Cynosure Lutronic anuncia la finalización de la aprobación MDR de la UE y el impulso global de Mosaic 3D™ antes de IMCAS 2026

SEUL, Corea del Sur, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic, líder mundial en tecnologías médicas estéticas basadas en energía, anuncia que Mosaic 3D™ ha recibido la aprobación de la marca CE según el MDR europeo, lo que marca otro hito importante en la expansión global de su avanzada plataforma de rejuvenecimiento fraccional.

Tras su exitoso lanzamiento en mercados internacionales seleccionados, Mosaic 3D™ continúa ganando impulso gracias a su positiva adopción clínica y al creciente interés de los principales expertos de todo el mundo.

Mosaic 3D™ representa la nueva generación de láser fraccional no ablativo, que ofrece mayor energía y cubre más áreas, garantizando al mismo tiempo la seguridad con mínimas molestias y tiempo de recuperación para los pacientes mediante:

3D Controlled Chaos Technology™ : optimiza la distribución y profundidad de los microhaces de múltiples profundidades, 3D CCT ayuda a reducir el riesgo de calentamiento térmico masivo, lo que permite un aumento en el volumen de coagulación del tratamiento por sello, sin sacrificar la seguridad.

: optimiza la distribución y profundidad de los microhaces de múltiples profundidades, 3D CCT ayuda a reducir el riesgo de calentamiento térmico masivo, lo que permite un aumento en el volumen de coagulación del tratamiento por sello, sin sacrificar la seguridad. Sistema de enfriamiento integrado: permite a los profesionales tratar de forma segura y eficaz las zonas sensibles del contorno de ojos y boca. El sistema de enfriamiento por aire integrado fluye a través de la pieza de mano hasta las exclusivas puntas de zafiro de compresión en frío. Esta sinergia reduce el dolor, el eritema y el edema, y mejora la eficacia, la seguridad y la comodidad del tratamiento.

permite a los profesionales tratar de forma segura y eficaz las zonas sensibles del contorno de ojos y boca. El sistema de enfriamiento por aire integrado fluye a través de la pieza de mano hasta las exclusivas puntas de zafiro de compresión en frío. Esta sinergia reduce el dolor, el eritema y el edema, y mejora la eficacia, la seguridad y la comodidad del tratamiento. Versatilidad: Crea una nueva imagen en la piel al mejorar la neocolagénesis y la neoelastinogénesis en la dermis media, lo que resulta en una piel revitalizada e iluminada*. Con sus rodillos metálicos mejorados y sus nuevas puntas de zafiro, MOSAIC 3D™ aplica rodillos y estampados en una sola plataforma láser. El rodillo fácil de usar, refrigerado por aire, permite una cobertura eficiente y una eficacia excepcional, con el estampado 3D CCT en zonas difíciles.

Sólida validación clínica de líderes de opinión internacionales clave

Mosaic 3D™ se utiliza actualmente en la práctica clínica y en estudios dirigidos por investigadores expertos de renombre internacional, como el Dr. Guy Erlich (Israel), la profesora Merete Haedersdal (Dinamarca) y la Dra. Tatiana Kuznechenkova (EAU).

El Dr. Guy Erlich comentó:

"Mosaic 3D™ introduce un nuevo nivel de control y adaptabilidad en el rejuvenecimiento fraccional. Tanto en la práctica clínica como en estudios en curso, observamos una excelente respuesta tisular y un alto grado de flexibilidad del tratamiento, lo que lo convierte en una plataforma potente para indicaciones avanzadas de rejuvenecimiento".

La Profesora Merete Haedersdal añadió:

"Nuestro estudio clínico con Mosaic™ 3D, que analiza cómo los análisis de imágenes nos han permitido comprender mejor las interacciones láser-tejido con Mosaic3D para optimizar los protocolos de tratamiento de nuestros pacientes, ha generado resultados muy prometedores. Los datos se están finalizando para su publicación y espero presentar nuestros hallazgos a la comunidad médica internacional en IMCAS 2026."

La Dra. Tatiana Kuznechenkova declaró:

"Tras varias semanas de uso clínico, Mosaic 3D™ ha ofrecido resultados prometedores y muy alentadores. Su precisión y adaptabilidad permiten tratamientos altamente personalizados, lo que se refleja tanto en la satisfacción del paciente como en los resultados clínicos.

Primera presentación europea en el Simposio de Ciencia y Láser Cynosure Lutronic

Mosaic 3D™ se presentó en el Simposio de Ciencia y Láser Cynosure Lutronic 2025 en Faro, como una primera sesión de intercambio de conocimientos clínicos antes del lanzamiento oficial, y obtuvo una respuesta entusiasta del público, compuesto por expertos del sector.

Continuación de la expansión global en IMCAS 2026

Tras su aprobación del MDR de la UE y sus exitosos lanzamientos en otras regiones, Mosaic 3D™ será un evento clave en el Congreso Mundial IMCAS 2026, donde Cynosure Lutronic organizará un simposio científico dirigido por el Dr. Guy Erlich y la profesora Merete Haedersdal: Presentación de Mosaic 3D™, Simposio: Redefiniendo los láseres fraccionales no ablativos (NAFL). El simposio se celebrará el viernes 30 de enero a las 15:45 h en la Sala 351 de la Planta 3. Se centrará en datos clínicos, protocolos de tratamiento y experiencias reales con Mosaic 3D™, con el apoyo de actividades educativas y científicas adicionales durante todo el congreso.

Cynosure Lutronic mantiene su compromiso con el avance de la innovación basada en la evidencia y el desarrollo de tecnologías de vanguardia que empoderan a los profesionales sanitarios y mejoran los resultados de los pacientes en todo el mundo.

Acerca de Cynosure Lutronic

Con más de 30 años de innovación y liderazgo en dispositivos basados en energía, Cynosure Lutronic permite a dermatólogos, cirujanos plásticos y profesionales de la estética de todo el mundo ofrecer tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos. La compañía ofrece una de las carteras de productos más completas del sector, que abarca rejuvenecimiento cutáneo, revitalización, depilación, tratamientos vasculares, tonificación y remodelación corporal. Cynosure Lutronic opera a través de ventas directas en Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Reino Unido, Australia, China, Japón y Corea, y a través de distribuidores en aproximadamente 130 países de todo el mundo.

