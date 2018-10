COMUNICADO: Expedia celebra a los mejores hoteles de lbiza

Publicado 05/10/2018 6:24:09 CET

IBIZA, España, 5 de octubre 2018 /PRNewswire/ -- Ayer por la noche, Expedia.es festejó su primer evento con hoteleros en Ibiza: el "Ibiza Partner Event 2018". La agencia de viajes online celebró en el Sol Beach House, los resultados de 2018 y aprovechó la ocasión para agradecer la colaboración de los hoteleros de Ibiza y Formentera esta temporada.

"Ibiza es un destino cada vez más importante para nosotros, y esta era una forma de mostrar nuestra presencia en la isla. Asimismo, crear la oportunidad para para agradecer a los hoteleros con los que trabajamos, una temporada más y empezar con buena energía la que empieza," explica Fernando Ramiro, director Market Management de Expedia.

El equipo de Expedia presentó los números de la temporada 2018 y otorgó los premios a los mejores hoteles en diferentes categorías relacionadas con la agencia de viajes online. "Ibiza es un destino con el que hemos crecido constantemente en los últimos años ya que, apuesta por la calidad en sus productos, la satisfacción del cliente y la venta online", menciona Ramiro.

Los hoteles ganadores, reconocidos por Expedia.es fueron los siguientes:

-- Best Partner Growth Ibiza 2018: Apartamentos Sal Rossa -- Best Acquired Hotel Ibiza 2018: One Ibiza Suites -- Top Producer Ibiza 2018: Hard Rock Ibiza -- Hotel of the Year 2018 Ibiza: Hotel Torre de Mar -- Best Hotel/Chain TravelAds: ME Ibiza -- Chain of the Year 2018 Ibiza: Concept Hotel Group -- Top Producer Formentera 2018: Insotel Club Maryland -- Hotel of the Year 2018 Formentera: Hotel Los Rosales -- Best PartnerCentral engagement: Mirador de Dalt Vila -- Best Rev+ engagement: 7Pines Resort Ibiza -- Best Guest Relation Management: Hotel Gran Sol -- Best Competitive Hotel: Ibiza Sun Apartments

"Este ha sido nuestro primer evento en Ibiza y nos ha hecho mucha ilusión a todo el equipo celebrar con nuestros compañeros y amigos hoteleros. Estamos muy agradecidos por la gran acogida a la propuesta por parte de los hoteles y alta asistencia", finaliza Ramiro.

