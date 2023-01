(Información remitida por la empresa firmante)

- Edan Medical UK señala la tendencia de la innovación en el cuidado de la salud en la entrevista transmitida por Sky TV

NORTHAMPTON, Inglaterra, 4 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Edan Medical UK , una de las filiales de Edan Instruments Inc. (300206.SZ), una empresa de atención médica y fabricante de dispositivos médicos, compartió sus ideas sobre la innovación en el cuidado de la salud a través del programa documental: The Roadmap For Innovation In Healthcare, transmitido por Sky TV en 11 de diciembre.

Establecido en noviembre de 2017, Edan Medical UK ha servido como el principal bastión en Europa. Los miembros clave del equipo de administración tenían una amplia experiencia para tomar el timón, por ejemplo, Cliff Juby, el director general de Edan Medical UK, que tenía más de 50 años en la industria de la salud. También permitió a EDAN UK comprender mejor las características del mercado local y ajustar los productos según las necesidades del equipo de EBME. Y sus innovaciones de próxima generación, por lo tanto, han sido generalmente reconocidas por el mercado del Reino Unido.