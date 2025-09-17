Durabook presenta el GC-R8: una estación de control terrestre robusta y versátil para operaciones con UAV

(Información remitida por la empresa firmante)

El recién lanzado GC-R8 representa la primera solución interna de estación de control terrestre de Durabook, que ofrece una durabilidad y flexibilidad sin igual, basada en la potente tableta robusta R8 de 8 pulgadas.

TAIPÉI, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, la marca global de soluciones móviles robustas perteneciente a Twinhead International Corporation, anunció hoy el lanzamiento de su estación de control terrestre (GCS) totalmente robusta GC-R8 para operaciones con vehículos aéreos no tripulados (UAV). Con la flexibilidad y la durabilidad en su núcleo, Durabook desarrolló el GC-R8 para resaltar la idoneidad del R8 en sistemas no tripulados y control de misiones, al mismo tiempo que responde a la creciente demanda de los clientes por diseños basados en tabletas robustas. Como primera estación de control terrestre diseñada internamente por la compañía, el GC-R8 ofrece una durabilidad y flexibilidad sin precedentes, construida sobre la potente tableta robusta R8 de 8 pulgadas. Junto con este lanzamiento, Durabook colabora activamente con socios para desarrollar soluciones adicionales de GCS basadas en el R8.

Los dispositivos Durabook están diseñados para satisfacer las exigentes necesidades de los profesionales que dependen de tecnología robusta y flexible capaz de mejorar la productividad incluso en los entornos más duros, señaló Fred Kao, director ejecutivo de Twinhead. El lanzamiento del GC-R8 refuerza nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes de diversos sectores la tecnología de vanguardia que necesitan para mantenerse conectados y en control.

Un nuevo referente en el control robusto de UAVDiseñado para responder a la creciente demanda de una nueva generación de controladores, y con el R8 totalmente robusto en su núcleo, el GC-R8 está diseñado para soportar los entornos más extremos y al mismo tiempo ofrecer flexibilidad y durabilidad inigualables. Una diferencia clave del GC-R8 es su extraordinaria capacidad de personalización, ya que permite un control de precisión en tiempo real con hasta 36 canales de E/S personalizables, compatibles con joysticks, D-pads, interruptores, ruedas y diversos botones. Certificado bajo MIL-STD-810H e IP66, el controlador cuenta con la tecnología sin ventilador Coolfinity™ y un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F), lo que lo hace listo para misiones en cualquier entorno.

Un aliado tecnológico listo para la misiónAdaptable a una amplia gama de aplicaciones para UAV y sistemas no tripulados, el GC-R8 se ha diseñado para dar soporte a múltiples sectores clave. Con procesadores Intel Core de 12ª generación, gráficos UHD y tecnología DynaVue HD de 8 pulgadas, es un aliado esencial para misiones militares de reconocimiento y vigilancia. En la industria y los servicios públicos, se ha utilizado con éxito en inspección de infraestructuras, logística y monitoreo. La creciente demanda de los sectores de la construcción y la agricultura ha impulsado el uso del GC-R8 en geomapeo, automatización y agricultura de precisión. En escenarios de búsqueda y rescate, su rápido despliegue puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte durante misiones de emergencia y respuesta a desastres.

Versatilidad sin igual para cada escenarioDiseñado para la comodidad del operador, el GC-R8 es ergonómico y ligero, con un peso inferior a 1,2 kg (2,65 lbs). Equipado con la tableta robusta R8 de Durabook, cuenta con una pantalla HD DynaVue de 8 pulgadas legible a plena luz solar (hasta 800 nits), operable con guantes, visión nocturna o en modo sigilo. Su sistema de control modular permite múltiples configuraciones flexibles, incluyendo joysticks o D-pads, botones con tapa protectora, hasta seis interruptores con opción de bloqueo y ruedas para control de precisión. Además, la estación admite montaje VESA (75x75 mm, 100x100 mm) e incluye accesorios como correas para hombros, lápiz óptico y tornillos en D para mayor adaptabilidad en el campo.

Conectividad unificada y máxima seguridadEl GC-R8 ofrece una plataforma unificada de control y comunicación con múltiples opciones de enlace de datos cableados e inalámbricos, incluyendo conectores LAN y USB militares M12, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), módulos 4G-LTE y 5G, así como comunicación satelital en órbita baja (LEO). El diseño de antena de amplio espectro admite frecuencias de 600 MHz a 7125 GHz, cubriendo una gran variedad de bandas inalámbricas y permitiendo la integración de módulos RF de terceros para ampliar el rango de operaciones. Este diseño altamente integrado pero expandible garantiza una transmisión de datos ininterrumpida al mismo tiempo que ofrece la seguridad inigualable que los clientes esperan de Durabook.

Para especificaciones completas y más información, visite: https://www.durabook.com/es/products/gc-r8-estacion-de-control-terrestre/

Acerca de DURABOOKDurabook es la marca principal de Twinhead International Corporation en Taiwán, fabricante de renombre mundial de soluciones móviles robustas desde hace 40 años. Todos los dispositivos Durabook están diseñados, fabricados y probados con los más altos estándares para garantizar la máxima calidad y fiabilidad. Comprometida con la excelencia en ingeniería y servicio, Durabook ha sido adoptada ampliamente por clientes gubernamentales y empresariales en sectores como petróleo y gas, servicios públicos, servicio en campo, fuerzas armadas y seguridad pública durante más de dos décadas.

