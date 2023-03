Dentsu acuerda adquirir Tag para aumentar la producción creativa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Dentsu acuerda adquirir Tag para aumentar la producción creativa y las capacidades tecnológicas y de transformación de clientes

TOKIO, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Dentsu Group Inc. [(Tokio: 4324) (ISIN: JP3551520004; presidente y consejero delegado: Hiroshi Igarashi; Sede central: Tokio; Capital: 74.609,81 millones de yenes] ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con Advent International en virtud del cual dentsu adquirirá Tag Worldwide Holdings Ltd, el centro mundial de producción de marketing digital omnicanal. La adquisición apoyará la estrategia de dentsu de ofrecer soluciones integradas a los clientes en la convergencia del marketing, la tecnología y la consultoría, uniendo la oferta de servicios del grupo como nunca antes. La infraestructura y los servicios digitales de Tag proporcionarán contenidos de alta calidad a velocidad y escala para creativos, un motor de personalización a escala para la gestión de la experiencia del cliente (CXM), así como añadir potencia a la Optimización Dinámica de Contenidos (DCO) de medios. Una vez completada, la adquisición elevará los ingresos netos de Transformación del Cliente y Tecnología (CT&T) de Dentsu al 34 % desde el 32 % para el año fiscal 2022. Dentsu ha establecido la "Transformación y el Crecimiento del Negocio" como uno de los cuatro pilares de su plan de gestión a medio plazo y una de las prioridades es alcanzar el 50 % de sus ingresos procedentes de CT&T.

Tag trabaja con marcas líderes para transformar sus capacidades empresariales y de marketing con el fin de ofrecer contenidos a velocidad y escala en todos los canales, culturas y regiones. Con soluciones inteligentes, sostenibles y basadas en la tecnología en el centro de todo lo que hace, Tag permite a las marcas operar de manera más eficiente y eficaz para destacar, crecer y desperdiciar menos. La organización se convertirá en la sexta marca de red de dentsu y conservará la marca Tag en el futuro inmediato.

La adquisición reforzará sustancialmente las capacidades creativas de producción digital de dentsu, añadiendo 2.800 colegas ubicados en 29 países de todo el mundo, con un centro de producción global y diez centros especializados. La actual cartera de servicios de Tag se estructura en torno a tres disciplinas básicas: Producción Creativa (incluyendo Video Digital, CGI de alta gama, imagen en movimiento, AR / VR y Post-Producción), Tecnología (centrada en el diseño UX, desarrollo de sitios web y plataformas, Servicios Gestionados y Digital Interact (Di)) y Activación de Canales (que comprende asesoramiento estratégico y entrega de contenido omnichannel).

Tag utiliza un sólido modelo de entrega global para proporcionar a los clientes soluciones escalables y cobertura las 24 horas del día. El modelo es un fiel reflejo de la propia estructura de Networked Talent de dentsu, a través de la cual los clientes obtienen la mejor experiencia, conectada en red desde dondequiera que se encuentre, entregada de manera consistente y con los más altos niveles de calidad disponibles en dentsu. Es esta combinación de tecnología y personal la que trasciende la ubicación y optimiza la entrega a los clientes.

Fundada en 1972, Tag fue adquirida por Advent International en 2017 y ha crecido significativamente tras más de 100 millones de euros de inversión y la finalización con éxito de seis adquisiciones para mejorar aún más las capacidades del negocio. El modelo de centro distribuido de Tag le permite ser el socio de producción de extremo a extremo elegido por 38 de las 100 marcas más importantes del mundo, con una permanencia media de los clientes de más de siete años. Uno de los pilares de este éxito es Digital Interact (Di), una plataforma de marketing unificada que ayuda a los profesionales del marketing a gestionar mejor las campañas, acceder a los contenidos, automatizarlos y optimizarlos, así como a aprovechar las redes globales de producción creativa, abastecimiento y transcreación de Tag.

Hiroshi Igarashi, director general y consejero delegado de Dentsu Group Inc., explicó: "Tag nos permitirá realmente ampliar nuestro negocio de CT&T para clientes globales con una solución impulsada por la tecnología. Al aplicar la personalización masiva en las tres líneas de servicios, crearemos la mejor oferta de creatividad horizontal de su clase. Los valores que el equipo de liderazgo de Tag ha establecido y alimentado durante los últimos 50 años reflejan en gran medida la propia cultura y valores de dentsu, con un enfoque compartido en el Propósito Social, la DEI y la sostenibilidad. Esperamos dar la bienvenida a Tag a la familia dentsu y a nuestro éxito compartido".

David Kassler, consejero delegado global de Tag, comentó: "No podemos esperar para comenzar esta nueva fase de nuestro viaje y no podríamos estar más felices de unirnos a la familia dentsu. El mercado se está moviendo increíblemente rápido hacia los servicios integrados - la combinación de la tecnología global de Tag para la producción de contenidos con el marketing más amplio de dentsu, la tecnología y las habilidades de consultoría será tremendamente aditivo para ambos grupos de nuestros maravillosos clientes".

Oportunidad para clientes

Una potente combinación de distribución global de contenidos y personalización a escala:

La adquisición de Tag ampliará significativamente la oferta de contenidos de dentsu para que pueda servir a las marcas globales a lo largo de todo el viaje del cliente, de la manera más eficiente posible. A medida que la web se vuelve más inmersiva, y el amanecer de la Web3 crea un hambre insaciable de contenidos más ricos y personalizados a través de la pantalla, dentsu y Tag juntos proporcionarán el motor moderno perfecto para la creación, distribución y personalización de contenidos".

Estructura de la compañía

Tag seguirá siendo una marca distinta dentro de dentsu, seguirá estando dirigida por David Kassler, consejero delegado mundial de Tag, y mantendrá su sede en Londres, Reino Unido.

Resumen de términos de transacción

La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas empresas y se prevé que se cierre a finales de 2023, siempre que se reciban las aprobaciones antimonopolio necesarias y se cumplan las condiciones de cierre habituales. Lazard ha actuado como asesor financiero de dentsu en relación con la operación.

Dentsu espera que la adquisición proporcione una serie de beneficios financieros, incluyendo la aceleración del crecimiento orgánico de los ingresos, un aumento del perfil de los ingresos de CT&T y la acumulación de beneficios por acción. Una vez completada, Tag representará aproximadamente el 3% de los ingresos de Dentsu y añadirá flujos de ingresos contratados a largo plazo.

Acerca de dentsu

Dentsu es la red diseñada para lo que está por venir, que ayuda a los clientes a predecir y planificar oportunidades futuras disruptivas y a crear nuevas vías de crecimiento en la economía sostenible. Con un enfoque centrado en las personas para la transformación empresarial, utilizamos conocimientos para conectar la marca, el contenido, el comercio y la experiencia, respaldados por la creatividad moderna. Como parte de Dentsu Group Inc. (Tokio: 4324; ISIN: JP3551520004), tenemos nuestra sede central en Tokio, Japón, y nuestra base de 69.000 empleados, formada por profesionales dedicados, trabaja en cuatro regiones (Japón, América, EMEA y APAC). Dentsu combina la innovación japonesa con una perspectiva diversa y global para impulsar el crecimiento de los clientes y dar forma a la sociedad.

Página web de dentsu https://www.dentsu.com/ Página web de Dentsu Group Inc.: https://www.group.dentsu.com/en/

Acerca de Tag

Tag trabaja con las marcas para crear y ofrecer contenidos impactantes a gran velocidad y escala. Desde la producción creativa y la activación hasta el abastecimiento estratégico y la entrega, el análisis y la experiencia en la materia, trascendemos los puntos de contacto digitales y físicos para permitir que el contenido y los conceptos de la marca viajen globalmente y conecten localmente, a través de soluciones flexibles y tecnológicas.

https://www.tagww.com/

Acerca de Advent International

Fundada en 1984, Advent International es uno de los mayores y más experimentados inversores mundiales de capital riesgo. La empresa ha realizado más de 400 inversiones de capital privado en 41 países y, a 30 de septiembre de 2022, contaba con 89.000 millones de dólares en activos gestionados. Contando con 14 oficinas en 12 países, Advent ha establecido un equipo globalmente integrado de más de 285 profesionales de inversión de capital privado en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La empresa se centra en inversiones en cinco sectores principales: servicios empresariales y financieros, sanidad, industria, comercio minorista, consumo y ocio, y tecnología.

Si desea más información, visite la página web www.adventinternational.com.

Descargo de responsabilidad

Lazard & Co., Limited ("Lazard"), que está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera, actúa exclusivamente como asesor financiero de dentsu y de nadie más en relación con la transacción y no será responsable ante nadie más que ante dentsu de proporcionar las protecciones otorgadas a los clientes de Lazard ni de proporcionar asesoramiento en relación con la transacción o cualquier otro asunto mencionado en este anuncio. Ni Lazard ni ninguna de sus filiales tiene ni acepta obligación, responsabilidad u obligación alguna (ya sea directa o indirecta, contractual, extracontractual, legal o de otro tipo) con ninguna persona que no sea cliente de Lazard en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo o de otro tipo.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2017979...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/dentsu-acuerda-adquirir-tag-para-aumentar-la-produccion-creativa-301765777.html