daydream recauda 15 millones de dólares A para crear la mejor agencia de SEO basada en IA del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

- daydream recauda 15 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A para crear la mejor agencia de SEO basada en IA del mundo

SAN FRANCISCO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- daydream, agencia líder en búsqueda orgánica basada en IA, anunció hoy una ronda de financiación Serie A de 15 millones de dólares liderada por WndrCo, junto con First Round Capital y Basis Set Ventures. Esta ronda eleva la financiación total de daydream a 21 millones de dólares y se destinará a acelerar la contratación, el desarrollo de productos y la expansión de su presencia en el mercado.

"Estamos encantados de contar con el respaldo y el apoyo de firmas de capital riesgo de primer nivel", declaró Thenuka Karunaratne, consejera delegada y cofundadora de daydream. "Ofrecemos experiencia en SEO de clase mundial, junto con agentes especializados, a todas las empresas de alto crecimiento, lo que permite alcanzar la máxima velocidad en uno de los canales de marketing más complejos de dominar".

La mayoría de las herramientas actuales indican cómo aparece una empresa en los resultados de búsqueda SEO y mediante IA. daydream va más allá de la simple observación para impulsar resultados a través de la estrategia y la ejecución; es una agencia nativa de IA que combina agentes SEO con expertos de primer nivel para ofrecer un servicio integral de soporte de búsqueda.

"El mercado del SEO es enorme, y la IA lo está transformando a un ritmo vertiginoso. Invertimos en daydream porque Thenuka y Shravan comprenden este sector mejor que nadie que hayamos conocido, y han desarrollado un producto que lo demuestra. Los equipos que logren dominar la búsqueda orgánica en la era de la IA tendrán una ventaja decisiva, y daydream es la empresa que les ayudará a conseguirlo", comentó ChenLi Wang, socio general de WndrCo.

El enfoque de daydream combina tres elementos: el método daydream, un marco que abarca siete palancas de crecimiento orgánico, desde la estrategia de palabras clave hasta la visibilidad mediante IA; agentes de SEO que actúan más rápido que las agencias tradicionales y automatizan la ejecución de búsquedas a gran escala; y un Growth Lead dedicado asignado a cada cliente, un experto en SEO responsable de la estrategia, la calidad y los resultados.

"El SEO requiere una gran experiencia, una ejecución rápida y la capacidad de adaptarse a medida que la propia búsqueda evoluciona", afirmó Shravan Rajinikanth, director de tecnología y cofundador de daydream. "La mayoría de las empresas siguen optimizando para una versión de búsqueda que ya no existe. Estamos creando agentes capaces de pensar, elaborar estrategias y ejecutar todo lo que un experto en SEO puede hacer, y hacerlo a la velocidad y escala que exige la era de la IA generativa".

Las agencias nativas de IA son una categoría emergente en el mundo de las empresas respaldadas por capital de riesgo. En su convocatoria para startups de la primavera de 2026, Y Combinator clasificó a las agencias nativas de IA en el tercer lugar entre las categorías de startups que más desea financiar. La ronda de financiación Serie A de daydream apuesta por que la combinación de agentes con experiencia humana es el modelo más eficaz para el SEO y la búsqueda con IA a gran escala.

Acerca de daydream

daydream es una agencia líder en IA que ofrece una ventaja competitiva en la búsqueda orgánica combinando una metodología probada con agentes SEO y expertos dedicados a través de un servicio integral. Más información en withdaydream.com

ContactoKim Huong Tranpr@withdaydream.com

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