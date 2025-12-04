EUROPE'S 50 BEST BARS DEBUTARÁ NOMBRANDO A LOS MEJORES BARES DE TODO EL CONTINENTE

(Información remitida por la empresa firmante)

50 Best, la organización responsable por The World's 50 Best Bars, lanza su lista y su programa de premios por primera vez en Europa

LONDRES, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best presentará la lista inaugural de Europe's 50 Best Bars, estableciendo así una nueva clasificación que rinde homenaje a los destinos cocteleros más destacados del continente y celebra la creatividad y la excelencia que dan forma a la cultura de bares europea.

Uniéndose a The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars y Asia's 50 Best Bars, esta nueva lista regional rendirá homenaje a los principales destinos cocteleros y ofrecerá a los consumidores la guía más fiable, creada por expertos, para que disfruten de experiencias excepcionales en los bares.

Emma Sleight, Directora de Contenido de Europe's 50 Best Bars, afirma: "Estamos realmente emocionados con el lanzamiento de nuestro nuevo programa de premios en Europa. Tras el éxito creciente de nuestras listas regionales en Asia y Norteamérica, confiamos en que esta incorporación se convertirá en una parte indispensable del panorama de bares de la región, destacando tanto destinos ya establecidos como los emergentes. El resultado será una lista de las experiencias cocteleras más memorables de la región, celebrando su pasión, talento y trabajo arduo, ofreciendo una guía creíble y confiable para los clientes discernidores."

Europe's 50 Best Bars se desarrollará a lo largo de varios días de celebraciones, incluyendo el querido Bartenders' Feast, que será en la víspera de la ceremonia. La muy esperada lista de Europe's 50 Best Bars se revelará en una gran ceremonia de entrega de premios, con alfombra roja y recepción incluidas, que se celebrará antes del anuncio oficial del ranking definitivo en directo. El evento concluirá con la entrega de varios premios especiales tanto a personas como a establecimientos incluidos en la lista, además del codiciado título de The Best Bar in Europe, patrocinado por Perrier.

El ranking inaugural de Europe's 50 Best Bars reflejará las mejores experiencias cocteleras, basado en los votos de 300 expertos anónimos de la industria de bares europea. Los miembros de la organización 50 Best no votan; esa es la función colectiva de la Academy. Los bares no pueden postularse para estar en la lista y los patrocinadores no tienen ninguna influencia en ella.

La primera lista se dará a conocer en una ceremonia de premiación el próximo año, cuya fecha y ubicación se anunciarán en su momento.

