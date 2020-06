EHA25Virtual: Un nuevo paradigma en linfoma de Hodgkin refractario o en recaída

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Los pacientes con linfoma de Hodgkin refractario/en recaída (R/R cHL) tienen pocas opciones de tratamiento cuando son inelegibles para el trasplante de célula madre autóloga (SCT, por sus siglas en inglés) debido a la enfermedad quimiorrefractaria, comorbilidades o edad avanzada. Bloquear la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1) con pembrolizumab ha demostrado una prometedora actividad antitumoral en un estudio de fase 2. Ahora, el estudio de fase 3 KEYNOTE-204 ha comparado la eficacia y seguridad de pembrolizumab con la de la brentuximab vedotin en pacientes con R/R cHL.

Los pacientes con R/R cHL fueron asignados aleatoriamente 1:1 para recibir pembrolizumab en 200 mg o brentuximab vedotin en 1,8 mg/kg cada tres semanas. Estos pacientes pasaron antes por un SCT autólogo o fueron inelegibles para el SCT autólogo, tenían la enfermedad medible y estatus de rendimiento del Eastern Cooperative Oncology Group de 0 o 1. El efecto del tratamiento se evaluó con conclusiones primarias de progresión sin supervivencia (PFS) y supervivencia general.

La monoterapia de pembrolizumab demostró ser estadísticamente importante y la mejora clínica en PFS comparada con brentuximab vedotin (13,2 vs 8,3 meses; cociente de riesgo [95% CI]: 0,65 [0,48-0,88]; P = 0,00271) con un perfil de seguridad que fuera consistente con los perfiles conocidos de cada agente. Además, el beneficio de la PFS se amplió a subgrupos clave de pacientes con R/R cHL, incluyendo los de enfermedad refractaria primaria y los que no recibieron SCT autólogo anterior. Por tanto, pembrolizumab debería considerarse la opción de tratamiento preferida y un nuevo estándar de atención para el tratamiento de R/R cHL en pacientes que han recaído tras el SCT autólogo o son inelegibles para el SCT autólogo.

Ponente: Dr Pier Luigi ZinzaniAfiliación: Instituto de Hematología "L. e A. Seràgnoli", Universidad de Bolonia, Bolonia, ItaliaAbstract:#LB2600 Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Pembrolizumab Versus Brentuximab Vedotin for Treatment of Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma: KEYNOTE-204 (Estudio de fase 3, aleatorio y de etiqueta abierta de pembrolizumab versus brentuximab vedotin para el tratamiento de linfoma de Hodgkin clásico refractario/en recaída: KEYNOTE-204)

