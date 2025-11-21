Envision Energy y GES se unen para ampliar el almacenamiento de energía y energía eólica en España y Europa

Envision Energy y GES se asocian para ampliar el almacenamiento de energía y la energía eólica en España y Europa, impulsando un futuro de energía limpia

MADRID, 21 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, y GES (Global Energy Services), proveedor español líder en soluciones de ingeniería y servicios para energías renovables, han firmado un Acuerdo Marco estratégico para impulsar el despliegue a gran escala de Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) y Aerogeneradores (WTG) en España y Europa. Esta alianza supone un nuevo hito en la estrategia europea de Envision Energy, reforzando su compromiso con la creación de un sólido ecosistema de ingeniería y servicios en España, uno de los principales mercados de energías renovables de Europa, y acelerando la transición de la región hacia un sistema energético más limpio, resiliente y digitalizado.

La colaboración abarca toda la cadena de valor de las plantas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y aerogeneradores (WTG), incluyendo la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento, con el objetivo común de mejorar la eficiencia y acelerar el despliegue de infraestructura de energía limpia. En virtud del acuerdo, Envision proporcionará formación integral y herramientas digitales para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de GES en BESS y WTG, mientras que GES aprovechará las plataformas digitales avanzadas de Envision para mejorar la visibilidad de los proyectos, agilizar la gestión de pedidos y optimizar la eficiencia general de la ejecución. Además, GES ofrecerá soporte técnico completo para la construcción del resto de la planta (BoP), incluyendo las obras de conexión a la red, así como servicios de transporte e instalación (T&I) para los componentes de BESS y WTG. En conjunto, estas iniciativas garantizan una ejecución de proyecto integral y fluida, y constituyen un nuevo estándar para las soluciones de energía limpia integradas y tecnológicamente avanzadas en Europa.

"Nuestra colaboración con GES va más allá de una alianza comercial: refleja una visión compartida para construir un futuro energético sostenible mediante la tecnología, la innovación y la confianza", afirmó Henry Peng, vicepresidente sénior y presidente de Envision Energy para Latinoamérica y Europa. "Al combinar la experiencia global de Envision en almacenamiento de energía impulsado por IA y soluciones eólicas inteligentes con los sólidos recursos locales y las capacidades de ingeniería de GES, buscamos construir un ecosistema de energías renovables más robusto y ofrecer una ejecución de proyectos de mayor calidad y fiabilidad, así como un soporte de servicio a largo plazo para el mercado local. Comenzando en España, nos expandiremos conjuntamente por los crecientes sectores de almacenamiento de energía y energía eólica de Europa, estableciendo un nuevo referente de excelencia en el servicio integrado e impulsando la transición de Europa hacia un futuro de energía limpia".

"Estamos muy orgullosos de que GES haya sido seleccionada para apoyar las actividades de construcción y brindar servicios técnicos para los equipos suministrados por Envision en España, Europa y Latinoamérica. Esta alianza permite a los promotores beneficiarse de la experiencia de una empresa local consolidada como GES para la instalación, operación y servicio posventa", afirmó José Luis García Donoso, director general de GES. "La tecnología de Envision complementa a la perfección nuestra estrategia de implantar sistemas innovadores que apoyen la sostenibilidad de la red eléctrica y refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones que impulsen la transición energética del planeta".

