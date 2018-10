COMUNICADO: Concierge Auctions y ONE Sotheby's International Realty venderán un inmueble de 159 millones de dólares en Florida

Publicado 03/10/2018 14:03:16 CET

- Concierge Auctions y ONE Sotheby's International Realty venderán un inmueble de 159 millones de dólares en Florida sin posibilidad de reserva

NUEVA YORK, 3 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Una obra de arte neoclásica. Playa Vista Isle se levanta en un terreno de más de 2 hectáreas en uno de los puntos más altos de la milla millonaria, "Millionaires Mile", de Florida, y es una de las ofertas inmobiliarias más caras de todo el país, valorada en 159 millones de dólares estadounidenses. La propiedad única se venderá sin posibilidad de reserva el 15 de noviembre en una subasta en directo de Concierge Auctions junto con ONE Sotheby's International Realty.

Completada en 2018 y situada en la ideal Hillsboro Beach, a medio camino entre las áreas metropolitanas de Miami y Palm Beach, Playa Vista Isle es el único estado en el Canal Intracostero del Atlántico en toda la Costa Dorada que ofrece más de 150 metros de playa privada frente al océano, así como dos embarcaderos de aguas profundas, donde pueden atracar simultáneamente dos yates de 65 y 45 metros, respectivamente, en los más de 150 metros de frente intracostero. Otros 17 espacios de aparcamiento privado junto al embarcadero ofrecen la máxima comodidad a los huéspedes. Estas características únicas, y muchas más, hacen de Playa Vista Isle la propiedad más exclusiva e inimitable de todo el país, sin lugar a dudas. Con una superficie de más de 5400 m(2), la propiedad se construyó meticulosamente, usando los acabados más exquisitos y seleccionados a mano de todo el mundo, destacando por sus hojas de oro de 22 quilates. Playa Vista Isle fue galardonada por International Property Awards como "World's Best Property" (Mejor Propiedad del Mundo), "Best Residential Property-Florida" (Mejor Propiedad Residencial en Florida), y "Best Architecture Single Residence-Florida" (Mejor Arquitectura en Residencia Unifamiliar en Florida).

"La intención y la atención al detalle que se han puesto en cada centímetro de Playa Vista Isle me maravilla cada vez que la veo", afirmó Mayi de la Vega de ONE Sotheby's. "La dificultad de replicar este proyecto es una de las razones principales que lo hacen tan único. Es increíblemente grande a cualquier escala, algo que los compradores más exigentes del mundo deben ver".

Sean Murphy de Coastal Construction explica: "Nuestro cliente no quería solo una casa con acabados de primera clase, quería una casa que durara generaciones. No se reparó en gastos en ninguna fase de la construcción. Una casa de este tamaño, sin reparar en gastos, con acabados de la máxima calidad, y con atractivos únicos desmesurados, como el cine IMAX, podría haber costado fácilmente más de 100 millones de dólares, contando solo el edificio. Es exclusiva por lo escasas y muy valiosas 2 hectáreas de terreno que se expanden a lo largo del Canal Intracostero con dos embarcaderos de cemento para aguas profundas recientemente construidos".

Con 11 habitaciones y 22 baños, las comodidades de Playa vista Isle incluyen el primer cine privado del mundo 3D-IMAX(©) en casa; un garaje para 20 vehículos con túnel de acceso seguro; una bodega para más de 3000 botellas con control de temperatura y humedad individualizado asegurada con un acceso biométrico, y una sala de catas adyacente; una piscina infinita climatizada de 420 m(2); un jacuzzi extragrande situado 12 metros sobre el océano que ofrece vistas panorámicas del horizonte sin obstáculos; 13 atracciones acuáticas, entre los que se incluyen seis cascadas; y un putting green. Tiene también un terreno adyacente de gran tamaño que puede albergar otra estructura, una zona ajardinada, o una instalación recreativa.

"Construí este hogar no solo con acabados de primera clase, sino para que perdurara generaciones. No se reparó en gastos en ninguna fase de la construcción para conseguir lo mejor del diseño, la estructura y la artesanía. Todo lo que se entregaba sin ser perfecto se volvía a hacer o se devolvía, hasta que todas las superficies encajaran a la perfección", explicó el vendedor, Robert Pereira. "La propiedad es una obra de arte estructural que no puede repetirse, lo que la hace difícil de valorar y se adecua perfectamente a la plataforma de Concierge Auctions. Estoy decidido a que los postores identifiquen su valor máximo".

Para obtener más información, visite ConciergeAuctions.com o llame al número +1.212.202.2940.

