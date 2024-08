(Información remitida por la empresa firmante)

- Configit aparece como proveedor de muestra en el Gartner Hype Cycle™ para tecnologías avanzadas de fabricación, 2024

La empresa ha sido reconocida en la categoría de tecnología de gestión del ciclo de vida de la configuración

COPENHAGUE, Dinamarca, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Configit, el líder global en Gestión del Ciclo de Vida de la Configuración (CLM), ha anunciado hoy que ha sido identificado como Vendedor de Muestra en el Gartner Hype Cycle™ for Advanced Technologies for Manufacturing, 2024. Configit fue nombrada en la categoría de tecnología de Gestión del Ciclo de Vida de la Configuración.

La CLM es un componente crítico en el diseño, la fabricación, la venta y el servicio de productos configurables complejos. Proporciona la escala que los fabricantes necesitan para aumentar la productividad, mejorar la calidad e impulsar la innovación. Configit lleva 23 años ofreciendo las mejores soluciones de configuración a los líderes mundiales de la fabricación. La empresa fue uno de los primeros arquitectos de CLM, y su tecnología patentada Virtual Tabulation es el motor de la plataforma Configit Ace, que crea una única fuente de información sobre la configuración.

El Hype Cycle de Gartner señala: "Los CIO del sector manufacturero pueden utilizar las nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia operativa, gestionar el riesgo e impulsar la innovación, mejorando así la experiencia del cliente y la competitividad. Este Hype Cycle analiza el valor y la madurez de las tecnologías emergentes para ayudar a los CIO a identificar las tecnologías que deben priorizar".

Según se indica en el informe: "La gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM) emplea técnicas de ingeniería de sistemas para definir y ejecutar configuraciones de productos, procesos de fabricación y opciones de venta y servicio de forma conectada y orquestada. Comprende una arquitectura de producto utilizada por motores de reglas centralizados e integrados para permitir la configuración de variantes que sean técnica y económicamente viables, así como vendibles y reparables".

Johan Salenstedt, consejero delegado de Configit, explicó: "Durante casi un cuarto de siglo, Configit ha estado a la vanguardia de CLM. Estamos orgullosos de ser reconocidos en el Informe Gartner Hype Cycle y agradecidos a nuestro equipo de trabajadores que se dedica a desarrollar productos que contribuyen mejor al crecimiento y la rentabilidad de las empresas. Creemos que el hecho de que Gartner nos haya nombrado "Sample Vendor" refuerza el valor de nuestra solución para nuestros clientes, y esperamos seguir innovando en su nombre".

Gartner, Hype Cycle for Advanced Technologies for Manufacturing, 2024, Kentaro Shikanai, Marc Halpern, Alexander Hoeppe, Sudip Pattanayak, 25 de julio de 2024.

Gartner y Hype Cycle son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de ConfigitConfigit es el líder mundial en soluciones de gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM) y un proveedor de software crítico para el negocio para la configuración de productos complejos. Todos los productos Configit se basan en la tecnología patentada Virtual Tabulation (VT™), que ha redefinido la configuración de productos al ofrecer una mayor velocidad y un mejor manejo de la complejidad. Virtual Tabulation permite a Configit ofrecer soluciones de configuración potentes y fáciles de usar a las empresas líderes del mercado mundial. Página web: configit.com

