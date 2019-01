Fineqia firma con la compañía Fintech Nivaura un test normativo de bonos de cripto-activos de Reino Unido (1)

Publicado 09/01/2019 15:35:33 CET

Fineqia International Inc. ("la compañía" o "Fineqia") (CSE: FNQ) se complace al anunciar que su filial Fineqia Limited, ("Fineqia Ltd") se ha asociado con Nivaura Limited ("Nivaura") para utilizar su plataforma de mercados de capital de marca blanca para llevar a cabo la emisión de bonos de tokens completamente automatizada y su administración, registrada y con permiso en una blockchain Ethereum pública, para llevar a cabo su test de emisión de bonos con respaldo de cripto-activos.

El test de Fineqia Ltd es necesario como parte de su aceptación dentro del Sandbox Regulatory Program de la U.K. Financial Conduct Authority ('FCA') anunciado en julio de 2018. Estaba entre las 29 compañías aceptadas de las 69 solicitantes que cumplen con el criterio de selección de FCA Sandbox. El test se va a llevar a cabo en el primer trimestre de 2019, y los resultados se van a conseguir en el primer trimestre.

Permitirá a los propietarios de cripto-divisas como Bitcoin y Ethereum prestar fondos de decretos por medio de la emisión de bonos con respaldo de cripto-activos. El producto ha demostrado ser atractivo entre los propietarios institucionales de cripto-activos, como mineros, fondos e intercambios, que buscan liquidez pero que no están dispuestos a vender sus cripto-divisas. La asociación de Fineqia con Nivaura permite a estos propietarios de activos institucionales ofrecer bonos con denominación de decreto transferibles para inversores con duraciones y cupones fijos.

"La tecnología avanzada de Nivaura permite una eficacia de ciclo de vida de transacción financiera, y ese es el motive por el que hemos seleccionado invertir en la compañía el año pasado", explicó el consejero delegado de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. "Proporciona a la plataforma de Fineqia un flujo de trabajo de gestión de transacción sencillo con un registro de activos integral basado en blockchain y una solución de permiso".

Fineqia ha invertido en Nivaura desde enero de 2018, junto a Digital Currency Group (DCG) con sede en Nueva York y la firma legal internacional con sede en Londres Allen & Overy, para los intereses en valores minoritarios en Nivaura.

Fineqia Ltd desplegará una emisión de bonos completamente automatizados y plataforma de administración utilizando la tecnología de Nivaura, que permite la gestión del ciclo de vida de instrumento completo con un coste muy inferior que el de los canales existentes, asegurando una compatibilidad completa con los organismos destacados de consecución y custodia. Los emisores podrán estructurar, ejecutar y administrar legalmente los contratos de bonos de aplicables utilizando la blockchain pública o la infraestructura de permisos tradicional.

Fineqia Ltd permite la emisión de bonos con respaldo de activos que utilizan los depósitos tradicionales e infraestructura de permisos, utilizando la misma tecnología que Nivaura en caso de ser necesario.

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), Estados Unidos y Europa . Fineqia International destaca el gobierno empresarial de la compañía, su cultura, sus procesos y relaciones con las que la compañía y sus filiales son controladas, dirigidas y gobernadas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, planificación y crecimiento de la compañía y de todas sus filiales, incluyendo la incorporación de las tecnologías blockchain para conseguir esos objetivos. Si desea más información, visite: https://investors.fineqia.com/news .

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia proporciona servicios de plataforma y asociados para apoyar las emisiones de seguridad y gestionar administración de valores y acciones de deuda. Actúa como bróker que proporciona valores de emisión de la compañía al mercado, distribución y marketing de los mismos, además de destacar de forma transparente los riesgos y subrayar con objetividad las oportunidades implicadas. Si desea más información visite http://www.fineqia.com .

Acerca de Nivaura

Nivaura es una compañía de tecnología de mercados de capital que construye una nueva forma de emisión automatizada y administración de los productos financieros bajo los auspicios del régimen "sandbox" de la U.K. Financial Conduct Authority. Su sistema completo es capaz de gestionar complejidades como la integración, estructura de documentos legales y ejecución, además de permitir el registro de activos y permiso por medio de los sistemas de permiso y depósito tradicionales y registro de activos como tokens y permiso utilizando la infraestructura de tipo blockchain. La plataforma puede además mantener el control de la administración/servicio de activos para conseguir una integración realmente vertical.

ADVERTENCIA DE RIESGO

Invertir en negocios que empiezan y en fase primaria implica riesgos, incluyendo entre ellos la falta de liquidez, falta de dividendos, pérdida de inversión y dilución, y deberá realizarse solo como parte de una cartera diversificada. Fineqia Ltd se dirige en exclusiva a los inversores lo suficientemente sofisticados para conocer los riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. Solo podrá invertir por medio de Fineqia Ltd cuando esté lo suficientemente registrado de forma sofisticada. Esta página está comunicada a través de Fineqia Ltd y ha sido aprobada como promoción financiera por medio de Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd, es un representante nombrado de Kession Capital Ltd, autorizado y regulado por medio de la Financial Conduct Authority. Las inversiones no ofrecen garantías de devolución, y las inversiones solo las pueden hacer los miembros por medio de Fineqia Ltd sobre la base de la información proporcionada en los campos por las compañías destacadas. Fineqia Ltd no se responsabiliza de esta información ni de ningunas recomendaciones u opiniones realizadas por las compañías. Su capital está en riesgo.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

