European Business Awards: el 30 % de las empresas europeas todavía no cumple con el RGPD (1)

MADRID, 25 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Casi un tercio (30 %) de las empresas europeas reconocen que siguen sin cumplir con el RGPD, según una encuesta realizada por The European Business Awards en nombre de RSM.

A pesar de que ya ha transcurrido más de un año desde que entró en vigor el RGPD, y ya se han puesto un buen número de multas en toda Europa, únicamente el 57 % de las empresas están seguras de que sus negocios respetan las reglas, aunque en cualquier caso otro 13 % de las empresas no están seguras de ello. Resulta alarmante que estos datos procedan directamente de la persona de la empresa sobre la que recaía la responsabilidad de hacer cumplir el RGPD. *

El impacto del RGPD en las empresas europeas --- Mejora de la gestión de los datos de los clientes 73 % --- Mayor inversión en ciberseguridad 62 % --- Fomento de nuevos e innovadores usos de los datos 58 % --- Mayor sensación de seguridad de las empresas frente a la ciberdelincuencia 51 % --- El coste de cumplir con este reglamento ha ralentizado el crecimiento 37 % --- El cumplimiento de este reglamento ha mejorado la eficacia de nuestro negocio desde el punto de vista operativo 31 % --- El RGPD nos ha dificultado el trabajo con empresas no europeas 28 % ---

El retraso en el cumplimiento de este reglamento no se limita a un único aspecto y las medianas empresas tienen dificultades para entender e implementar toda una serie de áreas a las que afecta el reglamento. Más de un tercio (38 %) de las empresas que no cumplen el reglamento no entienden cuándo se necesita el consentimiento de los usuarios para guardar y procesar sus datos, el 35 % de ellas no están seguras de cómo deberían supervisar el uso que hacen sus empleados de los datos personales, y el 34 % no conoce qué procedimientos se necesitan para garantizar que los contratos de los proveedores externos cumplan con el reglamento.

Pese a la falta de cumplimiento, el RGPD está comenzando a tener un impacto positivo en la ciberseguridad en la UE. Prácticamente tres cuartas partes (73 %) de las empresas europeas afirma que el RGPD les ha animado a mejorar el modo en que gestionan los datos de sus clientes, y el 62 % asegura que han visto aumentar su inversión en ciberseguridad.

Richard Smith, presidente del Comité de Consultoría de Riesgos Globales, una red muy influyente de expertos en auditorías, fiscalidad y consultoría, comentó: "Teniendo en cuenta la enorme presión a la que están sometidas las organizaciones para cumplir con requisitos complejos, el año pasado observamos indicios de cansancio en torno al RGPD. Las medianas empresas se sintieron desbordadas por la información proveniente de la prensa, los organismos industriales y las partes interesadas. Muchas organizaciones se dieron por vencidas y volvieron a hacer las cosas del modo en que solían hacerlo en el pasado.

"Pero hay señales que indican que este cansancio está empezando a remitir. Las elevadas multas que han recaído sobre algunas empresas europeas han demostrado que los reguladores de la UE se toman muy en serio el cumplimiento de este reglamento. Una vez más, las empresas están luchando por ponerse al día."

"Un aspecto importante que cabe destacar es que el cumplimiento del RGPD tiene unas consecuencias que van más allá de las políticas, los procedimientos y la formación. Los controles de la tecnología subyacente deben ser sólidos para que protejan frente a la filtración y el uso no autorizado de datos personales"

Jean Stephens, CEO de RSM International, comentó:"El RGPD es complejo y difícil, pero también supone una oportunidad para que las empresas puedan diferenciarse unas de otras por su capacidad de responder y demostrar su agilidad organizativa. El abandono de los sistemas antiguos y el replanteamiento del modo en que interactúan con los datos permite a estas empresas más emprendedoras convertirse en socios más atractivos y competidores más innovadores en la escena internacional."

