Éxito de la Conferencia Mundial de Distribuidores LiuGong 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

LIUZHOU, China, 7 de noviembre de 2024/PRNewswire/ -- Del 6 al 7 de noviembre se celebró en Liuzhou (Guangxi), en la sede de la empresa, la Conferencia Mundial de Distribuidores y el 11•26 Festival Mundial de Clientes de LiuGong (000528.SZ) 2024. Cerca de mil representantes de distribuidores de todo el mundo se reunieron para debatir las tendencias del sector, compartir historias de éxito y explorar futuras oportunidades de colaboración.

Se expusieron cerca de 200 máquinas en 8 sectores y condiciones de trabajo. Se lanzaron 50 productos innovadores in situ, que abarcan una amplia gama de equipos, como cargadoras mineras, motoniveladoras, colocadores de tuberías, plataformas de perforación giratorias, plataformas de trabajo aéreas, máquinas de doble potencia, etc. Estos productos muestran los últimos logros de LiuGong en innovación tecnológica y diversificación. Las soluciones mineras de LiuGong, basadas en años de experiencia, captaron la atención con su impresionante escala y tecnología inteligente. Se expusieron 50 productos ecológicos electrificados, incluidas excavadoras, niveladoras y bulldozers, todos ellos con un excelente rendimiento en cuanto a reducción de ruido, reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética. Estos productos no sólo cumplen las normas medioambientales mundiales, sino que también incorporan la última tecnología de propulsión eléctrica, lo que demuestra los importantes logros de LiuGong en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

En la conferencia, LiuGong presentó sus nuevas cargadoras de ruedas de la serie T y excavadoras de la serie F, que integran tecnología inteligente y diseño innovador. La serie F abarca ahora una gama de equipos de 1,7 a 120 toneladas, con una variedad de implementos y una cartera de productos ampliada de 12 a 70 modelos, lo que demuestra el compromiso continuo de LiuGong con la innovación y la diversificación de productos. Las nuevas cargadoras de la serie T mejoran aún más el confort y el control, aumentan la fiabilidad y reducen el consumo de combustible y los costes totales de propiedad.

Desde el lanzamiento de la iniciativa Alianza Verde en la Conferencia Mundial de Distribuidores 2023, LiuGong ha mostrado un firme compromiso con el desarrollo verde mediante el apoyo a proyectos de bienestar público en África. En agosto de este año, se completó con éxito la primera fase del proyecto de pozos de agua. Durante la conferencia de este año, LiuGong reforzó aún más la Alianza Verde mediante la firma de acuerdos de profundización con Universitas Gadjah Mada en Indonesia, el Instituto de Tecnología de Beijing, y cinco distribuidores y clientes para avanzar en el desarrollo sostenible.

LiuGong se dedica a ofrecer soluciones integrales. Además de maquinaria de construcción, LiuGong ha ampliado continuamente su línea de productos, introduciendo nuevos productos estratégicos como plataformas de trabajo aéreas, carretillas elevadoras, cosechadoras de caña de azúcar, tractores, grúas, etc., creando más oportunidades de negocio para los distribuidores. Además, LiuGong ofrece una gama completa de servicios posventa para garantizar el funcionamiento continuo y estable de sus equipos, proporcionando tranquilidad a distribuidores y clientes.

En la conferencia, LiuGong firmó órdenes de compra con sus socios y fijó objetivos para 2025. Los representantes de los clientes también firmaron acuerdos de asociación estratégica con LiuGong, consolidando aún más su colaboración. LiuGong también reconoció a los distribuidores destacados por sus contribuciones al crecimiento global de la empresa, expresando su gratitud por su papel clave en el éxito de LiuGong y su entusiasmo por profundizar en la cooperación futura.

En los tres primeros trimestres de 2024, LiuGong registró unos ingresos totales de 22.856 millones de RMB, lo que supone un incremento interanual del 8,25%. El beneficio neto alcanzó los 1.321 millones de RMB, con un crecimiento del 59,82% respecto al año anterior. En su discurso, el presidente y consejero delegado de LiuGong, Zeng Guang'an, analizó las condiciones macroeconómicas y microeconómicas, destacando el aumento constante de las ventas globales de LiuGong. Esto refleja la fuerte influencia de la marca LiuGong y su ventaja competitiva en el mercado. Zeng subrayó que LiuGong, junto con sus distribuidores y socios, seguirá ampliando las oportunidades de mercado e impulsando el crecimiento de la industria.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2551357...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551282...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/exito-de-la-conferencia-mundial-de-distribuidores-liugong-2024-302298933.html