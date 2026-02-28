Declaración de SKE sobre la lucha contra la falsificación y la imitación de productos de vapeo

(Información remitida por la empresa firmante)

MANCHESTER, Inglaterra, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SKE ha identificado recientemente la presencia de productos de vapeo falsificados e imitaciones en el mercado que utilizan ilegalmente el nombre de marca, las marcas comerciales o la imagen del producto y los paquetes de SKE sin autorización.

Estas actividades constituyen una clara infracción de los derechos de propiedad intelectual de SKE y pueden suponer riesgos potenciales para la seguridad del consumidor y la experiencia con el producto. SKE se toma estos asuntos muy en serio y mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de falsificación o distribución no autorizada.

Nuestra posición

SKE desea dejar claro lo siguiente:

Los productos fabricados o vendidos sin la autorización de SKE no son productos SKE genuinos.

SKE no avala, permite ni tolera la producción ni la venta de productos falsificados o de imitación bajo ninguna circunstancia.

Proteger la seguridad del consumidor y mantener la integridad del mercado son responsabilidades fundamentales de la marca.

Acciones tomadas por SKE

Para abordar este problema de forma sistemática y responsable, SKE ha implementado las siguientes medidas:

Monitoreo del mercado y recopilación de pruebas

Monitoreo continuo de los canales de venta en línea y fuera de línea, incluidas las plataformas transfronterizas.

Investigaciones específicas en regiones identificadas como de mayor Riesgo.

Autenticación profesional y conservación de pruebas para productos sospechosos de ser falsificados.

Aplicación administrativa y legal

Presentación de quejas e informes formales a las autoridades reguladoras pertinentes;

Acciones legales emprendidas contra las partes involucradas en infracciones graves, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.

SKE se reserva el derecho a divulgar los resultados de las medidas de cumplimiento representativas cuando sea apropiado y legal.

Gobernanza de canales y cadena de suministro

Identificación clara y actualizaciones periódicas de los canales de venta autorizados por SKE.

Requisitos de cumplimiento y mecanismos de rendición de cuentas reforzados para los distribuidores.

Medidas de trazabilidad de productos para detectar y prevenir la circulación anormal.

Guía para consumidores

SKE anima a los consumidores a:

Reconocer la marca SKE. Comprar productos exclusivamente a través de la tienda oficial de SKE, distribuidores autorizados o plataformas de socios autorizados.

Seguir las instrucciones oficiales para verificar la autenticidad del producto antes de usarlo.

Informar de productos sospechosos de ser falsificados a través de los canales oficiales de atención al cliente de SKE.

SKE, siempre que la ley lo permita, ayudará a los consumidores a proteger sus derechos e intereses legítimos.

Compromiso a largo plazo y responsabilidad con la industria

Combatir la falsificación de productos no es una acción puntual, sino un compromiso de gobernanza a largo plazo. SKE seguirá invirtiendo en la seguridad de los productos, la gestión del cumplimiento normativo y la protección de la marca, a la vez que cooperará activamente con los organismos reguladores, las asociaciones del sector y los socios para promover un mercado del vapeo más transparente y responsable.

SKE cree firmemente que el respeto al estado de derecho, la seguridad del consumidor y la responsabilidad a largo plazo son la base de una confianza sostenible en la marca.

Canales oficiales de atención al cliente de SKE: support@skevape.com

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de SKE en https://www.skevape.com, o conecte con SKE en las redes sociales:Instagram: https://www.instagram.com/skevapeofficia...Facebook: https://www.facebook.com/skevapeofficial...X: https://x.com/skevapeofficial

