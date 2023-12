Crown Aesthetics anuncia un estudio innovador sobre el régimen BIOJUVE™ para el microbioma de la piel

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio revela resultados notables en la recuperación del tratamiento estético

DALLAS, 14 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, una empresa de Crown Laboratories, Inc. ("Crown"), anunció hoy que su innovador estudio clínico, recientemente aceptado para su publicación en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (JCAD), ha arrojado más luz sobre el importante papel que desempeña la piel. -La línea de productos para el cuidado del bioma, BIOJUVE™, puede contribuir al avance de la práctica de la dermatología. El estudio, realizado por la investigadora principal Mona L. Alqam, MD, junto con Brian C. Jones, PhD, y Thomas M. Hitchcock, PhD, explora la interacción entre los microbios vivos y la remodelación de la piel después de procedimientos estéticos, específicamente con las microagujas SkinPen® Precision.

La piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, alberga un microbioma diverso y complejo que desempeña un papel vital en el mantenimiento de la salud y la protección contra patógenos. Las alteraciones de este delicado equilibrio pueden influir en la salud y las enfermedades de la piel. Después de años de investigación, un equipo dirigido por el Dr. Thomas Hitchcock, director científico de Crown, desarrolló BIOJUVE, una tecnología de microbios vivos clínicamente probada que aprovecha el poder de una cepa viva de Cutibacterium acnes defendens (C. acnes defendens) para optimizar la salud de la piel para una amplia gama de problemas de piel antienvejecimiento. A través de investigaciones previas del equipo se ha demostrado que C. acnes defendens contribuye positivamente a la salud de la piel; sin embargo, su papel en la restauración del bioma de la piel después de un procedimiento de microagujas ha permanecido inexplorado hasta ahora.

En este estudio clínico, se inscribieron 40 participantes con cicatrices de acné y se sometieron a cuatro sesiones de microagujas SkinPen Precision espaciadas con tres semanas de diferencia. Fueron asignados aleatoriamente al Grupo 1, que recibió un régimen con la cepa viva de C. acnes defendens XYCM42, o al Grupo 2, que siguió una rutina de cuidado de la piel convencional con un limpiador, humectante y protector solar genéricos. El estudio evaluó varios criterios de valoración, incluida la escala de mejora estética global del médico (CGAIS), la seguridad clínica, la mejora de las cicatrices del acné utilizando la escala de calificación de Goodman y Baron y la escala de mejora estética global del sujeto (SGAIS).

Los resultados del estudio fueron profundos. El análisis de los datos de clasificación en vivo y fotográficos para CGAIS reveló una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, y el Grupo 1 (régimen BIOJUVE) mostró una mejora estética general notable. También se observó una tendencia positiva en la clasificación de fotografías para CGAIS. Además, los diarios de los participantes indicaron que el Grupo 1 experimentó una disminución más rápida en los síntomas posteriores al tratamiento, como eritema, hinchazón, ardor/hormigueo y picazón.

Mona L. Alqam, MD, vicepresidenta global de Asuntos Médicos y Clínicos de Crown Laboratories e investigadora principal, expresó su entusiasmo por los hallazgos y afirmó: "La integración de un régimen probiótico XYCM42 optimizado para el microbioma con el procedimiento de microagujas SkinPen demostró una experiencia de tratamiento mejorada. Esto El estudio marca un hito importante en la dermatología estética, allanando el camino para enfoques innovadores basados en microbiomas para mejorar la salud de la piel antes y después de los tratamientos estéticos populares".

"Los importantes beneficios observados en los participantes de nuestro estudio subrayan el potencial de las terapias que siguen nuestra filosofía de cuidado del bioma de la piel y cómo pueden dar forma al futuro de la estética", comentó el doctor Thomas Hitchcock, director científico y coautor de este estudio clínico. "Estas terapias juntas ofrecen soluciones más seguras y efectivas para las personas que buscan mejorar la salud de su piel y, a su vez, obtener más beneficios de los procedimientos estéticos. Este estudio abre puertas a nuevos horizontes en dermatología médica y estética, enfatizando la importancia de enfoques integrales basados en biomas de la piel para revolucionar la forma en que cuidamos nuestro ecosistema de la piel".

Estos descubrimientos marcan un importante paso adelante en el campo de la dermatología estética, mostrando el potencial de los probióticos relevantes para la piel en la remodelación de la piel antes y después del procedimiento y más allá. Para obtener más información sobre BIOJUVE, visite www.BIOJUVE.com, www.BIOJUVE.co.uk o www.BIOJUVE.de y para obtener más información sobre SkinPen, visite www.SkinPen.com , www.skinpeninternational.com , www.skinpenuk.com o www.skinpende.com .

Acerca de Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, la principal empresa de estética médica, se dedica a ayudar a los consultorios líderes en todo el mundo a hacer crecer sus negocios. Lo hacemos proporcionando resultados espectaculares en rejuvenecimiento y restauración. Nuestras innovaciones mínimamente invasivas: SkinPen®, el primer dispositivo de microagujas aprobado por la FDA; MicroPen EVO™, también aprobado por la FDA; BIOJUVE™, una nueva marca de biomas de piel; un sistema de plasma rico en plaquetas (PRP) ProGen Eclipse PRP™; y VOTESSE™, un sistema de salud del cabello, actúan como productos de "puerta de entrada" que llevan a pacientes nuevos y altamente satisfechos a sus consultas. Con sede en Dallas, Texas, Crown Aesthetics establece estándares industriales en materia de eficacia, seguridad e innovación. Como resultado, nuestros clientes brindan constantemente el mejor cuidado estético del sector. Para obtener más información, visite www.crownaesthetics.com.

Acerca de Crown Laboratories, Inc.

Crown, una empresa global de cuidado de la piel totalmente integrada y de propiedad privada, se compromete a desarrollar y proporcionar una cartera diversa de productos para el cuidado de la piel estéticos, prémium y terapéuticos que mejoren la calidad de vida de sus consumidores a lo largo de su recorrido por el cuidado de la piel. Crown, una empresa innovadora centrada en la ciencia de la piel para toda la vida, la búsqueda inquebrantable de ofrecer excelencia terapéutica y mejores resultados para los pacientes, es la razón por la que se ha convertido en líder en dermatología y estética. Crown figura en la lista de las 5.000 empresas privadas de más rápido crecimiento de Inc. durante diez años y ha ampliado su distribución a más de 50 países. Para obtener más información, visite www.crownlaboratories.com.

