Debuta la cápsula II de Perry Ellis America

Publicado 17/01/2019 14:30:50 CET

Esta segunda reedición de carácter limitado incluye prendas unisex emblemáticas de los 90

NUEVA YORK, 17 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Perry Ellis International, Inc. (PEI), ha anunciado hoy la segunda entrega de cinco lanzamientos limitados de la colección cápsula de archivo de la marca, Perry Ellis America®. Paralelo al continuo crecimiento del estilo casual de los noventa, Perry Ellis America crece igualmente, con una reinterpretación que evoluciona a partir de su estilo clásico que definió una era.

https://mma.prnewswire.com/media/808909/Perry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/808909/Perry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpg]

En homenaje a las piezas originales de Perry Ellis, las prendas de la cápsula II se han actualizado con una paleta de colores vibrantes en rojo, negro, blanco y gris jaspeado, y logotipos atrevidos clásicos. La colección incluye, entre otros artículos, chándales de nailon, vaqueros desteñidos y prendas de abrigo. La primera cápsula consistió en prendas que eran reproducciones directas de la línea original, mientras que en la cápsula II se incorporan nuevos diseños inspirados en la colección original.

Los colores del chándal clásico ahora son el blanco y el negro, mientras que el polo de rugby, que originalmente era morado uva difuminado, ahora va teñido en un rojo vibrante sobresaturado. Los logotipos, que con el paso del tiempo han cambiado en la colección original, se han mezclado ahora, y modificado de tamaño y color, para conseguir un aspecto más moderno en una gama de jerséis de forro polar gruesos y camisetas. Un plumas de gran volumen, una prenda imprescindible de los noventa, completa el estilo con la suma de unas zapatillas de baloncesto en blanco y azul marino.

Michael Maccari, director creativo de Perry Ellis, dijo: "Con la cápsula II, hemos mantenido el ADN de las prendas originales y elevado su nivel con mejoras que refuerzan el valioso historial de uso de nuestro legado y presentación de la marca".

La cápsula II también recupera y actualiza una colaboración original con Levi's, resaltando la imagen de un águila que se ve en varios artículos de nuestro archivo. Un chándal amarillo con detalles en rojo lleva un águila claramente visible en la manga, mientras que una cazadora estilo bomber de equipo universitario la lleva en mitad de la espalda. Las prendas vaqueras clásicas ahora son negras, con un emblema clásico en la espalda de una chaqueta y en la etiqueta de los pantalones.

La colección está disponible en PerryEllisAmerica.com con precios que oscilan entre 50 y 395 dólares.

Acerca de Perry Ellis InternationalPerry Ellis International, Inc. es un importante diseñador, distribuidor y licenciador de una amplia línea de ropa, accesorios y fragancias de gran calidad para hombre y mujer. La colección de la empresa de camisas informales y de vestir, ropa de golf, jerséis, pantalones de vestir, cortos e informales, moda vaquera, prendas deportivas, vestidos y moda de baño para hombre y mujer, está disponible en todos los principales niveles de distribución minorista. La empresa, a través de sus filiales de propiedad integral, posee una cartera de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, como Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® y Farah®. La empresa aumenta su selección de marcas por medio de licencias con marcas registradas de terceras partes, como Nike® para moda de baño, Callaway®, PGA TOUR® y Jack Nicklaus® para ropa de golf y Guy Harvey® para ropa de pesca de alto rendimiento y colecciones crucero. Si desea obtener más información sobre la empresa, visite http://www.pery.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2348315-1&h=1865619021&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2348315-1%26h%3D3134300328%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.pery.com%2F%26a%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.pery.com&a=http%3A%2F%2Fwww.pery.com].

https://mma.prnewswire.com/media/808910/Perry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/808910/Perry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/808909/Perry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2348315-1&h=282383957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2348315-1%26h%3D4257470272%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F808909%2FPerry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F808909%2FPerry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F808909%2FPerry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808910/Perry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2348315-1&h=3657519193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2348315-1%26h%3D2941796937%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F808910%2FPerry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F808910%2FPerry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F808910%2FPerry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: BPCM NY, perryellis@bpcm.com, 212.741.0141

Sitio Web: https://www.pery.com/