Corona anima a responder a una llamada de la naturaleza con la segunda temporada de "Free Range Humans"

- La marca global de cerveza Corona anima a la gente a responder a una llamada de la naturaleza con la segunda temporada de la serie de contenido original de Corona Studios, "Free Range Humans"

Corona financia misiones inspiradas en la naturaleza para reconectar a la gente con el aire libre

LONDRES, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Corona, una marca global de AB InBev, celebra la segunda temporada de su premiada serie de contenido original, Free Range Humans: Nature Is Calling, ahora en streaming en el canal de YouTube de Corona.

En los últimos 200 años, la población urbana del mundo ha crecido del 2% al 50%* (Population Reference Bureau, 2004). Los ejemplos más llamativos de este cambio hacia la urbanización son las megaciudades, que albergan a más de 10 millones de habitantes de la ciudad que pasan más del 90% de su vida en el interior, lo que provoca una profunda desconexión de la naturaleza. La pandemia ha exacerbado aún más este problema.

"La gente anhela una conexión con la naturaleza, pero estamos restringidos por nuestras rutinas diarias y la vida en la ciudad", dijo Felipe Ambra, Vicepresidente Global de Corona. "Free Range Humans es una alegre celebración de la gente que se reconecta con la naturaleza. Para dar vida a esto, crearemos oasis de tiempo limitado para que los habitantes de la ciudad experimenten cómo incluso unos pocos minutos con la naturaleza pueden impactar positivamente en su bienestar físico y mental."

En 2019, Corona Studios, una dinámica casa de contenido global que opera y comercializa Corona exclusivamente fuera de Estados Unidos, lanzó Free Range Humans. Al igual que la marca Corona, la serie abraza la naturaleza y la playa y la primera temporada recibió más de 100 millones de visitas en todo el mundo.

La segunda temporada presenta seis nuevos episodios protagonizados por personas de todo el mundo que se han liberado de los confines cotidianos para acercarse a la naturaleza y han comprometido sus vidas con causas que les importan.

"La primera temporada se basó en la idea de que la gente pasa el 90% de su vida en el interior. ** Pero sólo algunos siguen el impulso de dejar el trabajo de oficina y buscar el sentido en el exterior", dijo Nick Sonderup, de Pereira O'Dell, socio creativo de Corona. "La segunda temporada sigue el viaje de seis personas que decidieron aventurarse al aire libre y buscar actividades más significativas".

Los miembros del reparto de la segunda temporada de Free Range Humans son:

Loyiso Dunga (Sudáfrica), "The Kelp Keeper" – Loyiso es un biólogo marino que lleva 11 años manteniendo y preservando los bosques submarinos de algas necesarios para producir la mitad del oxígeno de la atmósfera terrestre.

"The Kelp Keeper" – Loyiso es un biólogo marino que lleva 11 años manteniendo y preservando los bosques submarinos de algas necesarios para producir la mitad del oxígeno de la atmósfera terrestre. MaroitaiTehio (Polinesia francesa) , "The Coral Gardener" – Maroitai da prioridad al coral oceánico creando una red de viveros con Coral Gardeners , una organización que está creando un movimiento mundial para salvar el arrecife. El coral oceánico alberga una cuarta parte de la vida marina y casi el 50% ha muerto en los últimos 30 años.

, "The Coral Gardener" – Maroitai da prioridad al coral oceánico creando una red de viveros con , una organización que está creando un movimiento mundial para salvar el arrecife. El coral oceánico alberga una cuarta parte de la vida marina y casi el 50% ha muerto en los últimos 30 años. Jessica Hutchinson (Canadá) , "The Ecosystem Guardian" – Jessica es una ecologista restaudarora con Redd Fish Restoration Society . Juntos, están a la vanguardia de la restauración de la pérdida de hábitat de la población de salmón del Pacífico norteamericano.

, "The Ecosystem Guardian" – Jessica es una ecologista restaudarora con . Juntos, están a la vanguardia de la restauración de la pérdida de hábitat de la población de salmón del Pacífico norteamericano. Santiago Figueroa ( Chile ) , "The Cacti Padre" – Santiago ayuda a mantener vivo el desierto centrándose en los cactus autóctonos chilenos, la mitad de los cuales están en peligro de extinción.

, "The Cacti Padre" – Santiago ayuda a mantener vivo el desierto centrándose en los cactus autóctonos chilenos, la mitad de los cuales están en peligro de extinción. Martina Alvarez ( Argentina /México) , "The Shark Advocate" – Martina ( @oceanomartina ) se sumerge con el depredador más temible del océano para combatir las percepciones erróneas y llamar la atención sobre el hecho de que más de 100 millones de tiburones mueren cada año debido a la pesca ilegal.

, "The Shark Advocate" – Martina ( ) se sumerge con el depredador más temible del océano para combatir las percepciones erróneas y llamar la atención sobre el hecho de que más de 100 millones de tiburones mueren cada año debido a la pesca ilegal. Zenilton "Tinho" Pereira (Brasil) , "The Sea Turtle Protector" – Tinho es parte del Project Tamar , una organización sin ánimo de lucro comprometida con la protección de las tortugas marinas en peligro de extinción en el litoral brasileño. Sólo 1 de cada 1.000 tortugas marinas sobrevive al nacimiento y casi todas sus especies están al borde de la extinción.

Para celebrar la segunda temporada de Free Range Humans, Corona ayudará a los consumidores a reconectar con la naturaleza presentando instalaciones naturales dinámicas en lugares densamente poblados de todo el mundo. El oasis urbano inmersivo invitará a la gente a responder a la llamada de la naturaleza siguiendo los indicadores del lugar hasta un encantador oasis natural donde se les invitará a hacer una pausa.

Se anima a quienes se sientan inspirados por las historias de los miembros del elenco del espectáculo a que soliciten el Free Range Fund de Corona. El Free Range Fund concederá siete becas de 10.000 dólares que servirán de capital inicial para que los beneficiarios den el salto y respondan a su singular llamada de la naturaleza. El Fondo aceptará solicitudes en determinados mercados a partir del 25 de mayo en Sudáfrica, con un ganador por mercado.

Free Range Humans fue concebido originalmente por Wieden+Kennedy Amsterdam, desarrollado como una plataforma global de entretenimiento por Pereira O'Dell y producido por Monsters Children. Como parte de la celebración global de la segunda temporada de Corona, los espectadores pueden sintonizar un panel virtual en vivo con miembros selectos del reparto el miércoles 25 de mayo de 2022 en el canal de YouTube de Corona.

