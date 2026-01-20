La confianza de los consejeros delegados en las perspectivas de ingresos alcanza su mínimo en cinco años (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La confianza de los consejeros delegados en las perspectivas de ingresos alcanza su mínimo en cinco años, mientras la IA se convierte en una línea divisoria entre líderes y rezagados, según la Encuesta global de consejeros delegados 2026 de PwC

Solo tres de cada diez (30 %) directores ejecutivos confían en el crecimiento de los ingresos en 2026, mientras que la mayoría tiene dificultades para convertir la inversión en IA en beneficios tangibles.

Uno de cada ocho (12 %) directores ejecutivos afirma que la IA ha generado beneficios tanto en costes como en ingresos, mientras que las empresas que han escalado la IA con bases sólidas están avanzando.

La creciente preocupación por los aranceles y el riesgo cibernético aumenta la presión, ya que los directores ejecutivos se preguntan si se están transformando con la suficiente rapidez.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de la inversión global, y el interés en India se duplica interanualmente.

DAVOS, Suiza, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La confianza de los consejeros delegados en las perspectivas de ingresos de sus empresas ha caído a su nivel más bajo en cinco años, mientras los líderes empresariales lidian con rendimientos desiguales de la inteligencia artificial, un riesgo geopolítico creciente y una intensificación de las amenazas cibernéticas.

Según la 29.ª Encuesta global de consejeros delegados de PwC, solo tres de cada diez (30 %) consejeros delegados dicen tener confianza en el crecimiento de los ingresos durante los próximos 12 meses, frente al 38 % en 2025 y el 56 % en 2022. Los resultados sugieren que, mientras los consejeros delegados navegan en un entorno operativo complejo determinado por el rápido cambio tecnológico, la incertidumbre geopolítica y la presión económica, muchas empresas aún tienen que traducir la inversión en ganancias financieras consistentes.

La encuesta se basa en las respuestas de 4.454 consejeros delegados en 95 países y territorios.

La IA surge como una falla definitoria para el crecimiento y la rentabilidad

La mayor pregunta que se plantean los consejeros delegados es si se están transformando con la suficiente rapidez para seguir el ritmo del cambio tecnológico, incluida la IA. El 42 % cita esta como su principal preocupación, muy por delante de las preocupaciones sobre la capacidad de innovación o la viabilidad a medio y largo plazo (ambos con un 29 %).

A pesar de la experimentación generalizada, solo uno de cada ocho consejeros delegados (12 %) explica que la IA ha generado beneficios tanto en costes como en ingresos. En general, el 33 % reporta mejoras en costes o ingresos, mientras que el 56 % indica no haber visto ningún beneficio financiero significativo hasta la fecha.

La encuesta señala una creciente brecha entre las empresas que implementan IA piloto y aquellas que la implementan a gran escala. Los consejeros delegados que reportan aumentos tanto en costes como en ingresos tienen entre dos y tres veces más probabilidades de afirmar que han integrado ampliamente la IA en productos y servicios, la generación de demanda y la toma de decisiones estratégicas.

Las bases son tan importantes como la escala. Los consejeros delegados cuyas organizaciones han establecido bases sólidas de IA, como marcos de IA responsable y entornos tecnológicos que facilitan la integración a nivel empresarial, tienen tres veces más probabilidades de obtener una rentabilidad financiera significativa. Un análisis independiente de PwC muestra que las empresas que aplican la IA ampliamente a productos, servicios y experiencias de cliente obtuvieron márgenes de beneficio casi cuatro puntos porcentuales más altos que las que no lo hicieron.

Mohamed Kande, presidente global de PwC, comentó:

"2026 se perfila como un año decisivo para la IA. Un pequeño grupo de empresas ya está convirtiendo la IA en rentabilidad financiera mensurable, mientras que muchas otras aún luchan por ir más allá de los pilotos. Esa brecha en la confianza y la competitividad está empezando a notarse, y se ampliará rápidamente para quienes no actúen".

La confianza cae a medida que se intensifican los aranceles y los riesgos cibernéticos

La confianza de los consejeros delegados se ha debilitado aún más ante la creciente exposición a riesgos externos. Uno de cada cinco consejeros delegados a nivel mundial (20 %) comenta que su organización está alta o extremadamente expuesta al riesgo de pérdidas financieras significativas derivadas de los aranceles durante los próximos 12 meses, aunque la exposición varía considerablemente según la región: desde el 6 % en Oriente Medio hasta el 28 % en China continental y el 35 % en México. Entre los consejeros delegados estadounidenses, el 22 % declara una alta exposición.

La preocupación por el ciberriesgo ha aumentado considerablemente, y el 31 % de los consejeros delegados lo considera una amenaza importante, frente al 24 % del año pasado y el 21 % de hace dos años. En respuesta, el 84 % destaca que planea reforzar la ciberseguridad empresarial como parte de su respuesta al riesgo geopolítico.

Las preocupaciones sobre la volatilidad macroeconómica (31 %), la disrupción tecnológica (24 %) y la geopolítica (23 %) también han aumentado ligeramente, mientras que la preocupación por la inflación ha disminuido marginalmente (del 27 % el año pasado al 25 %).

La reinvención se convierte en un imperativo estratégico

A pesar del panorama desafiante, los consejeros delegados consideran cada vez más la reinvención como esencial para el crecimiento. Más de cuatro de cada diez (42 %) afirman que su empresa ha comenzado a competir en nuevos sectores en los últimos cinco años. Entre quienes planean adquisiciones importantes, el 44 % prevé invertir fuera de su sector actual, siendo la tecnología el sector adyacente más atractivo.

Poco más de la mitad de los consejeros delegados (51 %) planea realizar inversiones internacionales el próximo año. Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con un 35 % que lo sitúa entre sus tres principales mercados. El Reino Unido y Alemania (ambos con un 13 %) y China continental (11 %) también ocupan un lugar destacado. El interés en India casi se ha duplicado interanualmente, y el 13 % de los consejeros delegados que planean inversiones internacionales la sitúan entre sus tres principales destinos

Persisten las brechas de ejecución. Solo uno de cada cuatro consejeros delegados indica que su organización tolera un alto riesgo en proyectos de innovación, cuenta con procesos rigurosos para frenar iniciativas de bajo rendimiento o cuenta con un centro de innovación definido o una función de emprendimiento corporativo.

El tiempo también es una limitación: los consejeros delegados informan que dedican el 47 % de su tiempo a cuestiones con un horizonte de menos de un año, en comparación con solo el 16 % a decisiones con una visión de más de cinco años hacia el futuro.

Mohamed Kande, presidente global de PwC, añadió:

"En épocas de cambios rápidos, el instinto de desaceleración es comprensible, pero también arriesgado. El valor en juego en la economía global está aumentando, y la ventana para aprovecharlo se está reduciendo. Las empresas que triunfen serán aquellas dispuestas a tomar decisiones audaces e invertir con convicción en las capacidades que más importan."

