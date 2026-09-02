(Información remitida por la empresa firmante)

-Cornerstone Robotics anuncia una alianza estratégica con Medtronic para ampliar el acceso global a la cirugía robótica

HONG KONG, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cornerstone Robotics, una innovadora empresa de robótica quirúrgica fundada y con sede en Hong Kong, anunció hoy una alianza estratégica con Medtronic (NYSE: MDT), líder mundial en tecnología sanitaria. Como parte de esta alianza, Medtronic realizará una inversión estratégica de aproximadamente 700 millones de dólares estadounidenses en Cornerstone Robotics y tendrá los derechos para distribuir el sistema quirúrgico Sentire™ de Cornerstone Robotics en mercados selectos fuera de Estados Unidos donde el sistema esté homologado.

Una visión compartida: Cerrando la brecha de acceso global a la atención mínimamente invasiva

Con la adopción de la cirugía robótica aún en cifras muy bajas a nivel mundial, la oportunidad de hacer que la atención quirúrgica avanzada sea accesible a más pacientes, médicos y sistemas de salud en todo el mundo es considerable.

Abordar este mercado requiere tanto innovación técnica continua como una sólida capacidad de expansión. Al combinar la tecnología de Cornerstone Robotics con la amplia presencia global de Medtronic, ambas compañías buscan que la cirugía robótica de alta calidad sea accesible a más pacientes en todo el mundo.

Alineación estratégica: Ampliar las soluciones tecnológicas para llegar a más pacientes

Cornerstone Robotics ha consolidado una sólida base estratégica gracias a su I+D interna integral y su modelo de integración vertical. Al desarrollar de forma independiente su hardware principal, software de control, algoritmos avanzados y plataformas de imagen y energía propias, Cornerstone Robotics mantiene un control sustancial sobre la integración del producto, la calidad y la resiliencia de la cadena de suministro. Esto garantiza la excepcional estabilidad y el alto rendimiento del sistema quirúrgico Sentire en entornos clínicos exigentes.

En 2024, el sistema quirúrgico Sentire de Cornerstone Robotics recibió la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China. En mayo de 2026, el sistema quirúrgico Sentire obtuvo la marca CE en la Unión Europea y la aprobación de la Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur, ambas aplicables a procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos generales, ginecológicos, torácicos y urológicos.

"Esta alianza representa un paso importante para impulsar el acceso a la cirugía robótica en todo el mundo", declaró el profesor Kwok Wai Samuel AU, fundador y consejero delegado de Cornerstone Robotics. "Aún existe una brecha significativa entre la creciente demanda de cirugía mínimamente invasiva y la disponibilidad de tecnologías quirúrgicas robóticas. En Cornerstone Robotics, hemos construido una sólida base mediante I+D interna integral e integración vertical, lo que nos permite avanzar continuamente en las tecnologías centrales de la robótica quirúrgica. Nuestra alianza con Medtronic nos posiciona para acelerar y ampliar aún más nuestro trabajo y así brindar los beneficios de la cirugía robótica a más cirujanos y pacientes en todo el mundo".

"Este acuerdo de inversión y distribución refuerza la capacidad de Medtronic para ampliar aún más el acceso a la cirugía mínimamente invasiva a más pacientes en todo el mundo. Nos entusiasma ofrecer más opciones en robótica, y Sentire complementa a la perfección nuestra plataforma Hugo", declaró Matt Anderson, vicepresidente sénior y presidente de la división quirúrgica de Medtronic.

Esta alianza supone un hito importante para ambas compañías, ya que les permite avanzar conjuntamente en su misión compartida de hacer que la cirugía asistida por robot sea más accesible en todo el mundo.

Asesores

Kirkland & Ellis y Global Law Office actúan como asesores legales de Cornerstone Robotics. Morgan Stanley & Co. LLC es el asesor financiero exclusivo de Medtronic, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP es el asesor legal principal.

Acerca de Cornerstone Robotics

Fundada y con sede en Hong Kong, Cornerstone Robotics es una empresa innovadora de robótica quirúrgica impulsada por la visión de liderar las innovaciones médicas para un mundo más saludable. Avanzamos en la atención quirúrgica con sistemas robóticos de vanguardia que hacen que la atención médica de alta calidad sea más accesible y eficiente a nivel mundial. Con tres centros globales de I+D y seis centros de negocios en todo el mundo, Cornerstone Robotics ha establecido una planta de fabricación de 30.000 metros cuadrados en China. Desarrollado íntegramente internamente, nuestro sistema quirúrgico Sentire™ ha completado ensayos clínicos multiespecialidad y ha recibido la aprobación de comercialización en China, la Unión Europea y Singapur, impulsando así la atención quirúrgica de alta calidad en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://en.csrbtx.com/ y síganos en LinkedIn.

Acerca de Medtronic

Pensamiento audaz. Acciones aún más audaces. Somos Medtronic. Medtronic plc, con sede en Galway, Irlanda, es la empresa líder mundial en tecnología sanitaria que aborda con valentía los problemas de salud más complejos a los que se enfrenta la humanidad, buscando y encontrando soluciones. Nuestra misión —aliviar el dolor, restaurar la salud y prolongar la vida— une a un equipo global de más de 95.000 personas apasionadas en más de 150 países. Nuestras tecnologías y terapias tratan 70 afecciones de salud e incluyen dispositivos cardíacos, robótica quirúrgica, bombas de insulina, instrumental quirúrgico, sistemas de monitorización de pacientes y mucho más. Impulsados por nuestro conocimiento diverso, nuestra insaciable curiosidad y nuestro deseo de ayudar a quienes lo necesitan, ofrecemos tecnologías innovadoras que transforman la vida de dos personas cada segundo, cada hora, cada día. Espere más de nosotros, ya que impulsamos una atención basada en datos, experiencias que priorizan a las personas y mejores resultados para nuestro mundo. En todo lo que hacemos, diseñamos lo extraordinario. Para obtener más información sobre Medtronic, visite www.Medtronic.com y síganos en LinkedIn.

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