El diseñador de Automobili Pininfarina es nombrado 'One to Watch' en arte y cultura según Bloomberg (2)

Davide Loris "Dave" Amantea, director de diseño, ha sido incluido en la prestigiosa lista Bloomberg 50 "Ones To Watch" de Bloomberg Businessweek

La lista Bloomberg 50 reconoce a los líderes del mundo del entretenimiento, el arte y la cultura que están teniendo un efecto significativo en la industria

El diseñador turinés ha sido la fuerza motriz de la identidad de diseño de Automobili Pininfarina y es el responsable de la última evolución de su filosofía de diseño PURA

El concepto PURA Vision, comisariado por Amantea, se presentó a principios de año y recibió el premio al "Mejor uso de materiales en diseño" de CarDesign España

PURA Vision también recibió la medalla de oro en los Premios de Diseño de Producto de Nueva York 2023 en la categoría de "Automoción y Transporte - Coches y Motocicletas"

Se puede encontrar un conjunto completo de activos para apoyar las noticias aquí

Más información sobre Bloomberg 50 "Ones To Watch" de Bloomberg Businessweek disponible aquí

Nuevos puestos disponibles para unirse a un equipo de diseñadores de talla mundial en Automobili Pininfarina: automobili-pininfarina.jobs.personio.de

Más información sobre el concepto de diseño PURA Vision en pura.automobili-pininfarina.com y sobre el hiper Barchetta a través de b95.automobili-pininfarina.com

LOS ÁNGELES, 13 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Dave Amantea, director de diseño de Automobili Pininfarina, ha sido nombrado por los editores de Bloomberg Businessweek uno de los 50 "Ones to Watch" de Bloomberg para 2023.

La lista "Ones to Watch" de Bloomberg Businessweek arroja luz sobre los innovadores y líderes que están teniendo un impacto significativo en el entretenimiento, las artes y la cultura. Esta lista, que no está clasificada, representa a los líderes de opinión más influyentes de 2023.

Amantea, oriundo de Turín, se unió al equipo de Automobili Pininfarina en 2018 como director de diseño exterior, un papel en el que dio forma al hiper GT eléctrico puro Battista, al Battista Anniversario y, más recientemente, al exclusivo Battista Edizione Nino Farina.

En 2022, fue nombrado director de diseño, y desarrolló la filosofía de diseño PURA de la empresa -con una silueta elegante, proporciones espectaculares y superficies limpias- que establece el modelo para todos los modelos futuros. La primera encarnación de su enfoque fue el concepto de diseño PURA Vision, que hizo su estreno mundial este verano, seguido rápidamente por el Automobili Pininfarina B95, el primer hiper Barchetta eléctrico puro del mundo.

Dave Amantea, responsable de diseño de Automobili Pininfarina, explicó: "Estoy increíblemente orgulloso de recibir este prestigioso honor. Este premio es un reconocimiento a nuestros equipos de Cambiano, Múnich y representantes de todo el mundo que hacen realidad el sueño de Automobili Pininfarina. Como empresa, somos una familia de personas con un talento increíble que colaboran para ofrecer pureza de diseño, rendimiento y elegancia. Este reconocimiento subraya la posición de Automobili Pininfarina como líder de la industria que está estableciendo el modelo que otros seguirán".

La inclusión en la lista "Ones to Watch" de Bloomberg Businessweek culmina un año de éxitos para Amantea y Automobili Pininfarina. En 2023, Dave y su equipo ya han diseñado y presentado con gran éxito el primer Barchetta hipereléctrico del mundo, el B95, así como el impresionante concepto de diseño PURA Vision e-LUV.

En septiembre, recogió el trofeo al "Mejor uso de materiales en diseño" por el PURA Vision, concedido por CarDesign España. El enfoque en la sostenibilidad y la calidad es evidente en todo el vehículo. Inspirado en los veleros de lujo, presenta materiales cuidadosamente seleccionados en un habitáculo intuitivo y rico en tecnología, diseñado para ofrecer a los ocupantes únicamente la información y los servicios que necesitan.

La aplicación de materiales sofisticados, auténticos y muy táctiles contribuye a una sensación única de lujo contemporáneo artesanal. Cada uno de los cuatro asientos individuales presenta un acabado en blanco nítido, mientras que el cuero de color carbón del salpicadero y la parte superior de las puertas proporciona una banda continua de acento de 360 grados alrededor del interior. La suave piel de semianilina, producida de forma sostenible, se mezcla con un característico tejido textil en todo el habitáculo, elevando la sensación de calidad excepcional integrada en el diseño del vehículo.

El PURA Vision supuso un nuevo éxito para la marca al recibir el galardón de "Oro" en los Premios de Diseño de Producto de Nueva York 2023. El reconocimiento en la categoría "Automoción y Transporte - Coches y Motocicletas" reafirma el compromiso de Automobili Pininfarina con el diseño innovador y sostenible. Los premios anuales reconocen los diseños de diseñadores de productos, equipos de diseño y fabricantes que han mejorado la vida cotidiana con sus prácticas e ingeniosas creaciones.

El liderazgo en diseño es una parte fundamental del negocio de Automobili Pininfarina, y las oportunidades de unirse a un equipo de primera clase son muy codiciadas. El equipo de expertos diseñadores internos de Automobili Pininfarina busca ampliarse con nuevos puestos en Cambiano, Italia. La lista completa de puestos disponibles puede consultarse en automobili-pininfarina.jobs.personio.de

Automobili Pininfarina emplea actualmente a 116 personas en su sede de ingeniería de Cambiano (Italia) y en su centro de innovación de Múnich (Alemania), en un equipo que cuenta con más de 20 nacionalidades diferentes y que aprovecha los conocimientos y la experiencia de todo el mundo para dar forma a una nueva era de la movilidad eléctrica.

Automobili Pininfarina tiene su sede operativa en Múnich (Alemania) y cuenta con un equipo de experimentados ejecutivos del sector del automóvil procedentes de marcas de automóviles de lujo y de gama alta. Diseñados, fabricados y producidos a mano en Italia, el Battista hyper GT y todos los modelos futuros se venderán en los principales mercados mundiales bajo la marca Pininfarina. La nueva empresa aspira a ser la marca de coches de lujo más deseada y sostenible del mundo. La empresa es una inversión al 100% de Mahindra & Mahindra Ltd y ha sido bautizada como Automobili Pininfarina tras la firma de un acuerdo de licencia de marca entre Pininfarina S.p.A. y Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. desempeña un papel influyente en el apoyo a las capacidades de diseño y producción, basándose en su experiencia única de 94 años en la producción de muchos de los automóviles más emblemáticos del mundo.

El Battista es el coche más potente jamás diseñado y construido en Italia, y ofrece un nivel de prestaciones inalcanzable hoy en día en cualquier deportivo homologado para carretera con motor de combustión interna. Más rápido que un Fórmula 1 actual en su sprint de 0 a 100 km/h por debajo de los dos segundos, y con 1.900 CV y 2.340 Nm de par motor, el Battista combinará ingeniería y tecnología extremas en un paquete de cero emisiones. La batería de 120 kWh del Battista proporciona energía a cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, con una autonomía combinada WLTP de hasta 476 km (EPA combinada en Estados Unidos: 300 millas) con una sola carga. No más de 150 ejemplares del Battista se fabricarán individualmente a mano en el taller de Pininfarina SpA en Cambiano, Italia.

