente, CODA puso además en marcha varias iniciativas innovadoras para fomentar un cambio positivo en el ámbito de la música en directo. Junto con su cliente y presentadora de la BBC Annie Mac, así como otros socios, CODA creó Equalising Music Pledge: una iniciativa para todo el sector que tiene el propósito de lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres dentro de la industria musical. Asimismo, CODA y A Greener Festival lanzaron Green Artist Rider, un contrato respetuoso con el medioambiente, durante la conferencia ILMC del pasado marzo. La iniciativa pretende unir a artistas, promotores y locales con el objetivo de reducir plásticos de un solo uso, adquirir alimentos con un impacto medioambiental bajo y un beneficio social alto, reducir y equilibrar emisiones, y eliminar residuos.

ACERCA DE PARADIGMParadigm proporciona representación internacional a una diversa y dinámica lista de artistas y creadores de contenidos que trabajan en los ámbitos de la televisión, la música en directo, el cine, el teatro, el mundo digital, la publicación de libros, la financiación de contenidos y las colaboraciones de marcas. Pese a ser conocidos por descubrir y desarrollar a artistas culturalmente notables, es nuestra trayectoria demostrada como promotores de carreras lucrativas y gratificantes a nivel creativo para artistas durante 30 años lo que nos distingue del resto de agencias. El equipo de Paradigm, localizado en Estados Unidos, Canadá y Europa, cuenta con personal disciplinado, apasionado y dedicado a generar oportunidades significativas para los clientes y socios de Paradigm, pero sin perder de vista en ningún momento las visiones creativas únicas de los artistas y creadores a los que representamos. Por el arte. Por el artista.

