La espera ha terminado: EcoFlow DELTA 2 llega a Europa

La nueva central eléctrica portátil esencial para el hogar ya está disponible en la tienda web de EcoFlow y en Amazon.

BERLÍN, 16 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, una empresa de soluciones energéticas ecológicas, ha lanzado hoy DELTA 2, en la tienda web de EcoFlow y en Amazon, Los clientes que adquieran la nueva central eléctrica portátil durante la primera semana de venta recibirán una bolsa impermeable DELTA 2 gratis.

Presentado oficialmente en IFA 2022 a principios de septiembre, DELTA 2 no tardó en ser noticia en la comunidad de IFA y en ser reconocido por medios de comunicación más amplios, como CNN, Frandroid, Make Use Of y Techaeris. Con la firme convicción de que DELTA 2 es un producto que trasciende el género y que tendrá un impacto positivo en la forma en que todos vivimos, EcoFlow ha decidido devolver a los consumidores.

"La central eléctrica portátil DELTA 2 es un electrodoméstico esencial para todas las familias modernas, especialmente en un momento de aumento de los costes energéticos y de frecuentes fallos en la red eléctrica", dijo Bruce Wang, consejero delegado de EcoFlow. "Uno de los principios fundamentales de EcoFlow es devolver a nuestros usuarios y al medio ambiente el suministro de soluciones energéticas fiables y renovables al mayor número posible de hogares. DELTA 2 representa la oportunidad perfecta para que hagamos precisamente eso".

DELTA 2 tiene un precio de venta de 1.199 euros (1.099 £) y puede adquirirse por separado en la tienda web de EcoFlow y en Amazon, aunque también están disponibles paquetes que incluyen la batería adicional de DELTA 2 y combinaciones de paneles solares portátiles de EcoFlow. Entre el 16 y el 23 de septiembre, los clientes que compren DELTA 2 recibirán también una bolsa impermeable DELTA 2, cuyo precio es de 69 euros (69 £), de forma gratuita.

En noticias relacionadas, EcoFlow ha revelado que el uso de baterías LFP en DELTA 2 se reproducirá en el desarrollo de futuros productos de la empresa, y que en los próximos meses se lanzará una nueva serie de centrales eléctricas portátiles alimentadas con LFP.

"Las baterías LFP son una alternativa más estable y duradera que las baterías tradicionales, lo que supone un gran avance en el sector energético", afirma Wang. "EcoFlow se encuentra entre los primeros de la industria en apostar por las baterías LFP, ya que nuestro objetivo es proporcionar una mayor independencia energética a las familias modernas para contrarrestar la creciente inseguridad energética".

