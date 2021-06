El consejero delegado de PODA ofrece una actualización corporativa (1)

VANCOUVER, BC, 9 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- PODA LIFESTYLEAND WELLNESS LTD. ("PODA" o la "compañía") (CSE: PODA) (FSE: 99L) se complace en brindar a los accionistas de la compañía una actualización corporativa de Ryan Selby, fundador y consejero delegado de PODA.

"Poda Lifestyle and Wellness Ltd. ("Poda") se fundó en enero de 2015 con la visión de crear el mejor producto de calor no quemado jamás fabricado para fumadores adultos que desean reducir potencialmente los riesgos asociados con su hábito de fumar cambiando a un producto libre de humo. Para cualquiera que no haya oído hablar de Heat-Not-Burn ("HNB"), HNB se refiere a productos que calientan el tabaco en lugar de quemarlo. Calentar el tabaco en lugar de quemarlo es una ventaja porque muchos de los componentes tóxicos que se encuentran en el humo de los cigarrillos tradicionales se crean como un subproducto directo de la combustión del tabaco. Al eliminar la combustión, puede reducir drásticamente los tóxicos dañinos, lo que da como resultado un cigarrillo potencialmente mucho más seguro. Si bien creemos que dejar de fumar es la mejor opción para cualquier fumador adulto, Heat-Not-Burn representa una opción de riesgo potencialmente reducido para aquellos fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar. Los productos Heat-Not-Burn brindan a los fumadores adultos la satisfacción de fumar cigarrillos al tiempo que reduce potencialmente los riesgos asociados con los cigarrillos tradicionales. Al calentar el tabaco a temperaturas precisas en lugar de quemarlo, el sistema Heat-Not-Burn permite que se libere la nicotina y el sabor sin generar humo y al mismo tiempo ofrece una experiencia similar a la de un cigarrillo a los fumadores adultos.

Hace seis años, sin el estorbo de la maquinaria anticuada de las grandes tabacaleras, nos propusimos crear un producto verdaderamente revolucionario que resolviera el principal problema en todos los sistemas de tabaco calentado: la limpieza. Pasamos los siguientes seis años diseñando, rediseñando y perfeccionando el sistema Poda. Después de años de trabajo incansable, estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos logrado. El sistema Poda ofrece una experiencia de usuario incomparable que es robusta, sabrosa y consistente. Solicitamos por primera vez la protección de patente para nuestro revolucionario diseño de cigarrillo de extremo cerrado en 2017 y desde entonces hemos extendido nuestra cobertura de patentes a más de 65 países. Poda es ahora esencialmente la única empresa del mundo que puede fabricar un cigarrillo HNB de extremo cerrado.

Pero diseñar un increíble sistema HNB no fue suficiente. Apuntamos aún más alto y desarrollamos un material biodegradable tolerante al calor hecho de las paredes celulares de plantas cosechadas de manera sostenible. Este material derivado de forma natural y de bajo coste nos permite producir nuestros Poda Pods patentados Beyond Burn ™ no solo de una manera increíblemente eficiente, sino también de una manera ética y sostenible. Debido a la complejidad del uso de materiales biodegradables para producir nuestras cápsulas, todas las fábricas a las que nos acercábamos nos dijeron una y otra vez que producir nuestros cigarrillos cerrados era imposible. Pero no estábamos dispuestos a aceptar un no por respuesta. Pasamos los siguientes dos años desarrollando un método revolucionario para producir nuestros cigarrillos cerrados y un año más desarrollando la maquinaria para producir los productos a escala. Ahora hemos solicitado la protección de patente tanto para nuestros materiales de celulosa vegetal biodegradables patentados que se utilizan para fabricar nuestros cigarrillos HNB de extremo cerrado, como para los métodos patentados para fabricarlos. Estas patentes nos brindan una protección triple; no solo está protegida la patente de diseño de extremo cerrado, sino también el material biodegradable y el equipo de producción necesarios para fabricar nuestros cigarrillos HNB de extremo cerrado. Después de seis años de desarrollo, finalmente estamos listos para llevar nuestro revolucionario producto HNB a las masas.

Soy un apasionado creyente en el potencial de los productos para fumar de bajo riesgo para cambiar el mundo. Sin lugar a dudas, la mejor elección que puede hacer cualquier fumador es dejar de fumar, ahora mismo. Sin embargo, la realidad es que muchas personas no pueden o no quieren dejar de fumar. Para esas personas, Poda tiene como objetivo ofrecer un producto que les permita pasar fácilmente de fumar tradicionalmente a una alternativa de riesgo potencialmente reducido. Nuestras increíbles cápsulas de Poda Beyond Burn™ sin tabaco contienen una mezcla patentada de hojas de té y nicotina sintética que brinda la satisfacción y la experiencia sensorial de fumar como habitualmente sin el humo, sin la limpieza y sin el tabaco.

Steve Jobs comentó en una ocasión: "Las grandes cosas en los negocios nunca las hace una sola persona. Las hace un equipo de personas". Me siento increíblemente afortunado de tener un equipo excepcional de personas trabajando conmigo aquí en Poda, y a medida que nuestro equipo continúa creciendo, también lo hacen las sinergias. Recientemente añadimos a Daniel Chen ("Daniel"), fundador y consejero delegado de Shenzhen ESON Technologies Co., Ltd. ("ESON") a nuestra junta de asesoría estratégica. Daniel aporta una gran experiencia y conocimientos de la industria a nuestro equipo, y las contribuciones que ya ha hecho son increíbles. Ahora hemos ejecutado una LOI vinculante con ESON con la intención de lanzar un producto NEAFS by PODA en el mercado chino en las próximas semanas. ESON ya está experimentando un éxito fantástico con su producto NEAFS en China, y tanto Daniel como yo estamos encantados de presentar el producto NEAFS by PODA en el mercado chino. Esta asociación podría conducir a un crecimiento explosivo tanto para ESON como para Poda.

Recientemente, hemos añadido una fuerte potencia de fuego adicional a nuestro equipo con el nombramiento de Juan Manuel "(Jon") Ruiz en nuestra junta de Asesoría Estratégica. Durante más de 15 años, Jon fue un ejecutivo clave de alto nivel en una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, Philip Morris International (PMI), y estuvo presente durante el tiempo en que PMI estaba desarrollando internamente sus productos de calor no quemado. La experiencia y los conocimientos que aporta Jon del mercado de bienes de consumo en rápido movimiento ("FMCG") es de un valor excepcional para Poda. Jon comprende íntimamente el mercado del tabaco y tiene experiencia de primera mano en el liderazgo de grandes organizaciones multinacionales. Me siento extremadamente afortunado de tener a Jon en el equipo de Poda a medida que pasamos de ser una pequeña empresa de I+D a lo que creo firmemente que se convertirá en uno de los principales actores del mercado mundial del calor no quemado.

Los últimos meses han supuesto la consecución de grandes hitos para Poda. Hace menos de dos meses, Poda cotizó sus acciones en la Bolsa de Valores Canadiense ("CSE") y la Bolsa de Valores de Frankfurt ("FSE"), y actualmente estamos esperando la aprobación final para que nuestras acciones coticen en la bolsa OTCQB en Estados Unidos. Se requirió una enorme cantidad de trabajo para lograr estos hitos, y quiero agradecer la dedicación y el arduo trabajo de cada uno de los increíbles miembros de nuestro equipo, sin los cuales nunca podríamos haber logrado estos nobles objetivos. En los próximos meses y años, nuestro objetivo es incorporarnos al NASDAQ y otros intercambios globales importantes, y con el equipo dedicado que hemos reunido, creo que lograremos estos objetivos.

En el frente de la producción, me complace informar que nuestra planta de fabricación piloto está en pleno funcionamiento y está produciendo más de 400.000 unidades por mes de nuestros cigarrillos HNB cerrados. Diseñamos el equipo de producción desde cero, y tener todo funcionando sin problemas y de manera eficiente es más que gratificante. Construimos esta instalación piloto para probar cada una de nuestras tecnologías de fabricación, y me complace informar que ahora estamos listos para escalar nuestras capacidades de producción a prácticamente cualquier volumen de producción. Determinaremos la capacidad de ampliación inicial para la construcción de nuestras instalaciones durante los próximos meses a medida que recibamos los resultados de nuestro lanzamiento de prueba en el mercado del producto NEAFS by PODA. Los resultados iniciales de las pruebas de los grupos focales de ESON indican que la línea de productos NEAFS by PODA será un gran éxito.

Durante los próximos meses, Poda buscará activamente oportunidades de distribución y marca blanca con socios cuidadosamente seleccionados en ubicaciones estratégicas de todo el mundo. Actualmente tenemos varias discusiones en curso y espero compartir más detalles a medida que avanzan las cosas. También nos estamos preparando para lanzar un portal de comercio electrónico en nuestro sitio web para ofrecer nuestros productos sin tabaco a fumadores adultos de todo el mundo. Con más de 1.300 millones de fumadores y más de 5,7 billones de cigarrillos tradicionales fumados anualmente, la oportunidad de mercado es realmente enorme. Ya hemos recibido información y consultas de algunas de las empresas más importantes del mercado del tabaco, y el futuro parece prometedor. Un gran producto a un excelente precio es siempre una combinación ganadora, y Poda está bien preparada para cumplir ambas promesas.

Como consejero delegado, es mi responsabilidad guiar a Poda hacia nuestro objetivo de convertirnos en un actor importante en el mercado mundial de Heat-Not-Burn. Sé que tenemos un producto fantástico, pero eso por sí solo no es suficiente. Debemos tomar decisiones inteligentes y tomar riesgos calculados para hacer crecer la empresa de la manera más rápida y sostenible posible. Siento una tremenda responsabilidad de devolver el máximo valor a nuestros empleados, partes interesadas y accionistas, y he estado y seguiré trabajando incansablemente para lograr ese objetivo. Estamos construyendo algo increíble aquí, y la energía y la emoción que siento a diario son notables. Me apasiona este trabajo y creo que podemos marcar una diferencia significativa en la vida de millones de personas en todo el mundo. Para los fumadores adultos, dejar de fumar puede resultar difícil. Para aquellos que no pueden o no quieren dejar de fumar, la conveniencia, el sabor y la satisfacción de los Poda Pods de Beyond Burn™ facilitan el cambio a la alternativa de riesgo potencialmente reducido de Poda".

