Ericsson y Supermicro impulsan la conectividad empresarial para sistemas de IA en el borde

Ericsson y Supermicro exploran la colaboración en un innovador paquete 5G para una rápida implementación de múltiples aplicaciones de IA en el borde

SAN JOSÉ, California y PARÍS, 10 de junio de 2025/PRNewswire/ -- Ericsson (NASDAQ: ERIC) y Supermicro (NASDAQ: SMCI) anunciaron hoy su intención de colaborar estratégicamente para acelerar la implementación de la IA Edge. Las partes firmaron un memorando de entendimiento para explorar la combinación de la conectividad 5G líder en la industria de Ericsson Enterprise Wireless Solutions con las plataformas de IA Edge líderes en la industria de Supermicro en paquetes comerciales que:

Ofrecerán capacidades avanzadas de IA Edge que aprovechan la conectividad de red 5G como un atributo clave de valor añadido.

Simplificarán la adquisición y la implementación con una solución unificada con computación de IA prevalidada y conectividad 5G.

A medida que la IA se integra en una amplia gama de funciones empresariales, muchas de estas aplicaciones requieren tiempos de respuesta de baja latencia. Este desarrollo genera una demanda de soluciones de IA Edge que implementan modelos de IA preentrenados, IA generativa e IA agente en el borde de la red, fuera del centro de datos, para el procesamiento local. La combinación de la tecnología de Supermicro y Ericsson permite a empresas del sector minorista, industrial, sanitario y otros, implementar rápidamente infraestructura de IA Edge junto con conectividad inalámbrica.

Supermicro continúa ampliando su extensa cartera de productos de infraestructura compatibles con aplicaciones de IA Edge, con opciones que van desde pequeños dispositivos sin ventilador hasta sistemas del tamaño de una caja de zapatos y sistemas de montaje en rack 1U. Estos nuevos sistemas inalámbricos independientes pueden implementarse en diversos entornos y, al mismo tiempo, ofrecen un rendimiento de datos estándar del sector, comparable al de los sistemas con cable.

"Supermicro ofrece soluciones de vanguardia que permiten a las empresas aprovechar el poder de la IA en el borde", afirmó Mory Lin, vicepresidente de IoT/Integración y Computación en el Borde de Supermicro. "Nuestras plataformas informáticas, combinadas con la tecnología 5G de Ericsson, permitirán a las empresas y organizaciones del sector público ampliar el alcance de sus aplicaciones de IA donde las tecnologías con cable no son una opción viable, como en intersecciones inteligentes, fabricación industrial e infraestructuras remotas".

La cartera de WAN inalámbrica de Ericsson, compuesta por adaptadores inalámbricos de banda baja y media para interiores y exteriores, y sus dispositivos 5G, SD-WAN y de seguridad, son componentes esenciales para una empresa cuando la conectividad cableada tradicional puede resultar incómoda o incluso no estar disponible para algunas de estas implementaciones en el borde. En estas situaciones, el 5G puede servir como conexión WAN principal o incluso como conexión WAN de respaldo para implementaciones críticas para el negocio. Con la solución de Ericsson, las empresas también podrán aprovechar las funcionalidades del 5G, como la segmentación de red, la inteligencia celular y la seguridad de confianza cero.

Jonathan Fischer, vicepresidente global de OEM y socios integrados de Ericsson, destacó: Ericsson lleva casi una década transformando el borde de la WAN, permitiendo a las empresas conectar cualquier cosa, en cualquier lugar, con rapidez y agilidad. Nos entusiasma colaborar con Supermicro para extender esta misma velocidad y agilidad al emergente espacio de la IA en el borde. Juntos, tenemos la oportunidad de facilitar a las empresas la gestión de la inteligencia en el borde.

Entre las aplicaciones específicas de la industria se incluyen:

Comercio minorista: Agilice el proceso de pago mediante el reconocimiento de imágenes de artículos en tiempo real, mejore el seguimiento del inventario y detecte y alerte contra robos.

Fábrica inteligente y automatización industrial: Supervise y controle la maquinaria industrial mediante el procesamiento local de datos de sensores y cámaras.

Seguridad vial: Mejore la seguridad vial mediante el análisis de datos directamente de cámaras y sensores para una gestión adaptativa del tráfico en tiempo real.

Gestión sanitaria: Apoye las operaciones sanitarias, como la gestión de inventario justo a tiempo, para reducir el desperdicio y garantizar la disponibilidad de suministros médicos críticos.

Los clientes empresariales y los integradores de sistemas pueden obtener más información visitando el stand de Supermicro nº P10, pabellón 7, en NVIDIA GTC París, del 11 al 12 de junio de 2025. O visitando https://supermicro.com/en/solutions/ericsson para obtener más detalles sobre soluciones y productos.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones integrales de TI optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos fabricantes de soluciones integrales de TI con servicios de servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, sistemas de alimentación y chasis impulsa aún más nuestro desarrollo y producción, facilitando la innovación de última generación, desde la nube hasta el edge, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), optimizando la escalabilidad y la eficiencia de nuestras operaciones globales, y optimizados para mejorar el coste total de propiedad (TCO) y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas basados en nuestros componentes flexibles y reutilizables, compatibles con una amplia gama de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, sistemas de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE ERICSSON:

Las redes de alto rendimiento de Ericsson proporcionan conectividad a miles de millones de personas a diario. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en el desarrollo de tecnología para la comunicación. Ofrecemos soluciones de comunicación móvil y conectividad para proveedores de servicios y empresas. Junto con nuestros clientes y socios, hacemos realidad el mundo digital del futuro. www.ericsson.com

