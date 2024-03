Se comercializa el primer neumático de PET reciclado químicamente de Corea del Sur

Sustainable tires commercialized by SK chemicals, Hyosung Advanced Materials, and Hankook Tire

- SK Chemicals, Hyosung Advanced Materials, y Hankook Tire comercializan el primer neumático de PET reciclado químicamente de Corea del Sur

Establecer una economía circular que se extienda desde el PET reciclado hasta cordones de neumáticos de alta resistencia y neumáticos exclusivos para vehículos eléctricos.

Liderar la gestión sostenible de la industria mundial de neumáticos mediante la comercialización de productos con un 45 % de materiales certificados ecológicos.

SEONGNAM, Corea del Sur, 5 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- Para reducir las emisiones de carbono, el sector industrial surcoreano ha desarrollado y comercializado el primer neumático del país que utiliza PET reciclado químicamente.

SK Chemicals (consejero delegado Ahn Jae-hyun), Hyosung Advanced Materials Co., Ltd. (consejero delegado Cho Yong-soo) y Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (consejero delegado Lee Soo-il, en adelante Hankook Tire) anunciaron el día 5 que han desarrollado con éxito el neumático exclusivo para vehículos eléctricos "iON" aplicando "cordones circulares de fibra de PET (poliéster) reciclados para neumáticos". El reciclaje circular es una tecnología de reciclaje químico exclusiva de SK Chemicals que descompone los plásticos desechados mediante reacciones químicas en unidades moleculares y luego utiliza estas materias primas para producir plásticos reciclados.

Antes de la fase de comercialización, hubo casos en los que se aplicó tecnología de reciclaje químico a neumáticos conceptuales o prototipos, pero el lanzamiento de un producto de neumático al mercado utilizando cordones de neumáticos a base de PET reciclados químicamente hasta su comercialización es una novedad en Corea del Sur.

SK chemicals, Hyosung Advanced Materials, y Hankook Tire han desarrollado este neumático en colaboración durante un período de aproximadamente dos años. SK Chemicals ha suministrado de manera confiable el PET reciclado circular "SKYPET CR", y Hyosung Advanced Materials desarrolló cordones para llantas a base de PET reciclado de alta resistencia usándolo como materia prima. Los cordones para neumáticos desarrollados se aplicaron a la marca premium de neumáticos para vehículos eléctricos de Hankook Tire, iON. El neumático iON, con un 45 % de contenido de material sostenible, pasó recientemente la estricta verificación de fiabilidad por parte de un fabricante de automóviles europeo, obteniendo la aprobación final para su uso y siendo montado como neumáticos para vehículos nuevos.

Los cordones para neumáticos son materiales de refuerzo de fibra que ayudan a mantener la forma del neumático y a soportar la carga y el impacto aplicados durante la conducción, mejorando la durabilidad, el rendimiento y la comodidad de conducción del neumático.

"SKYPET CR" de SK Chemicals tiene la ventaja de mantener propiedades de alta calidad y seguridad incluso después de un reciclaje infinito, en comparación con el método de reciclaje físico de lavar plásticos desechados o cortarlos en escamas para su reutilización, y puede lograr propiedades equivalentes a los materiales a base de petroquímicos.

El modelo iON desarrollado por Hankook Tire incorpora un 45 % de materiales sostenibles, incluidos polímeros de base biológica, circulares y biocirculares, sílice de base biológica junto con cordones para neumáticos de Hyosung Advanced Materials, y el modelo es el primer neumático que lleva el logo de certificación ISCC PLUS.

