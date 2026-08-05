La European Life Science Research Association anuncia una doble calificación de las Naciones Unidas

European Life Science Research Association Announces Dual United - European Life Science Research Association

(Información remitida por la empresa firmante)

La organización registrada en Londres prevé reforzar la cooperación científica, la salud pública y la acción humanitaria, especialmente en África

Madrid, 5 de agosto de 2026.- La European Life Science Research Association (ELSRA), organización de ciencias de la vida registrada en Londres, anunció hoy que ha obtenido una doble calificación en los mecanismos de adquisiciones y de socios de ejecución de las Naciones Unidas.



ELSRA está registrada como proveedor elegible a través del United Nations Global Marketplace (UNGM) y como posible socio de ejecución mediante el United Nations Partner Portal (UNPP), creando nuevas oportunidades para la cooperación científica, la salud pública y los programas humanitarios.



La misión de la Asociación es impulsar una investigación responsable en ciencias de la vida y traducir evidencia fiable en mejoras prácticas para la salud humana. Sus actividades abarcan investigación biomédica, epidemiología, ciencias de laboratorio, vigilancia de enfermedades, formación y cooperación sanitaria. ELSRA colabora con más de 200 instituciones y organizaciones, incluidos centros de investigación, laboratorios, universidades, especialistas en salud y socios técnicos.



ELSRA subrayó que la credibilidad científica depende de una metodología rigurosa, transparencia y rendición de cuentas. Prioriza protocolos claramente definidos, métodos analíticos validados, resultados reproducibles, revisión independiente, ética de la investigación, bioseguridad, integridad de los datos y gestión responsable de los recursos científicos.



La participación en mecanismos relacionados con las Naciones Unidas representa tanto una oportunidad como una responsabilidad. UNGM da acceso a un entorno transparente de adquisiciones, donde las organizaciones son evaluadas por su capacidad técnica, sistemas de calidad, capacidad de entrega, normas éticas y fiabilidad institucional. UNPP ofrece un marco de cooperación con entidades y socios de las Naciones Unidas en programas humanitarios y de desarrollo.



ELSRA identificó la investigación sobre virus en África como una prioridad a largo plazo. Las futuras iniciativas podrán centrarse en capacidad de laboratorio, vigilancia genómica y epidemiológica, enfermedades zoonóticas, virus respiratorios y transmitidos por vectores, bioseguridad e intercambio responsable de datos. Los esfuerzos deberán apoyar el liderazgo científico local y responder a las necesidades regionales de salud pública.



La prevención y el control de enfermedades seguirán siendo un eje central de la agenda internacional de ELSRA. La Asociación prevé apoyar enfoques basados en evidencia para alerta temprana, investigación de brotes, prevención de infecciones, preparación diagnóstica, comunicación de riesgos y desarrollo del personal científico.



ELSRA también pretende explorar asociaciones de salud humanitaria que apoyen la preparación para emergencias, la continuidad de los laboratorios, la salud comunitaria y la recuperación tras brotes u otros desafíos sanitarios. Todas las iniciativas harán hincapié en la transparencia, la rendición de cuentas, la cooperación local y los resultados medibles.



La Asociación declaró que el reconocimiento internacional debe construirse mediante el desempeño, una gobernanza responsable y una contribución sostenida. A través de su trabajo futuro, busca fortalecer la cooperación mundial en ciencias de la vida y transformar el conocimiento científico en soluciones prácticas de salud.



Acerca de la European Life Science Research Association

La European Life Science Research Association es una organización de investigación en ciencias de la vida registrada en Londres, Reino Unido. Con más de 200 instituciones colaboradoras y socios profesionales, ELSRA se centra en investigación biomédica, enfermedades infecciosas, capacidad de laboratorio y salud pública, cooperación científica e iniciativas de salud humanitaria.

Contacto

Nombre contacto: Jabar Yassine

Descripción contacto: European Life Science Research Association

Teléfono de contacto: +44 07907552416