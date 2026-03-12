CONOW presenta asociaciones y lanzamientos de productos en Solar Solutions Amsterdam 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-CONOW demuestra su ambición europea con asociaciones y lanzamientos de productos en Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Conow, un ecosistema energético digital global impulsado por IA y Tuya Smart (NYSE:TUYA), destacaron en Solar Solutions Amsterdam 2026 (del 10 al 12 de marzo, Expo Greater Amsterdam) al presentar una completa gama de productos de energía residencial que abarca sistemas de almacenamiento para balcones, sistemas integrales para el hogar y gestión energética basada en IA. Esto demuestra la creciente confianza comercial que la marca ha comenzado a generar entre los distribuidores europeos y los actores del sector.

En Solar Solutions Amsterdam 2026, CONOW presentó una de las carteras de productos de energía residencial más completas, unificada por CONOW AI HEMS, una plataforma inteligente de gestión energética impulsada por Tuya que permite la optimización dinámica de tarifas entre más de 800 proveedores de energía y el control de carga en tiempo real para termostatos, cargadores de vehículos eléctricos y bombas de calor. Es una de las pocas soluciones en el mercado respaldada por una base de dispositivos instalados y probada, no solo por una capacidad teórica.

Lyra 2500 AC: El nuevo sistema de almacenamiento de energía enchufable para balcón, alimentado por IA y acoplado a CA, ofrece una potencia continua de 1500 W (pico de 3000 W) y una batería LFP de 2560 Wh, con capacidad de carga en paralelo de 5120 Wh. Ofrece respaldo UPS de 10 ms, carga rápida de 1,5 horas y compatibilidad universal con microinversores para una fácil modernización.

Atlas 6000 AC (preventa): Un sistema de almacenamiento enchufable acoplado a CA con una configuración de proporción dorada de 3 kW/6 kWh, optimizado para compensar la demanda máxima y cubrir el consumo doméstico diario. Se conecta a cualquier toma de corriente estándar y su seguridad de grado industrial garantiza un suministro eléctrico fiable, tanto dentro como fuera de la red eléctrica.

CBE2000 Pro: Una solución solar y de almacenamiento inteligente lista para usar para balcones con 2500 W de CA bidireccional, 4 MPPT (2600 W de entrada fotovoltaica) y 10 ms de autonomía. Impulsada por CONOW AI HEMS, optimiza el rendimiento mediante precios dinámicos en los modos Adaptativo, Extremo y Eficiente.

CBE Expansion Battery 5000: Este sistema modular tipo Lego permite combinar unidades de 2 kWh y 5 kWh para obtener una capacidad personalizada. Compatible con CBE2000/5000 Pro, ofrece la mejor relación calidad-precio (€/kWh) de la gama con rápidas ampliaciones de capacidad.

Sistema residencial de almacenamiento de energía integral (preventa): Una solución integral para toda la casa (5 kW–25 kW) compatible con configuraciones monofásicas y trifásicas. Su diseño modular permite escalar de 8 kWh a 48 kWh, con certificación IP66, ideal para todo tipo de aplicaciones, desde apartamentos hasta viviendas preparadas para vehículos eléctricos.

"Los propietarios europeos se plantean preguntas más complejas sobre la energía y merecen respuestas más inteligentes. Todos los productos que trajimos a Ámsterdam se basan en una idea: que tu hogar te cuide a ti, no al revés", señaló Alain Zheng, director de Soluciones Energéticas con IA de CONOW.

CONOW está desarrollando activamente su comunidad y relaciones a largo plazo en Europa. El 11 de marzo, la compañía celebró en su stand la conferencia CONOW OPEN, solo para invitados, que reunió a líderes de la industria europea para una charla magistral a cargo de Guy Vandendungen, director para Países Bajos y director de tecnología de Perpetum Energy (también miembro del Comité de Expertos de EAEST), sobre el mercado neerlandés de almacenamiento de energía y su posicionamiento competitivo. Esta charla fue seguida de un análisis técnico exhaustivo de la gama de productos con IA de CONOW y sus fortalezas tecnológicas. El evento también marcó la firma de acuerdos de cooperación estratégica con tres socios europeos: Flexisolar GmbH, un proveedor alemán establecido de sistemas de energía para balcones a medida y soluciones fotovoltaicas; Lanergy GmbH, un proveedor alemán de soluciones integradas de energía renovable; y GroenWoon B.V., un proveedor confiable de almacenamiento de energía para el hogar en los Países Bajos.

Mason Sun, director de Soluciones Inteligentes de CONOW, señaló: "Hoy en día, la pregunta ya no es si lograremos la transición hacia un futuro energético más inteligente y ecológico, sino con qué rapidez y eficacia podemos construirlo juntos".

De cara al futuro, CONOW se compromete a profundizar su presencia en Europa, no como un competidor a corto plazo, sino como un socio a largo plazo que construye la infraestructura energética inteligente en la que los hogares europeos podrán confiar durante años.

Para más información, visite www.conow.com.

Explorar soluciones energéticas destacadas: conow.com/Lyra2500AC | conow.com/CBE2000Pro | conow.com/ai-hems

