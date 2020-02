La Feria del Juguete alcanza nuevos récords gracias la internacionalidad y la calidad

Publicado 06/02/2020 19:04:41 CET

NUREMBERG, Alemania, 6 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- La Feria del Juguete mantiene en su 71 edición su posición como evento no. 1 del ramo. Tanto entre los visitantes como entre los expositores, el porcentaje de participantes internacionales ha alcanzado el nivel más alto hasta ahora. Entre el 29 de enero y el 2 de febrero acudieron 63.500 comerciantes especializados y compradores de 136 países (2019: 66.876 / 132) al Recinto Ferial de Núremberg. La disminución del número de visitantes se debe a la preocupación por el coronavirus. A pesar de todo, el clima entre los expositores era excelente: 2.843 empresas de 70 países (2019: 2.886 / 68) ofrecieron una visión muy completa del mercado.

En cuanto a los visitantes, el 66 por ciento (2019: 62%) procede del extranjero. En el ránking de países, el Reino Unido y los EE.UU. registran el mayor crecimiento. Además, el volumen de demanda en la Feria del Juguete se ha mantenido estable. Shay Mugrabi, CEO del mayorista israelí Hot Stuff Toys, es uno de los asiduos: "Esta es la mejor feria del juguete de todo el mundo. Cada año se encuentran aquí cosas nuevas, nuevos expositores y servicios." Paola Zuzunaga, del filialista Caramba, ha hecho el largo viaje desde el Perú y dice: "La Feria del Juguete es única porque presenta las marcas internacionales y ofrece mucha variedad."

Los expositores han devuelto estos elogios. El 92 por ciento de ellos se muestra muy satisfecho o satisfecho con el transcurso de la feria y alaban sobre todo la calidad de los visitantes especializados. "La Feria del Juguete de este año ha sido para nosotros con mucho la más exitosa gracias al público extraordinario", subraya el vicepresidente de Craze, Florian N. Lipp. "En muy pocos días hemos contactado con los decisores internacionales más importantes de todos los canales de distribución." Alexandre Pariente, CEO de Safari, añade: "Siempre venimos porque no hay ningún evento comparable en el que se encuentren tantos posibles socios de negocios." Este expositor es fiel a la Feria del Juguete desde hace más de 25 años.

Otra empresa estadounidense ha aprovechado el evento del ramo para la celebración del 75 aniversario de su existencia: El gigante del juguete Mattel celebró el acontecimiento en su stand de la feria. La Feria del Juguete recibe casi exclusivamente notas sobresalientes como instrumento de marketing para los expositores: el 97 por ciento considera la exposición del ramo muy importante o importante para su empresa. Lo importante que es establecer contactos de negocios en el sitio, también para empresas emergentes, lo confirma Ögeday Uçurum, cofundador de Toyi Oyun ve Tasarim de Turquía: "La Feria del Juguete es el lugar perfecto porque allí cerramos todos nuestros negocios. Este año hemos estado representados además en la TrendGallery, lo que nos ha ofrecido grandes oportunidades."

Las tres tendencias "Toys for Future, "Digital goes Physical" y "Be You!" han sido muy bien acogidas por los visitantes especializados y los expositores porque ofrecen un reflejo actual del mercado. Aparte de la tolerancia y la inclusión, el foco se centra en la combinación de mundos de juegos digitales y clásicos y además de la conciencia medioambiental. "La Feria del Juguete representa de manera perfecta nuestra filosofía de sostenibilidad, que en el futuro jugará un papel todavía más importante en el ramo", explica Alain Rauw, International Sales Director del fabricante tailandés Plan Toys. Para la próxima fiera del juguete, la organización planea la ampliación del tema.

Los organizadores les ofrecen a los visitantes especializados ya en este momento los instrumentos adecuados para superar los desafíos crecientes en el comercio. Como orientación entre las 120.000 novedades expuestas sirven los productos premiados con el ToyAward. Uno de los cinco ganadores es Gollnest & Kiesel. Senior Vice President Thorsten Koss declara: "El ToyAward no solamente es un reconocimiento para un producto innovador, sino que despierta también mucha atención. Esto lo han confirmado las reacciones claramente positivas durante la Feria."

También registra gran interés el espacio de charlas y ponencias y las exposiciones especiales para grupos específicos de destinatarios. La empresa española Melbot estaba representada en la superficie de acción Tech2Play. "El concepto innovador nos ha ofrecido oportunidades magníficas, de modo que visitantes de todo el mundo han podido probar nuestros productos. El ambiente era fenomenal", opina el CEO Iván Expósito Sánchez. También la directora gerente de Sieper, Britta Sieper, resalta el ambiente excepcional. "La feria es en la era digital una plataforma muy importante para establecer y profundizar contactos personales." Esta opinión la comparte la mayoría de los expositores. El 92 por ciento de ellos estarán otra vez entre el 27 y el 31 de enero de 2021 en Núremberg.

"El alto porcentaje internacional de visitantes y el ambiente positivo entre los expositores subrayan la orientación hacia el futuro de la Feria del Juguete. Hemos tomado muy a tiempo las decisiones correctas para dirigir nuestro ramo con éxito al nuevo ejercicio", resume Ernst Kick, presidente del Consejo de la Spielwarenmesse eG.

