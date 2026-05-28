(Información remitida por la empresa firmante)

-ENGWE presenta la Serie O de bicicletas eléctricas plegables de alto rendimiento para la movilidad urbana sin concesiones

BERLÍN, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, una marca global de movilidad eléctrica, ha anunciado su próxima Serie O, una nueva generación de bicicletas eléctricas plegables que combinan el rendimiento de una bicicleta de tamaño completo con la practicidad urbana compacta. Posicionada como una serie de bicicletas eléctricas plegables de alto rendimiento, la Serie O refuerza la cartera de movilidad urbana de ENGWE.

ENGWE presentó anteriormente la ZIP, centrada en un diseño ligero y para desplazamientos cortos. La Serie O se expande hacia un segmento orientado al rendimiento, dirigido a usuarios con mayores exigencias de comodidad y prestaciones.

A medida que evoluciona el transporte urbano, la demanda de bicicletas eléctricas plegables está pasando de soluciones que priorizan la portabilidad a un equilibrio entre rendimiento, autonomía y comodidad. Las diferentes configuraciones de tamaño de rueda presentan ventajas e inconvenientes. Las bicicletas con ruedas más grandes, utilizadas en ciudad, todoterreno (ATB), trekking y e-MTB, ofrecen mayor estabilidad y rendimiento, pero menor practicidad urbana. Las bicicletas plegables con ruedas más pequeñas ofrecen mayor portabilidad y facilidad de almacenamiento, pero pueden reducir la comodidad, la estabilidad y la confianza al conducir en largas distancias.

La bicicleta eléctrica Serie O supera estas limitaciones al integrar el rendimiento de una bicicleta eléctrica de tamaño completo en una plataforma plegable. Cuenta con un sistema de suspensión mejorado, funciones inteligentes de seguridad y antirrobo integradas, batería de larga duración y un motor de alto par para uso urbano y en terrenos mixtos. Su estructura de cuadro optimizada mantiene la practicidad del plegado.

La Serie O está diseñada para desplazamientos diarios, paseos de fin de semana y uso urbano y suburbano de media a larga distancia.

La serie O representa el siguiente paso en el desarrollo de bicicletas eléctricas plegables de ENGWE, declaró un portavoz de ENGWE. Nuestro objetivo es reducir la disyuntiva entre portabilidad y rendimiento, y ofrecer una experiencia de conducción más completa.

El lanzamiento mundial está previsto para finales de junio de 2026, y las especificaciones completas y la disponibilidad se anunciarán en dicho lanzamiento.

Acerca de ENGWE

ENGWE es una marca global de movilidad eléctrica fundada en 2014, especializada en el diseño y la fabricación de bicicletas y patinetes eléctricos para desplazamientos urbanos y uso recreativo. La empresa presta servicio a más de 5 millones de usuarios en más de 40 países y regiones. Gracias a su sólida capacidad interna de I+D y a un sistema de producción integrado verticalmente, ENGWE gestiona toda la cadena de valor, desde el desarrollo del producto hasta la fabricación y la distribución global, respaldada por una consolidada red de suministro internacional. ENGWE se compromete a ofrecer soluciones de movilidad prácticas y fiables para los desplazamientos urbanos cotidianos.

Más información disponible en la página web oficial de ENGWE.

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