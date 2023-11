Dolby y Ed Sheeran celebran la experiencia transformadora de Dolby Atmos Music en la nueva campaña de marca global "Love

(Información remitida por la empresa firmante)

La campaña incluye el último éxito de Ed, "Magical", y ofrece a los fans una experiencia digital exclusiva con Dolby Atmos

MADRID, 17 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB), líder en experiencias de entretenimiento inmersivo, se asocia con el cantautor ganador del GRAMMY® Ed Sheeran para dar el pistoletazo de salida a su última campaña global de marca: "Love More in Dolby". En esta primera entrega de la campaña, el icono del pop mundial protagoniza un vídeo musical en el que explora su último éxito "Magical" de Autumn Variations, el séptimo álbum de estudio de Sheeran. Dirigida por el director de vídeos musicales y cineasta Colin Tilley, nominado a los GRAMMY®, la pieza explora cómo Dolby Atmos potencia la expresión artística en su máxima capacidad creativa al tiempo que visualiza cómo los fans pueden "apasionarse" por la música de Sheeran aún más cuando se experimenta en Dolby.

"Cuando Dolby Atmos salió por primera vez, recuerdo ir a casa de un compañero y probarlo y pensar 'esto es increíble'", dijo Ed Sheeran. "Ver que empresas como Dolby siguen mejorando la música también me motiva, porque cuando estás en el estudio, quieres hacer algo que suene perfecto. Creo que es increíble que Dolby Atmos esté llevando la música a nuevos límites".

Además de la celebración, se invita a los fans de Sheeran a sumergirse más profundamente en "Magical" a través de un exclusivo espacio digital con Dolby Atmos, donde pueden experimentar de primera mano cómo aumenta su pasión por la música si está en Dolby. El sitio también incluye una entrevista entre bastidores en la que Sheeran habla de su primera experiencia con Dolby Atmos, su forma de hacer música y la dirección creativa de esta última balada. La experiencia digital para fans se lanza hoy en Estados Unidos y Reino Unido, y lo hará en Francia, España y Alemania el 27 de noviembre.

"Hoy, iniciamos la celebración de "Love More in Dolby" con Ed Sheeran, uno de los artistas globales más notables de nuestro tiempo", comentó Todd Pendleton, Vicepresidente Senior y Director de Marketing de Dolby Laboratories. "En este espacio innovador, llevamos a los espectadores a un viaje que explora el arte de la última canción de Ed, 'Magical', mientras ilustramos visualmente cómo Dolby Atmos ofrece una experiencia de escucha más íntima, que permite a los fans disfrutar aún más de su artista favorito cuando se experimenta en Dolby".

Dolby Atmos es una forma completamente nueva de crear y experimentar la música que ofrece la expresión artística en su máxima capacidad, forjando una conexión más profunda entre los artistas y sus fans. La música en Dolby Atmos va más allá de la experiencia auditiva ordinaria al sumergirte en la canción, revelando detalles con una claridad y profundidad inigualables. Tanto si se trata de escuchar las capas de instrumentos moviéndose a su alrededor, captar el sutil aliento que toma un cantante entre letras o dejarse envolver por una oleada de melodías, nada es comparable a escuchar música en Dolby Atmos. Los fans pueden disfrutar de "Magical", Autumn Variations y otras canciones favoritas de Sheeran hoy en Dolby Atmos en Apple Music, Amazon Music y TIDAL.

Acerca de "Love More in Dolby"

La campaña "Love More" de Dolby, que se desarrollará durante 2024, tiene como objetivo difundir el arte de lo que es posible en Dolby. La campaña celebrará todo el potencial de las últimas innovaciones de audio y vídeo de Dolby, como Dolby Atmos y Dolby Vision, y explorará cómo las experiencias Dolby están superando los límites de la creatividad y el entretenimiento de los consumidores, ya sea en música, entretenimiento doméstico, deportes en directo, juegos o cine. La serie de vídeos cortos conducirá también a los entusiastas del entretenimiento por un viaje de descubrimiento a medida que experimentan nuevas emociones y conectan más profundamente con sus artistas e historias favoritas, lo que es posible cuando se disfrutan en Dolby. El eslogan en español será: "Apasiónate en Dolby".

Acerca de Dolby Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB) tiene su sede en San Francisco y oficinas en todo el mundo. Desde películas y programas de televisión hasta aplicaciones, música, deportes y juegos, Dolby transforma la ciencia de la imagen y el sonido en experiencias espectaculares para miles de millones de personas en todo el mundo. Colaboramos con artistas, narradores, desarrolladores y empresas para revolucionar el entretenimiento y las comunicaciones con Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema y Dolby.io.

Acerca de Ed SheeranEd Sheeran, ganador de varios premios GRAMMY y superestrella mundial, irrumpió en la escena musical en 2011 con su álbum de debut "+" (más). Tras establecerse rápidamente como un artista histórico, lanzó "x" (multiplicar), "÷" (dividir), "No.6 Collaborations Project" "=" (igual) y, a principios de este año, "-" (restar), un catálogo que ha convertido a Sheeran en uno de los mayores éxitos musicales del siglo XXI. Sheeran ha concluido recientemente la parte norteamericana de su gira mundial "+ - = ÷ x Tour" (pronunciado "The Mathematics Tour"), en la que ha batido récords de asistencia en estadios de todo el país. Su séptimo álbum de estudio, "Autumn Variations", salió a la venta el 29 de septiembre. Para más información, visite www.edsheeran.com.

Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales o marcas registradas de Dolby Laboratories en Estados Unidos y/o en otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

