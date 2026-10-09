Estreno próximo del documental 'Voces de Hehe'

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 9 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Para conmemorar el 55 aniversario de la restauración del asiento legítimo de la República Popular China en las Naciones Unidas, próximamente se estrenará el documental de cinco episodios "Voces de Hehe", planificado y producido por el programa "Memoria Nacional" del Centro Global de Programas de Lengua China de CMG.

Tomando como hilo conductor el espíritu de "Hehe", que significa "armonía y cooperación", el documental trasciende el modo convencional de narración cronológica simple o interpretación de documentos. Integra una estructura narrativa de doble vía a través de la que se entrelaza la lógica histórica y las prácticas contemporáneas. Partiendo de los momentos clave de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945 y la restauración del asiento legítimo de China en la ONU en 1971, traza la trayectoria de China —que integra más de medio siglo— de participación en el sistema internacional centrado en la ONU. El documental sirve como interpretación sistemática de la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global, la Iniciativa de Civilización Global y la Iniciativa de Gobierno Global, y presenta secuencialmente los fundamentos históricos de la participación de China en el sistema de la ONU, además de las prácticas contemporáneas para la implementación de las cuatro iniciativas principales.

El documental lleva a cabo la transformación de grandes temas diplomáticos en historias personales tangibles, verificables y compartibles, y en casos reales. Gracias a la combinación de registros históricos fidedignos, casos prácticos y diversas perspectivas internacionales, crea una obra visualmente impactante y conmovedora que sirve como ayuda a la comunidad internacional a comprender el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, la visión de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y las cuatro principales iniciativas globales.

El documental "Voces de Hehe" se emitirá en CCTV-4 a las 20:00 h a partir del 12 de octubre. ¡No se lo pierdan!