(Información remitida por la empresa firmante)

Premio anual de no ficción que se otorga al mejor libro en lengua inglesa sobre cuestiones internacionales

TORONTO, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Junta del Premio Lionel Gelber se complace en anunciar el jurado de la 37ª edición del Premio Lionel Gelber.

Janice Gross Stein presidirá el jurado, con los miembros del jurado de 2026 John Bew, Nina Srinivasan Rathbun y James Steinburg, junto con el ganador del Premio Gelber 2026, Francis Gavin. Joshua Rovner se ha incorporado como nuevo miembro del jurado para 2027. Rovner es profesor de relaciones internacionales en la School of International Service de la American University y miembro sénior no residente en la Brookings Institution. Asimismo, ejerce como editor asociado de Texas National Security Review.

"El jurado es fundamental para los valores del Premio Lionel Gelber. Además de su especialización, sus miembros aportan un profundo interés y una experiencia que dotan de sentido a este galardón", afirmó Judith Gelber, presidenta de la junta directiva del Premio Lionel Gelber.

Creado en 1989 en honor al diplomático y escritor canadiense Lionel Gelber, el Premio Lionel Gelber distingue al mejor libro de no ficción del mundo sobre asuntos exteriores publicado en inglés.

El autor de la obra ganadora recibe 50.000 dólares canadienses. El premio es otorgado anualmente por la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto.

El 24 de febrero de 2027 se anunciará una lista de cinco finalistas. El ganador del premio se dará a conocer el 31 de marzo de 2027, y la ceremonia de entrega del Premio Lionel Gelber, junto con la conferencia correspondiente, tendrá lugar en abril.

Sobre el jurado del Premio Lionel Gelber 2027

Janice Gross Stein, (Toronto) preside el jurado del Premio Lionel Gelber, ocupa la cátedra Belzberg en Gestión de Conflictos y es la directora fundadora de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. Es miembro de la Royal Society of Canada, así como de la Orden de Canadá y la Orden de Ontario. En 2001 fue conferenciante en el ciclo Massey Lectures y recibió una beca Trudeau. Asimismo, fue galardonada con el Premio Molson, otorgado por el Consejo de las Artes de Canadá en reconocimiento a la destacada contribución de una científica social al debate público. Stein es miembro extranjera honoraria de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias e investigadora sénior en el Centro Kissinger de la SAIS, en la Universidad Johns Hopkins. Su investigación actual se centra en la tecnología y las políticas públicas en el contexto de la competencia entre grandes potencias.

John Bew (Londres) ha ocupado cargos de alta responsabilidad en los niveles más elevados del gobierno del Reino Unido; durante más de cinco años, fue asesor principal de política exterior en el número 10 de Downing Street, trabajando para cuatro primeros ministros y a lo largo de dos elecciones generales. Fue el autor de las dos últimas estrategias de seguridad nacional del Reino Unido y participó estrechamente en los desafíos de política exterior de aquel periodo, desde el AUKUS hasta la guerra en Ucrania. Actualmente, Bew es profesor de historia y política exterior en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, investigador visitante distinguido en la Hoover Institution y asesor sénior en el Australian National Security College. Es un académico reconocido internacionalmente y un autor galardonado.

Francis J. Gavin (Washington) es titular de la Cátedra Distinguida Giovanni Agnelli y director inaugural del Centro Henry A. Kissinger para Asuntos Globales en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. En 2013, Gavin fue nombrado primer titular de la Cátedra Frank Stanton en Estudios sobre Políticas de Seguridad Nuclear y profesor de Ciencias Políticas en el MIT. Antes de incorporarse al MIT, ocupó la Cátedra Tom Slick en Asuntos Internacionales y fue director del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho en la Universidad de Texas. Gavin preside el consejo editorial de Texas National Security Review.

Nina Srinivasan Rathbun (Toronto) es profesora en la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. Ha impartido cursos sobre política exterior de los Estados Unidos, la Unión Europea, el comunismo y el poscomunismo en Europa del Este, diseño y métodos de investigación, gobernanza global, globalización y finanzas globales; asimismo, ha recibido varias becas 'USC Excellence in Teaching' por sus métodos docentes innovadores. Se especializa en seguridad internacional, con un enfoque en políticas multilaterales de no proliferación y contraproliferación nuclear, así como en integración europea, economía política, procesos de democratización en la Europa poscomunista y la OTAN. Rathbun también ha trabajado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la Misión de los Estados Unidos ante las organizaciones internacionales en el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) en Viena.

Joshua Rovner (Washington) es profesor de Relaciones Internacionales y director del programa de doctorado en la School of International Service de la American University. Asimismo, es investigador sénior no residente en la Brookings Institution y editor asociado en la Texas National Security Review. Entre los libros de Rovner se encuentran Strategy and Grand Strategy y Fixing the Facts: National Security and the Politics of Intelligence.

James Steinberg (Washington) es el décimo decano de SAIS. Se desempeñó como subsecretario de Estado bajo la gestión de la secretaria Hillary Rodham Clinton, entre 2009 y 2011, y como asesor adjunto de seguridad nacional del presidente Bill Clinton, de 1996 a 2000.

Para obtener más información, visite gelber.munkschool.utoronto.ca

CONTACTO: Lani Mae Krantz, lani.krantz@utoronto.ca

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-consejo-del-premio-lionel-gelber-designa-un-jurado-de-expertos-para-elegir-al-ganador-de-2027-302943464.html