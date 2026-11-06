(Información remitida por la empresa firmante)

- Flutterwave galardonada como "Mejor proveedor de infraestructura de pagos de África" en los Euromoney Transaction Banking Awards 2026

SAN FRANCISCO y LAGOS, Nigeria, 6 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Flutterwave, la principal empresa de tecnología de pagos de África, ha sido galardonada como "Mejor proveedor de infraestructura de pagos de África" en los premios Euromoney Transaction Banking Awards 2026. Este reconocimiento destaca el papel de Flutterwave en el fortalecimiento de la infraestructura de pagos en África, permitiendo a las empresas realizar transacciones transfronterizas y participar de manera más eficaz en la economía global.

Presentados por Euromoney, una destacada publicación financiera internacional con más de 50 años de trayectoria, los premios Transaction Banking Awards reconocen la excelencia en el sector global de la banca transaccional y los pagos. Este reconocimiento constituye un logro significativo en un momento en que Flutterwave celebra su décimo aniversario, conmemorando una década de labor dedicada a simplificar los pagos, conectar mercados, impulsar el crecimiento del ecosistema y fomentar el desarrollo empresarial en África y más allá.

Desde su fundación en 2016, Flutterwave ha trabajado para simplificar el movimiento de dinero a través de los diversos mercados financieros de África. Al conectar métodos de pago locales, redes bancarias y sistemas de pago internacionales mediante una plataforma única, la empresa ayuda a los negocios a aceptar pagos, llegar a nuevos clientes y expandirse más allá de sus fronteras. En la última década, Flutterwave se ha consolidado como una plataforma de tecnología financiera que cuenta con la confianza de aproximadamente cuatro millones de particulares y empresas, desde pequeñas y medianas entidades hasta organizaciones de alcance global. La compañía ha procesado más de mil millones de transacciones por un valor superior a los 50.000 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja la envergadura de sus operaciones y la creciente demanda de una infraestructura financiera fiable e interoperable en todo el continente.

Olugbenga 'GB' Agboola, fundador y consejero delegado de Flutterwave, dijo: "El reconocimiento por parte de Euromoney como el mejor proveedor de infraestructura de pagos en África es un motivo de orgullo para todos en Flutterwave, especialmente ahora que celebramos nuestro décimo aniversario. Cuando pusimos en marcha Flutterwave en 2016, nuestra ambición era facilitar que las empresas africanas pudieran mover dinero y participar en la economía global".

Y añadió: "Diez años después, hemos construido una infraestructura que respalda a millones de empresas y conecta los mercados africanos con el resto del mundo. Este galardón reconoce la dedicación de nuestro equipo, la confianza de nuestros clientes y las alianzas que nos han ayudado a crecer. Asimismo, reafirma la razón por la que emprendimos este camino. Aún queda mucho por hacer para lograr que los pagos en toda África sean más sencillos, rápidos y accesibles. Por ello, seguimos evolucionando más allá de los pagos, desarrollando una infraestructura financiera integral que combina pagos, servicios bancarios, capacidades relacionadas con las stablecoins y otros servicios financieros, con el fin de ayudar a empresas y particulares a mover, gestionar y acceder a su dinero de manera más eficiente. Mantenemos nuestro compromiso de construir la infraestructura que servirá de base para la próxima etapa de crecimiento económico del continente".

A principios de este año, Flutterwave fue reconocida por CNBC y Statista como una de las 250 mejores empresas fintech del mundo, mientras que su fundador y consejero delegado, Olugbenga Agboola, fue incluido en la lista de los 100 principales líderes del sector fintech elaborada por Fintech Magazine. Estos reconocimientos reflejan la trayectoria de excelencia en pagos tanto de la empresa como de su equipo directivo.

Al entrar en su segunda década, Flutterwave se está expandiendo más allá de los pagos para ayudar a empresas y particulares a sacar un mayor provecho de su dinero. La adquisición de la empresa de banca abierta Mono y la obtención de una licencia de microfinanzas en Nigeria marcan hitos importantes en esta evolución, integrando aún más las capacidades de pago, banca y datos financieros dentro de su ecosistema.

Flutterwave también está impulsando una infraestructura de pagos y liquidación basada en stablecoins; para ello, cuenta con inversiones estratégicas de Ripple y Circle que refuerzan sus ambiciones en el ámbito de la infraestructura para activos digitales. Estas capacidades están diseñadas para facilitar una transferencia y liquidación de fondos transfronterizas más eficientes, complementando así las redes de pago tradicionales que utilizan las empresas.

Además de estos desarrollos, Flutterwave está ampliando sus funcionalidades multidivisa, lo que permite a las empresas gestionar cobros y pagos internacionales, al tiempo que atienden a clientes en diversos mercados. Mediante su amplia gama de productos financieros, la compañía trabaja en el desarrollo de una plataforma más integrada, donde las empresas puedan aceptar pagos, acceder a servicios bancarios, gestionar fondos en distintas divisas y realizar transferencias transfronterizas con mayor flexibilidad.

De cara a su próxima etapa, Flutterwave aspira a consolidar esta base, integrando servicios de pago, banca, capacidades multidivisa e infraestructura basada en stablecoins, con el fin de ayudar a las empresas a crecer tanto en África como en la economía global.

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