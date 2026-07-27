(Información remitida por la empresa firmante)

-Un estudio de investigación de Economist Enterprise, con el apoyo de HCLTech, confirma que la confianza en la IA es alta para la industria de telecomunicaciones, medios, semiconductores y tecnología (TMT), pero el impacto en el negocio aún es limitado

NUEVA YORK y NOIDA, India, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció hoy la publicación de un nuevo informe de investigación realizado por Economist Enterprise, la división de negocios B2B de The Economist Group que proporciona soluciones de medios y servicios de inteligencia a organizaciones. Con el apoyo de HCLTech, el informe examina cómo la IA está redefiniendo los límites competitivos en las industrias de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT) y la creciente brecha entre el optimismo de los ejecutivos y el impacto empresarial medible.

Basándose en las opiniones de más de 200 directivos de alto nivel de empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnología y semiconductores en EE.UU. y Europa, la investigación revela que la IA está acelerando la convergencia en todo el ecosistema de telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT), obligando a las empresas a replantearse los límites tradicionales del sector a medida que competidores, socios y verticales adyacentes convergen para crear nuevas fuentes de crecimiento, diferenciación y valor.

La investigación también pone de manifiesto una paradoja en el valor de la IA: si bien el 91 % de las organizaciones cree que sus inversiones en IA están dando resultados, solo un tercio puede medir el valor empresarial generado, lo que plantea una pregunta crucial: ¿cómo pueden las organizaciones aprovechar todo el potencial de la IA si no pueden cuantificar de forma consistente el valor que genera?

El informe destaca además una brecha en la ejecución a medida que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la adopción a escala. Si bien la mejora de las habilidades del talento es la principal prioridad futura de inversión en IA, solo el 20% de las organizaciones tienen actualmente una estrategia para la mejora de las habilidades o la contratación dentro de sus iniciativas de IA. Además, a pesar del rápido despliegue de la IA, sólo el 17 % informa que la gobernanza está dando forma activamente al funcionamiento de sus sistemas de IA.

"Nuestra investigación deja claro que los líderes de la industria reconocen cómo la IA puede desbloquear nuevos modelos de ingresos, fortalecer las relaciones con los clientes y acercarlos a sus clientes finales", afirmó Charlotte Bullard Davies, directora de Métodos de Investigación e Innovación de Economist Enterprise. "Las organizaciones que combinen con éxito el enfoque estratégico, la colaboración en el ecosistema y la gobernanza disciplinada estarán mejor posicionadas para el crecimiento empresarial futuro".

"Las fronteras que antes separaban a las empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT) se están disolviendo rápidamente a medida que la IA se integra en cada capa de la cadena de valor", afirmó Anil Ganjoo, director de Crecimiento y director Global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de HCLTech. "La próxima era de crecimiento y ventaja competitiva pertenecerá a las organizaciones que vayan más allá de la experimentación y la adopción de la IA, avanzando hacia la industrialización y aprovechando las inversiones en IA para generar un impacto empresarial medible, crear experiencias diferenciadas y desbloquear nuevas fuentes de crecimiento".

Para acceder al informe completo, The Value Edge: Powering the Next Era of TMT, visite: https://www.hcltech.com/value-edge-powering-next-era-tmt.

Acerca de Economist Enterprise

Economist Enterprise es la división de The Economist Group que presta servicios a empresas, agencias gubernamentales e instituciones financieras. Su trabajo se fundamenta en los valores de independencia, integridad y progreso de The Economist Group. Economist Enterprise proporciona a las organizaciones las herramientas para tomar mejores decisiones, actuar con confianza y demostrar liderazgo a nivel global.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 223.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, fabricaciójn, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses de junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Para cualquier pregunta sobre la investigación, póngase en contacto con: media@economist.com

Para más detalles, contactar:

Meredith Bucaro, América - meredith-bucaro@hcltech.com Elka Ghudial, Europa - elka.ghudial@hcltech.com James Galvin, APAC - james.galvin@hcltech.com Nitin Shukla, India, Oriente Medio y África - nitin-shukla@hcltech.com

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