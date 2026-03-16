EcoFlow lanza DELTA 3 Classic - Energía portátil de alto rendimiento sin complejidad

Resumen
- DELTA 3 Classic (1024Wh) – estación de energía portátil de 1 kWh con salida de 1800W (3600W pico)
- Carga rápida del 0 al 80% en 45 minutos, con opciones de carga solar, coche e híbrida
- Rendimiento simplificado: mantiene alta potencia y velocidad, eliminando la complejidad de expansión para reducir el costo
- 12,1 kg, funcionamiento silencioso (<30 dB), batería LFP de larga duración con monitorización mediante app
- Precio de lanzamiento €549, con ofertas de bundle hasta el 15 de abril de 2026
MADRID, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow anuncia el lanzamiento de DELTA 3 Classic, una estación de energía portátil de 1 kWh diseñada como una entrada sencilla al mundo de la energía portátil de alto rendimiento.
Con 1800W de potencia nominal (3600W pico) y carga rápida en 45 minutos, DELTA 3 Classic está diseñada para usuarios que buscan energía fiable y potente sin la complejidad ni el costo de los sistemas ampliables más grandes. Al centrarse en el rendimiento esencial y eliminar funciones de expansión, EcoFlow ha creado una solución portátil que equilibra potencia, velocidad y simplicidad.
El resultado es una estación de energía práctica para camping, viajes por carretera, trabajo al aire libre y escenarios off-grid cotidianos.
Alta potencia para el confort outdoor diario
Con 1800W de potencia nominal y 3600W pico, DELTA 3 Classic puede alimentar varios dispositivos simultáneamente, incluyendo frigoríficos portátiles, cocinas de inducción y cafeteras. Gracias a la tecnología X-Boost de EcoFlow, la unidad puede soportar dispositivos de hasta 2400W, permitiendo alimentar electrodomésticos más exigentes sin necesidad de sistemas más grandes o complejos.
Carga rápida y flexible
DELTA 3 Classic incorpora la tecnología de carga rápida X-Stream de EcoFlow, que permite cargar la unidad del 0 al 80% en solo 45 minutos mediante corriente AC. Las múltiples opciones de carga incluyen solar, coche e híbrida, ofreciendo flexibilidad en diferentes entornos y permitiendo recargar fácilmente durante viajes o en situaciones off-grid.
Diseño compacto y rendimiento fiable
Con un peso de 12,1 kg y dimensiones de 398 200 283 mm, DELTA 3 Classic es lo suficientemente compacta para transportarse fácilmente en coches, autocaravanas y equipos de camping, sin ocupar demasiado espacio. A pesar de su potencia, funciona de forma muy silenciosa, manteniéndose por debajo de 30 dB con cargas de 600W, lo que la hace ideal para su uso nocturno en campings. Equipada con una batería LFP de larga duración, DELTA 3 Classic está diseñada para ofrecer durabilidad y seguridad, mientras que la app EcoFlow permite monitorizar y gestionar el sistema de forma sencilla. A medida que más consumidores buscan energía outdoor fiable sin sistemas complejos o sobredimensionados, DELTA 3 Classic ofrece alto rendimiento en un formato simple y accesible.
Disponibilidad y ofertas de lanzamiento
DELTA 3 Classic estará disponible a partir del 16 de marzo de 2026 a través del sitio web oficial de EcoFlow y Amazon. Precio de lanzamiento : €549 (PVP €599).
Ofertas de lanzamiento (hasta el 15 de abril de 2026)
- l DELTA 3 Classic + cargador alternador 500W – bundle con 50% de descuento (€749)
- l DELTA 3 Classic + panel solar portátil 160W – bundle con 50% de descuento (€724)
También hay códigos de descuento adicionales del 5% exclusivos para medios en algunos mercados.
Maggiori informazioni: https://es.ecoflow.com/products/delta-3-classic-portable-power-station
Sobre EcoFlow
EcoFlow es un pionero global en soluciones energéticas ecológicas, impulsando la transición hacia una energía más inteligente, limpia e independiente. Fundada en 2017, EcoFlow es la marca n.º 1 en soluciones inteligentes de almacenamiento energético para el hogar, ayudando a millones de usuarios a tomar el control de su energía tanto en casa como fuera de ella. Con sedes operativas en Seattle, Düsseldorf, Irvine y Tokio, y un centro de operaciones y datos en Singapur, EcoFlow opera como un ecosistema global que integra investigación, operaciones y fabricación. Sus tecnologías innovadoras sirven a más de 5 millones de usuarios en más de 140 mercados, redefiniendo cómo el mundo gestiona su energía.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934503...
