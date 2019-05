Expertos debaten soluciones a las enfermedades tropicales desatendidas en evento de la Asamblea Mundial de la Salud (1)

Publicado 22/05/2019 18:11:30 CET

Expertos debaten la fabricación descentralizada como solución para enfrentar a las enfermedades tropicales desatendidas y promover la cobertura sanitaria universal en evento de la Asamblea Mundial de la Salud

- Lideres mundiales de la salud discutieron la biomanufactura y las enfermedades tropicales desatendidas (NTD, por sus siglas en inglés) durante la 72.(a) Asamblea Mundial de la Salud

- El evento se centró en la innovación científica y las soluciones tecnológicas para mejorar el acceso a los medicamentos y biológicos

DARMSTADT, Alemania, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Merck [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=191781912&u=..., líder en ciencia y tecnología, ha organizado hoy una mesa redonda en celebración de la 72.(a) Asamblea Mundial de la Salud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=2958063111&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473362-1%26h%3D4193621460%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.who.int%252Fabout%252Fgovernance%252Fworld-health-assemb... en Ginebra, Suiza. La mesa redonda tuvo el título "Sin dejar atrás a nadie: de la filantropía a las soluciones sostenibles para la salud. ¿Cómo puede la fabricación descentralizada ser parte de un enfoque integrado para abordar los NTD e impulsar la cobertura sanitaria universal?" ("Leaving no one behind: from philanthropy to sustainable health solutions. How can decentralized manufacturing be part of an integrated approach to tackling NTDs and advancing Universal Health Coverage?"), y tuvo entre sus participantes a varios de los principales expertos del mundo en materias de salud y de políticas:

-- Dr. Brett Giroir [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=2769052796&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473362-1%26h%3D375892 9410%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hhs.gov%252Fash%252Fabout-ash%252Flea dership%252Fbrett-giroir%252Findex.html%26a%3DDr.%2BBrett%2BGiroir&a=Dr. +Brett+Giroir], subsecretario de Salud de los EE. UU. -- Dr. Matshidiso Moeti [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=1185440528&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473362-1%26h%3D106322 3271%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.afro.who.int%252Fregional-director%25 2Fbiography%26a%3DDr.%2BMatshidiso%2BMoeti&a=Dr.+Matshidiso+Moeti], director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África -- Prof. Dr. Peter Hotez [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=1063431346&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473362-1%26h%3D901310 891%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bcm.edu%252Fpeople%252Fview%252Fpeter- hotez-m-d-ph-d%252Fb1846a47-ffed-11e2-be68-080027880ca6%26a%3DProf.%2BDr .%2BPeter%2BHotez&a=Prof.+Dr.+Peter+Hotez], decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine (Texas, EE. UU.) y director del Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development -- Subhanu Saxena [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=3663821821&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473362-1%26h%3D145927 5248%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.curious2018.com%252Fspeakers%252Fsubh anu-saxena%252F%26a%3DSubhanu%2BSaxena&a=Subhanu+Saxena], director regional de asociaciones en ciencias de la vida en Europa en la fundación Bill & Melinda Gates -- Dr. Udit Batra [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2473362-1&h=3708696022&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2473362-1%26h%3D142512 8061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.merckgroup.com%252Fen%252Fcompany%252 Fwho-we-are%252Fmanagement%252Fexecutive-board%252Fudit-batra.html%26a%3 DDr.%2BUdit%2BBatra&a=Dr.+Udit+Batra], director general de ciencias de la vida y miembro del consejo ejecutivo de Merck

https://mma.prnewswire.com/media/890461/Merck_Dr_Udit_Batra.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/890461/Merck_Dr_Udit_Batra.jpg]

"Merck se compromete a impulsar la investigación y el desarrollo para lograr la erradicación de las enfermedades desatendidas y emergentes, como la esquistosomiasis, una de los enfermedades parasitarias más frecuentes y devastadoras en los países tropicales, que provoca más de 280.000 muertes al año", dijo Batra. "Nosotros, tal como la Organización Mundial de la Salud, tenemos la meta de enfrentar estos desafíos mundiales para ofrecer una mejor calidad de vida."

La mesa redonda discutió el papel de la fabricación descentralizada como estrategia para resolver el problema de la falta de acceso a medicamentos y tratamientos biológicos y enfrentar a las NTD. La fabricación de tecnologías sanitarias ha sido uno de los principales objetivos de los funcionarios en los países en desarrollo alrededor del mundo, quienes están trabajando con socios en el sector privado para establecer la producción, según la OMS.

"Hemos podido saber por nuestros socios y por los gobiernos que existe un fuerte deseo de acercar la biomanufactura a los pacientes, en dónde sea que vivan, para mitigar el riesgo de la cadena de suministro, responder a las enfermedades endémicas, y fabricar a un costo ya sea competitivo o aceptable", dijo Batra. "Las soluciones de uso único y de bioprocesamiento de hoy en día nos ayudan a hacer posible este deseo. Estamos listos a ofrecer nuestro apoyo a los gobiernos y fabricantes para impulsar su infraestructura para la biomanufactura descentralizada, para mejorar el acceso a los tratamientos biológicos y biosimilares que podrán salvar vidas."

Desde el 2007, Merck, a través de su sector empresarial sanitario, ha apoyado a la OMS en la lucha contra la esquistosomiasis en África. El tratamiento más eficaz para la enfermedad en la actualidad es Cesol(®) 600, una pastilla que contiene un ingrediente activo y bien tolerado conocido como praziquantel. Merck produce las pastillas en su planta en México y cubre el transporte y los costes logísticos de llevarla a África, mientras que la OMS dirige la gestión, el monitoreo y la distribución de documentos a nivel local.

Merck ha colaborado significantemente con universidades e institutos de investigación líderes, incluidos el Baylor College of Medicine y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, para impulsar la industria de la vacunación mundial en su totalidad.

La empresa tiene dos colaboraciones independientes con el Baylor College of Medicine, una a través de su actividad de ciencias de la vida y la otra de su actividad sanitaria. En 2017, la actividad de ciencias de la vida de Merck formó una alianza estratégica con Baylor para impulsar la investigación de las vacunas para las enfermedades desatendidas y emergentes. También en 2017, la actividad sanitaria de Merck comenzó una colaboración con el Instituto Australiano de la Medicina y Salud (James Cook University, Queensland) y Baylor para investigar nuevos marcadores biológicos para el desarrollo de las vacunas y el diagnostico de la esquistosomiasis.

