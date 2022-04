- Degica se convierte en uno de los primeros y más completos PSP en la Shopify App Store con el lanzamiento de 41 aplicaciones de pago

El lanzamiento de la aplicación por parte de Degica lo convierte en uno de los pocos proveedores de servicios de pago (PSP) que proporciona soporte para una amplia gama de soluciones de pago tan diversas como Paidy y Konbini en Japón, Alipay en China y Toss en Corea del Sur

TOKIO, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Degica anunció hoy el lanzamiento de 41 aplicaciones KOMOJU a través de la tienda de aplicaciones Shopify, lo que permite a los comerciantes usar una sola cuenta para aceptar pagos a través de una amplia gama de métodos conocidos y fiables, como Konbini y Paidy en Japón, Alipay en China y Toss en Corea del Sur. Esto se produce después de un anuncio reciente de Shopify de que está actualizando la forma en que los comerciantes se conectan a los PSP, y ahora se requiere que todos los PSP proporcionen sus servicios a través de una aplicación en la tienda de aplicaciones de Shopify. Gracias a este lanzamiento, Degica se ha posicionado como uno de los pocos PSP preparados para facilitar el soporte a los clientes bajo el nuevo sistema.

Ofrecida en base a la plataforma de pagos KOMOJU de la compañía, la solución cubre todos los principales métodos de pago en Japón, China, Corea del Sur, Europa y los países de APAC. Estando en línea con la misión de Degica de crear un mercado global conectado, estas nuevas aplicaciones basadas en KOMOJU permiten a las empresas asiáticas aceptar pagos de todo el mundo y abrir las empresas europeas a los mercados asiáticos a los que antes era difícil entrar.

"Estamos encantados de que el arduo trabajo de nuestro equipo durante los últimos meses haya valido la pena y pudimos implementar estas soluciones tan rápido - lo que nos convierte en uno de los primeros y más completos PSP en la tienda de aplicaciones de Shopify", dijo Jack Momose, consejero delegado de Degica. "Consideramos que estas aplicaciones ofrecen importantes beneficios a nuestros clientes comerciantes, quienes pueden usar su única cuenta KOMOJU para obtener acceso seguro a todos los principales métodos de pago disponibles en la plataforma - con precios competitivos, pagos rápidos e integración líder en el mercado en sistemas de tesorería".

Los comerciantes que buscan recibir pagos a través de Alipay, por ejemplo, pueden buscar KOMOJU en la lista de proveedores de pago o "Alipay by KOMOJU" en la lista de métodos de pago en la configuración de pagos y utilizar inmediatamente este método de pago gracias a sus credenciales de KOMOJU. Además, cualquier comerciante que use Shopify ahora puede globalizarse. No necesitan ser una entidad europea para aceptar pagos europeos, ni tampoco tienen que ser una entidad japonesa para aceptar pagos japoneses.

La lista completa de métodos de pago cubiertos por medio de las aplicaciones de Degica en la Shopify App Store es la siguiente:

Japón:

Tarjetas de crédito (JCB, Visa, MasterCard, AMEX, Diners)

PayPay

LINE Pay

Merpay

Konbini (Family Mart, 7-eleven etc.)

Transferencia bancaria

Paidy

Pay-easy

NTT Docomo

SoftBank

au

NET CASH

BitCash

WebMoney

China:

Alipay

UnionPay

WeChat Pay

Corea del Sur:

Tarjetas de crédito internacionales (Visa, Mastercard, JCB, AMEX, Diners)

Tarjetas de crédito locales (Samsung Card, Hundai Card, Lotte Card etc.)

etc.) Toss

PAYCO

Culture Voucher

Happy Money

Carrier Billing

APAC:

Doku ( Indonesia )

) OVO ( Indonesia )

) eNETS (Singapur)

GrabPay (Singapur)

Dragonpay (Filipinas)

FPX (Malasia)

POLi ( Australia )

Europa:

iDEAL (Países Bajos)

Bancontact (Bélgica)

Giropay (Alemania)

BLIK (Polonia)

Przelewy24 (Polonia)

Multibanco ( Portugal )

) Paysafecard (UE)

EPS ( Austria )

) MyBank (Italia)

Sofort (UE)

Acerca de Degica La misión de Degica es crear un mercado global equitativo para bienes y servicios, eliminando las barreras entre los diferentes mercados y facilitando la realización de negocios en cualquier parte del mundo. Con sus orígenes en la industria editorial de videojuegos, Degica descubrió que necesitaba crear su propia solución de pagos internos para vender juegos a través de las principales plataformas a clientes en su mercado local de Japón. La solución funcionó tan bien que el equipo decidió que su futuro estaba en derribar barreras similares para otras empresas. En la actualidad, Degica ofrece una serie de soluciones, que van desde pagos hasta traducción de IA y soporte logístico, para permitir que las empresas fuera de Japón obtengan un acceso directo al mercado grande y valioso del paí, y que las empresas en Japón y el resto de Asia aprovechen los mercados occidentales en Europa y Estados Unidos.

Para más información visite www.degica.com .

Acerca de KOMOJU

Establecido en el año 2016 por medio de Degica, KOMOJU (una abreviatura de la frase japonesa "購入モジュール", que significa "módulo de compras") se inició con un único objetivo: simplificar Japón. Con este fin, KOMOJU proporciona a los clientes una plataforma de pagos global, activa en cuatro regiones, con más de 50 socios internacionales y más de 4.500 comerciantes activos. Conectado a plataformas como Shopify, Wix, Woo Commerce y Magento, ofrece a los comerciantes acceso a todos los principales métodos de pago en Japón, Corea y China e incorpora funcionalidades de FX para permitir a los comerciantes recibir fondos en la moneda deseada, mientras procesa monedas nativas en los mercados locales.

En la actualidad, tras el gran éxito inicial de la plataforma, el objetivo inicial de simplificar Japón se ha ampliado. El siguiente paso para KOMOJU y Degica es continuar derribando barreras para hacer negocios no solo dentro y fuera de Japón, sino en cualquier parte del mundo - creando un mercado justo y global dirigido a los bienes y servicios.

Para más información visite https://en.komoju.com .