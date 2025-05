Estudio de Datamaran revela tendencias clave en los primeros informes de CSRD de empresas de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio de Datamaran revela tendencias clave en los primeros informes de CSRD de más de 300 empresas de toda Europa

El nuevo informe de Datamaran analiza más de 11.000 declaraciones de Impacto, Riesgo y Oportunidad (IRO) para revelar cómo las empresas están abordando el cumplimiento de CSRD y las prioridades relacionadas con la sostenibilidad

NUEVA YORK y LONDRES, 22 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Datamaran, líder mundial en software de gestión de riesgos y gobernanza basado en IA, publicó hoy su último informe de investigación, "CSRD Reports Uncovered: Insights from a Detailed Analysis of 11,000+ IROs from 300+ Companies". Este estudio, pionero en su tipo, ofrece una visión completa de cómo las empresas europeas están abordando la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), con un análisis profundo de los temas revelados y cómo se contextualizaron y presentaron los Impactos, Riesgos y Oportunidades (IRO).

Los hallazgos arrojan luz sobre las tendencias emergentes en las evaluaciones de materialidad, cómo las empresas interpretan los requisitos de divulgación y qué temas impulsan las agendas de las juntas directivas. A partir de datos propios de Datamaran y la revisión de expertos, el informe revela patrones y brechas clave para ayudar a los líderes corporativos y profesionales a comparar prácticas, identificar puntos ciegos y prepararse para el futuro.

Además de las tendencias macroeconómicas, el informe ofrece información sectorial sobre cómo las empresas de 11 sectores interpretan la doble materialidad. Revela señales clave de madurez, incluyendo si las empresas están aplicando horizontes temporales, divulgando los impactos en la cadena de valor y distinguiendo entre los efectos reales y potenciales.

Entre los principales descubrimientos se incluyen:

Los impactos negativos superan a las oportunidades en una proporción de casi 3 a 1 , con el 37% de los IRO clasificados como impactos negativos y tan solo el 13% como oportunidades. Esto sugiere que las empresas están adoptando un enfoque cauteloso y se están alineando con el principio de prudencia.

, con el 37% de los IRO clasificados como impactos negativos y tan solo el 13% como oportunidades. Esto sugiere que las empresas están adoptando un enfoque cauteloso y se están alineando con el principio de prudencia. El Cambio Climático (E1), la Fuerza Laboral Propia (S1) y la Conducta Empresarial (G1) fueron reportados por el 99%, 98% y 92% de las empresas, respectivamente , mientras que las Comunidades Afectadas (S3), el Agua (E3) y la Biodiversidad (E4) aparecieron en tan solo el 36%, 37% y 44% de los informes.

, mientras que las Comunidades Afectadas (S3), el Agua (E3) y la Biodiversidad (E4) aparecieron en tan solo el 36%, 37% y 44% de los informes. Las declaraciones CSRD tienen un promedio de 103 páginas , prácticamente sin cambios respecto al promedio de 102 anterior a la CSRD; sin embargo, las empresas divulgaron entre 6 y 130 IRO (la mayoría entre 25 y 45), lo que pone de manifiesto la amplia variabilidad en los umbrales de materialidad.

, prácticamente sin cambios respecto al promedio de 102 anterior a la CSRD; sin embargo, las empresas divulgaron entre (la mayoría entre 25 y 45), lo que pone de manifiesto la amplia variabilidad en los umbrales de materialidad. Las empresas identificaron un promedio de 6 de las 10 normas ESRS como relevantes, lo que refleja la amplia aplicación del enfoque de doble materialidad. Cabe destacar que solo el 14% de las empresas incluyeron IRO específicos de cada entidad.

"A medida que la CSRD establece un nuevo estándar de transparencia y rendición de cuentas, nuestro análisis muestra que la mayoría de las empresas aún están desarrollando la capacidad para una gestión continua basada en datos", afirmó Marjella Lecourt Alma, consejera delegada y cofundadora de Datamaran. "Este informe ofrece a los líderes corporativos un valioso punto de referencia en su transición del cumplimiento normativo a la ventaja competitiva".

El análisis se basa en informes de sostenibilidad de 304 empresas de 21 países y 57 sectores, publicados entre enero y abril de 2025.

Haga clic aquí para descargar el informe completo.

