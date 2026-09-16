Finalmente: OpenClips convierte un único enlace de producto en un anuncio de vídeo listo para producción

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante años, la categoría prometió anuncios listos para producción, pero seguía generando borradores. OpenClips elabora el anuncio.

DUBAI, EAU, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- OpenClips ahora convierte la URL de un producto en un anuncio de vídeo terminado y listo para su publicación. Hemos visto muchas herramientas de vídeo con IA que empiezan con un cuadro vacío preguntándote qué quieres. Durante años, estas herramientas han prometido resultados listos para anuncios, pero ofrecían clips que aún requerían trabajo adicional. OpenClips genera un anuncio finalizado a partir de un enlace de producto. Regístrate gratis y compruébalo tú mismo.

Cada instrucción que escribes es tiempo que pierdes. Eso se acabó

La segmentación y la distribución de anuncios llevan años automatizadas. Sin embargo, la producción de los anuncios en sí no ha cambiado tanto: la mayoría de las herramientas de vídeo basadas en IA comienzan con un campo de texto vacío, por lo que el usuario debe decidir qué dirá el anuncio, redactar el guion y planificar los planos antes de que se genere ninguna imagen. En una campaña que requiere docenas de variantes, es en esa fase —y no en el renderizado— donde se invierte la mayor parte del tiempo. OpenClips, en cambio, utiliza la página del producto como fuente de información: extrae las imágenes, las características y el posicionamiento, y a partir de ahí elabora un guion gráfico escena por escena.

"En este momento, no existe una forma más rápida de obtener un anuncio listo para producción a partir de una página de producto", afirmó Dan Petkovic, consejero delegado. "Cualquier otra herramienta te ofrece un cuadro de texto vacío y lo llama libertad creativa. Deberías poder pegar un enlace y obtener algo que realmente puedas publicar".

La plataforma integra más de 45 modelos de vídeo e imagen en una única interfaz. Esto elimina la necesidad de múltiples suscripciones y evita que los recursos queden dispersos en diferentes herramientas. El sistema dirige cada toma al modelo específico más adecuado para la tarea, ya sea que la escena requiera realismo cinematográfico o un control preciso del movimiento. Los usuarios gestionan una única biblioteca y un saldo de créditos compartido para todos los modelos integrados.

Cada vídeo lleva asociado su propio flujo de trabajo: cópialo, sustituye el producto y ponlo en marcha

Coinis, el equipo detrás de esta herramienta, acumuló 13 años de experiencia en la compra de medios orientados a resultados (performance media) antes de desarrollar el sistema. Diseñaron la plataforma para centrarse en recursos que generan conversiones, en lugar de limitarse a simples vídeos de demostración. El sistema genera el guion, el storyboard y el renderizado final sin que el usuario tenga que escribir una sola instrucción ni grabar nuevo material audiovisual. El resultado está listo para su uso inmediato en campañas de marketing y contenido viral. Además, OpenClips ofrece sus flujos de trabajo de forma gratuita y sin restricciones: no hay limitaciones en cuanto a prompts, imágenes de referencia o modelos, ¡y todo ello sin condiciones ocultas!

OpenClips.ai es una plataforma de generación de vídeo e imágenes mediante IA multimodelo, diseñada para profesionales creativos de alto nivel. Convierte el enlace de un producto en un anuncio de vídeo finalizado y listo para su publicación, integrando más de 45 modelos líderes de vídeo e imagen bajo una única herramienta de composición, una billetera de créditos y una biblioteca centralizada. Todos los planes de pago incluyen una licencia comercial que cubre publicidad, trabajos para clientes y canales monetizados.

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