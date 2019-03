Explora Dubái con Emaar Hospitality Group

Publicado 27/03/2019 11:58:56 CET

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 27 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Emaar Hospitality Group, los negocios de hospedaje y ocio de Emaar Properties PJSC, ha anunciado un valor excepcional de los paquetes de escala en Dubái en sus Address Hotels + Resorts, y Vida Hotels y Resorts. El paquete también se puede aplicar en Rove Hotels, una sociedad mixta formada por Emaar Properties y Meraas.

Los visitantes que mantengan una estancia durante 12 horas en Dubái recibirán un paquete que incluirá dos entradas complementarias para el Dubai Aquarium & Underwater Zoo y At The Top, Burj Khalifa, además de transporte de aeropuerto desde el Dubai International Airport y con tarifas preferentes en los hoteles participantes. Puede disfrutar además de una estancia de 24 horas en Dubái en una de las habitaciones de lujo para saborear el desayuno complementario y acceder a destinos emocionantes.

Olivier Harnisch, consejero delegado de Emaar Hospitality Group, comentó: "Ya sea si estás volando a Dubái o simplemente pasas por allí, aventájate de nuestros paquetes de escala. Experimente el famoso entretenimiento y atracciones de ocio con nuestras estancias de 12, 24, 48 y 72 horas en los paquetes de escala de Dubái".

Reserve su experiencia de escala de 48 horas para una estancia de dos noches en Dubái. Llegue directamente desde el aeropuerto al hotel reservado para disfrutar de una estancia de dos noches en una habitación de lujo, incluyendo el desayuno. Explore la vida marina con dos entradas para el Dubai Aquarium & Underwater Zoo. Conecte con el lado salvaje gracias a las experiencias sensoriales increíbles y disfrute con dos entradas al VR Theme Park. Entre en el muelle de observación más alto del mundo del icónico edificio con dos entradas para At The Top, Burj Khalifa.

Pase varios días explorando Dubái antes de realizar un viaje más adelante y realice una parada durante 72 horas para pasar una estancia exclusive de tres noches en una habitación de lujo con desayuno. Disfrute de acceso complementario en una playa privada y con un abanico impresionante de atracciones cercanas de visita obligada, como el Dubai Aquarium & Underwater Zoo, At The Top, Burj Khalifa y el VR Theme Park para dos personas.

Los paquetes de escala son válidos para su utilización desde el 1 de abril hasta el 25 de diciembre de 2019 por medio de Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown, y Address Fountain Views and Address Sky View, con apertura prevista en breve; Vida Downtown, Manzil Downtown, y Vida The Hills and Vida Harbour Point, que abrirá en breve, además de Rove Hotels, incluyendo Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina y Rove At The Park, con apertura prevista en breve.

Haga su reserve en addresshotels.com, vidahotels.com o rovehotels.com.

