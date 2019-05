Publicado 02/05/2019 15:21:02 CET

VIENA, 2 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- FOR FOREST - La fuerza de atracción inquebrantable de la naturaleza es una intervención artística temporal concebida por Klaus Littmann, que transformará el estadio de fútbol Wörthersee de Klagenfurt en la mayor instalación artística pública de Austria entre el 9 de septiembre y el 27 de octubre de 2019.

https://mma.prnewswire.com/media/881028/The_Unending_Attraction_of_Nature.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/881028/The_Unending_Attraction_of_Nature.jpg ]

Hace casi treinta años que Littmann descubrió el dibujo distópico La fuerza de atracción inquebrantable de la naturaleza del artista y arquitecto austriaco Max Peintner, nacido en 1937. Esta visión ha inspirado el proyecto FOR FOREST, que por fin la ha hecho realidad. Con esta instalación monumental, Littmann cuestiona nuestra percepción de la naturaleza y se plantea su futuro.

Enea Landscape Architecture se encargará de trasplantar al campo de fútbol unos 300 árboles --algunos de los cuales pesan hasta seis toneladas-- para recrear allí un bosque típico de la Europa central. Cuando se haya trasplantado, el bosque cobrará vida, irá adquiriendo su propia fauna y cambiando de color con el paso de las estaciones.

Con un aforo de 30.000 espectadores, el emplazamiento del estadio Wörthersee contribuirá considerablemente a la experiencia de los visitantes. Todos los días entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, los espectadores podrán disfrutar de un extraordinario panorama de arboleda, de día o de noche, con luz natural o los focos del estadio. La visita a FOR FOREST provocará multitud de reacciones y sentimientos, y el paisaje que ofrecerán los árboles será siempre distinto en función de la hora que sea del día o la noche.

Cuando concluya la intervención artística gratuita en el estadio el 27 de octubre de 2019, el bosque se trasladará tal cual a un lugar público cercano al estadio Wörthersee y permanecerá allí a modo de "escultura forestal" viviente. Asimismo, se construirá un pabellón para documentar el proyecto a largo plazo.

La andadura que ha culminado en la creación de FOR FOREST puede apreciarse en exposiciones que Littmann ha realizado como comisario a lo largo de su trayectoria, como por ejemplo Fussball in der Vitrine (con Jehle) en 1982 en la ciudad suiza de Basilea; Pasión en las Gradas. El estadio como lugar de culto, (2003) Basilea; Los rostros del fútbol, (2008) Vigo; Move for Life, (2011) Lyon; la instalación itinerante Real Fiction Cinema, (2010-2012) Suiza / (2015-2016) China y El jardín de los planetas, (2018) Basilea. En todos estos proyectos se vislumbra el interés que siempre ha tenido Littmann por la relación entre la cultura popular y el arte.

Klaus Littmann nació en 1951 y en la actualidad vive y trabaja en la ciudad suiza de Basilea. Littmann estudió en la Academia de Arte de Düsseldorf con Josef Beuys y se convirtió en mediador del arte contemporáneo.

Max Peintner nació en 1937 en la ciudad tirolesa de Hall (Austria). En la actualidad vive y trabaja en Viena. El artista estudió ingeniería civil en la Universidad Técnica de Viena y arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Viena.

Información práctica:

forforest.net