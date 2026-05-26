DXC moderniza el servicio al cliente y las aplicaciones para Telenor Sweden

(Información remitida por la empresa firmante)

La migración a la nube amplía el centro de contacto para los clientes de Telenor Sweden

ESTOCOLMO, 26 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, se ha asociado con Telenor Sweden, uno de los principales proveedores de telecomunicaciones de la región nórdica, para modernizar sus operaciones de atención al cliente y fortalecer su infraestructura tecnológica. Basándose en una relación antigua, DXC ha completado una importante migración a la nube para las operaciones de atención al cliente de Telenor Sweden y está brindando soporte a iniciativas más amplias de modernización de aplicaciones.

Para satisfacer las demandas digitales, Telenor buscaba un socio con amplia experiencia en telecomunicaciones para modernizar sus sistemas heredados, mejorar la interacción con el cliente y construir una base tecnológica más escalable.

DXC migró los canales de voz y chat de Telenor para clientes particulares y pequeñas empresas a una moderna plataforma de centro de contacto basada en la nube. La nueva plataforma admite a más de 500 especialistas simultáneos y gestiona más de 300.000 llamadas de clientes al mes. El programa incluyó la integración con decenas de sistemas de back-office y el diseño de flujos de llamadas avanzados, lo que permitió una puesta en marcha sin contratiempos.

Además de la migración a la nube, DXC proporciona servicios de aplicaciones y soporte de desarrollo para las aplicaciones de atención al cliente de Telenor, con el fin de reducir la complejidad operativa, optimizar los procesos y mejorar el tiempo de comercialización. Esto también sienta las bases para futuras capacidades de IA.

"Esto es más que una actualización del centro de contacto", afirmó Peter Skarendal, director general de DXC Sweden. "También estamos modernizando las aplicaciones subyacentes, lo que permite a Telenor seguir evolucionando su servicio al cliente e incorporar IA a medida que los casos de uso maduren."

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándoles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambio exponencial con rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para la industria, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA MEDIOS: Ashley Houk-Temple, relaciones con los medios, ashley.houktemple@dxc.com

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