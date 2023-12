EQT se une a la Carta de Descarbonización del Petróleo y el Gas

(Información remitida por la empresa firmante)

PITTSBURGH, 4 de diciembre de 2023/PRNewswire/ -- EQT Corporation (NYSE: EQT), el mayor productor de gas natural de Estados Unidos, ha anunciado hoy su participación en la Carta de Descarbonización del Petróleo y el Gas (OGDC) presentada en la COP28. Esta carta histórica está dedicada a acelerar la acción climática y lograr un impacto a gran escala en los sectores del petróleo y el gas.

"EQT se enorgullece de unirse a esta carta histórica. EQT lleva años a la vanguardia de la reducción de emisiones. Nuestros agresivos objetivos de emisiones netas cero, nuestros vigorosos esfuerzos por reducir las emisiones de metano, nuestro compromiso con la transparencia y nuestro interés por apoyar a nuestros homólogos hacen que encajemos de forma natural", afirmó Toby Z. Rice, presidente y consejero delegado de EQT. "En EQT, nos guiamos por el objetivo superior de proporcionar seguridad energética al mundo al tiempo que reducimos las emisiones globales. Unirnos a la OGDC nos ayudará a garantizar que la energía que producimos se hace de forma responsable. Animamos a nuestros homólogos a unirse a nosotros en estos esfuerzos para que podamos acelerar la descarbonización global y avanzar juntos en la transición energética mundial".

La OGDC, firmada por 50 empresas de petróleo y gas, apoya los objetivos del Acuerdo de París y pide al sector que se alinee en torno al objetivo de cero emisiones netas para 2050 o antes, cero emisiones de metano y eliminar la quema rutinaria para 2030. Más allá de la descarbonización, los firmantes reconocen que es esencial que la industria del petróleo y el gas aumente las acciones, incluido el compromiso con los clientes, la inversión en el sistema energético del futuro y el aumento de la transparencia en la medición, la presentación de informes y la verificación independiente. La carta es una iniciativa clave del Acelerador Mundial de la Descarbonización (GDA), que se ha presentado hoy en la Cumbre Mundial sobre el Clima. El GDA se centra en tres pilares fundamentales: ampliar rápidamente el sistema energético del mañana, descarbonizar el sistema energético actual y centrarse en las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero (GEI) distintos del CO2.

EQT ha sido líder del sector en la reducción de emisiones de metano y otros GEI. La empresa se ha fijado objetivos agresivos de reducción de emisiones y se ha comprometido a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en los ámbitos 1 y 2 antes de 2025.1 El año pasado, EQT alcanzó un hito importante en su camino hacia el cero neto, al eliminar el 100% de los dispositivos neumáticos alimentados con gas natural de sus operaciones de producción, lo que redujo la huella de carbono anual de la empresa en más de 300.000 toneladas de CO2e.2

Ayer mismo, la Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) anunció que había concedido a EQT por segundo año consecutivo la calificación "Gold Standard", el nivel de información más alto de la iniciativa, en reconocimiento a los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de metano de la empresa y a su avanzado compromiso de medir, informar y reducir con precisión las emisiones de metano específicas de la empresa y de sus instalaciones.

Contacto para medios:Bridget McNieDirectora de comunicaciones412-720-4500Bridget.McNie@eqt.com

Acerca de EQT CorporationEQT Corporation es una empresa independiente líder en la producción de gas natural con operaciones centradas en los núcleos de los esquistos Marcellus y Utica de la cuenca de los Apalaches. Nos dedicamos a desarrollar de forma responsable nuestra base de activos de categoría mundial y a ser el operador elegido por nuestros grupos de interés. Gracias a una cultura que da prioridad a la eficiencia operativa, la tecnología y la sostenibilidad, tratamos de mejorar continuamente nuestra forma de producir energía respetuosa con el medio ambiente, fiable y de bajo coste. Tenemos un compromiso de larga duración con la seguridad de nuestros empleados, contratistas y comunidades, y con la reducción de nuestra huella medioambiental global. Nuestros valores son evidentes en la forma en que operamos y en cómo interactuamos cada día: la confianza, el trabajo en equipo, el corazón y la evolución están en el centro de todo lo que hacemos.

1 El objetivo de emisiones netas cero de EQT se basa en las emisiones de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 de los activos propiedad de EQT a 30 de junio de 2021. Las emisiones de GEI de Alcance 1 incluidas en el objetivo se basan exclusivamente en las emisiones notificadas a la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) en virtud del Programa de Notificación de Gases de Efecto Invernadero de la EPA (Subparte W) para el segmento de producción de petróleo y gas natural en tierra.

2 Las proyecciones de reducción de emisiones se basan en las emisiones reducidas previstas de los activos históricos de EQT, así como en los activos adquiridos de Alta Resources Development, LLC y Chevron U.S.A. Inc. Debido a la forma en que se calculan las emisiones de los dispositivos neumáticos en virtud de la Subparte W de la EPA, el efecto total de la reducción de emisiones de las sustituciones de dispositivos neumáticos no se reflejará en el inventario anual de emisiones de la empresa hasta que ésta no comunique las emisiones correspondientes al año natural 2023. Además, aunque EQT sustituyó el 100% de los dispositivos neumáticos alimentados con gas natural utilizados en sus operaciones de producción a 31 de diciembre de 2022, la empresa puede volver a utilizar de vez en cuando dispositivos neumáticos alimentados con gas natural en situaciones temporales, especialmente en ubicaciones remotas y durante el mantenimiento o la reparación de dispositivos neumáticos no alimentados con gas natural. Es por ello que la reducción final de las emisiones de GEI y metano del programa de sustitución de dispositivos neumáticos de la empresa fluctuará en función del número y la duración del uso de dichos dispositivos neumáticos temporales alimentados con gas natural.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1213252/4435136/EQT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eqt-se-une-a-la-carta-de-descarbonizacion-del-petroleo-y-el-gas-302004640.html