El exjefe de datos e inteligencia artificial del Ministerio de Defensa del Reino Unido se une a Strider

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Strider Technologies, Inc., proveedor líder de inteligencia estratégica, anunció hoy que Caroline Bellamy, exdirectora de datos e inteligencia artificial del Ministerio de Defensa del Reino Unido, se ha unido a la compañía como directora ejecutiva.

Caroline aporta más de 35 años de experiencia en el ámbito digital y de datos, abarcando el gobierno, la industria y, más recientemente, la defensa, combinando una profunda experiencia en el ámbito digital, los datos y la inteligencia artificial con una amplia trayectoria internacional que incluye el trabajo con Five Eyes, socios aliados y agencias.

En este nuevo cargo, Caroline ayudará a expandir las capacidades de IA de Strider para ofrecer una plataforma de refinación de datos con capacidad de respuesta, en la que las organizaciones globales confían para comprender y desenvolverse en la competencia global.

"Caroline es una de las líderes más destacadas en la aplicación de datos e IA a desafíos complejos de seguridad nacional y económica", afirmó Eric Levesque, presidente y cofundador de Strider Technologies. "Su experiencia en la creación y puesta en marcha de capacidades avanzadas de datos en ecosistemas aliados se alinea directamente con la forma en que Strider está desarrollando su plataforma de inteligencia estratégica basada en IA. A medida que continuamos desarrollando nuestras capacidades de IA para transformar datos de código abierto en inteligencia estratégica, su experiencia fortalecerá nuestra capacidad para ofrecer a los clientes una visión más clara y rápida del riesgo estatal y respaldar una toma de decisiones más segura".

Mientras las naciones occidentales se enfrentan a crecientes amenazas a su seguridad económica por parte de competidores estratégicos, las organizaciones, la industria y los gobiernos afrontan una actividad hostil persistente por parte de naciones adversarias que buscan acceder a datos confidenciales, infraestructura crítica, tecnología y talento. Al mismo tiempo, las organizaciones deben gestionar una creciente complejidad operativa y limitaciones de recursos, a la vez que toman decisiones cruciales sobre tecnología, personal, inversiones y alianzas globales.

La plataforma de inteligencia estratégica impulsada por IA de Strider analiza miles de millones de datos disponibles públicamente para identificar patrones de actividad vinculada al Estado y riesgos emergentes, lo que permite a las organizaciones descubrir conexiones ocultas, evaluar la exposición y tomar decisiones más rápidas y seguras.

"A lo largo de mi trayectoria profesional, he visto de primera mano cómo competidores cada vez más sofisticados, e incluso actores estatales, explotan la apertura de las capacidades y economías digitales y de datos avanzadas para acceder a tecnología, talento y propiedad intelectual sensible", declaró Caroline Bellamy, directora ejecutiva de Strider Technologies. "La seguridad económica es uno de los desafíos cruciales de nuestro tiempo y requiere la mejor combinación de tecnología, datos, IA y las personas idóneas con las habilidades necesarias para afrontarlo. Lo que me atrajo de Strider fue precisamente eso: un equipo diverso, genuinamente comprometido con su misión y con una sólida ética, que trabaja a nivel global por la seguridad de aquello que queremos defender. Me enorgullece unirme a una organización donde el propósito y la capacidad van de la mano".

Caroline ha dedicado los últimos seis años a desempeñarse como la primera directora de Datos del Ministerio de Defensa del Reino Unido y, más recientemente, como directora de Datos e Inteligencia Artificial. Caroline lideró la transformación de las capacidades de datos y la habilitación de la IA en toda la organización, impulsando la primera Estrategia de Datos de Defensa y promoviendo un cambio fundamental en la forma en que se gobiernan, comparten y explotan los datos. Su trabajo estableció nuevas políticas, marcos de gobernanza, talento y capacidades para acelerar el uso de tecnologías avanzadas y análisis, proporcionando información valiosa y una ventaja en la toma de decisiones basada en datos en todo el sector de la Defensa. Caroline ha trabajado extensamente en el ecosistema global de datos de defensa, forjando la colaboración con la OTAN, los socios de Five Eyes, los gobiernos aliados y la industria para fortalecer la capacidad colectiva y acelerar el uso responsable de los datos y la IA en la Defensa y la seguridad nacional.

Antes de incorporarse al Ministerio de Defensa, Caroline ocupó puestos de alta dirección en empresas del índice FTSE 100 con proyección internacional, incluyendo nueve años en Vodafone y ocho en Centrica, donde lideró importantes proyectos de desarrollo de datos y capacidades digitales, así como los programas de transformación necesarios. Ha sido reconocida entre las 50 personas más influyentes en tecnología del Reino Unido (2024) y ha figurado en la lista de las 100 personas más influyentes en datos de DataIQ desde 2018. Caroline es una líder comprometida con la promoción de la diversidad y el talento, y fue incluida en la lista de las 20 mujeres más destacadas en datos y tecnología en 2019.

Acerca de Strider Strider es la empresa líder en inteligencia estratégica que empodera a las organizaciones para proteger e impulsar su tecnología e innovación. Mediante el uso de tecnología de IA de vanguardia y metodologías propias, Strider transforma datos públicos en información crucial. Esta mayor inteligencia permite a las organizaciones abordar y responder de forma proactiva a los riesgos asociados con el robo de propiedad intelectual patrocinado por el Estado, la captación selectiva de talento y los socios externos. Strider opera en 16 países de todo el mundo y cuenta con oficinas en Salt Lake City (Utah), Washington D. C., Londres, Tokio y Sídney.

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